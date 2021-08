Nuori kenraali on johtanut joukkoja Lashkar Gahin kaupungissa monia muita kaupunkeja vahvempaan vastarintaan. Hänet ylennettiin juuri Afganistanin erikoisjoukkojen johtajaksi.

Afganistanissa ääri-islamistijärjestö Taleban on vallannut aggressiivisesti alaa. Viimeisen viikon aikana on vallattu esimerkiksi yhdeksän maakunnan pääkaupunkia tiiviiseen tahtiin.

Etenemisen muassa Taleban on aktiivisesti ladannut verkkoon kuvia antautuvista hallinnon sotilaista ja omista taistelijoistaan paikallisten vierellä. Monissa kaupungeissa afganistanilais­joukkojen on kerrottu perääntyneen ja antautuneen ilman taistelua.

Lashkar Gahissa taistelut Talebania vastaan kuitenkin jatkuvat. Kaupungissa joukkoja johtaa Sami Sadat, 36, joka pyrkii hyödyntämään sosiaalista mediaa ääri-islamistijärjestön vastaisen taistelun markkinointikanavana.

Sadatista sekä Afganistanin sodasta raportoivat muun muassa uutistoimisto AFP ja The Guardian.

Sadat päivittää Afganistanin joukkojen voitoista ja toisinaan myös tapetuista talebanjohtajista – julistaen, kuinka maa on parempi tätäkin terroristia.

Lisäksi Sadatista on runsaasti kuvia noin 20 000 henkilön vahvuisiin joukkoihinsa kuuluvien sotilaiden sekä siviilien, kuten paikallisten kauppiaiden ja nuorten kanssa.

Keskiviikkona Afganistanin puolustusministeriö kertoi Twitterissä Sadatin ylennetyn erikoisjoukkojen johtajaksi, mikä keräsi runsaasti kiittäviä reaktioita.

Toisin kuin voittoja korostavista somekanavista voisi päätellä, Lashkar Gahissakin tilanne vaikuttaa hallinnon joukkojen kannalta vaikealta. Maakunnan pääkaupunkia ympäröivien alueiden on raportoitu olevan Talebanin hallussa, ja torstaiaamuna järjestön kerrottiin vallanneen Lashkar Gahin poliisiaseman.

AFP:lle puhelimitse kaupungista kommentoinut Sadat oli kuitenkin vielä keskiviikkona optimistinen.

”Kuka tahansa Lashkar Gahiin tuleva talebani tulee kuolemaan tai lähtemään elinikäisten vammojen kanssa”, Sadat sanoi AFP:lle.

Sadat väittää joukkojensa menneen talosta taloon naapurustoissa, joihin Taleban oli tunkeutunut, turvatakseen siviilejä.

”Löydämme edelleen siviilejä – etenkin vanhuksia ja loukkoon jääneitä naisia –, joita viemme turvallisempiin paikkoihin.”

YK on ilmaissut huolensa siviileihin kohdistuvista uhista, mukaan lukien ilmaiskuista epäiltyihin Talebanin asemiin. The Guardianin haastattelema puhunut afganistanilais­parlamentaarikko Nasima Niazi, että Lashkar Gahissa siviilejä on jo luultavasti haavoittunut ilmaiskuissa.

”Taleban käytti siviilien koteja suojallakseen itseään, ja hallinto, kiinnittämättä siviileihin mitään huomiota, teki ilmaiskuja”, Niazi sanoo The Guardianille.

Taistelu Lashkar Gahissa on jatkunut jo viikkoja. Ilmaiskujen uskotaan olevan ainakin osin Yhdysvaltojen ilmajoukkojen tekemiä, mutta niiden mahdollisista uhreista ei The Guardianin ole varmuutta.

Afganistanin hallinnon joukkojen kenraali ja erikoisjoukkojen johtaja Sami Sadat osoitti karttaa sotilastukikohdassa Helmandin maakunnassa.

Talebanin etenemisestä huolimatta Sadat kertoi AFP:n haastattelussa luottavansa Afganistanin joukkoihin.

”Tiedän, että tulemme voittamaan. Tiedän, että tämä on meidän maamme, että Taleban on epäonnistumassa, että he tulevat epäonnistumaan enemmin tai myöhemmin”, Sadat sanoo AFP:lle.

Sadatin kollegoiden mukaan uhoisasti puhuvassa kenraalissa on puolia, jotka eivät näy päällepäin.

”Hänellä on hyvin strateginen visio ja hyvin syvä analyysi siitä, mitä tapahtuu”, sanoo Sadatin kanssa tämän aiemmassa työpaikassa, Afganistanin tiedusteluvirastossa työskennellyt kenraali AFP:lle.