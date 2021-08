Saksan demarit ovat rämpineet vuosia ongelmasta toiseen, mutta nyt puolue on nousussa, ja se johtuu vaalien armottomasta pelistä.

Berliini

Jos luulitte, että Saksan liittopäivävaaleissa on kyse siitä, kenellä on parhaat ehdotukset Euroopan tulevaisuudesta esimerkiksi ilmastokriisiin, talouteen tai turvallisuuteen liittyen, korjatkaa ajatteluanne. Saksan vaaleissa näyttää valitettavasti olevan on kyse siitä, kuka m vokaa noloimmin ja naurettavimmin.

Tällä tavalla voittajaksi voi nousta se, josta ei satu paljastumaan mitään ikävää.

Nyt mielipidekyselyiden mukaan nosteessa on SPD eli demarit, erityisesti puolueen liittokansleriehdokas ja Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholz, 63. Useiden mielipidekyselyiden mukaan tämä Hampurin entinen pormestari voittaisi selvästi, jos liittokansleri valittaisiin suoralla vaalilla. Liittokansleri valitaan kuitenkin puolueen vaalivoiton perusteella.

Puoluekannatuskyselyssä SPD sai keskiviikkona parhaan lukemansa yli kolmeen vuoteen: 19 prosenttia. Ensimmäistä kertaa gallup näyttää siltä, että Saksaan voisi muodostua punavihreä hallitus. Konservatiivit ja vihreät eivät saisi enää kahdestaan enemmistöä parlamentista. Kolme suosituinta puoluetta ovat nyt muutaman prosenttiyksikön päässä toisistaan.

Varsinaiseen vaalipäivään on 45 päivää aikaa, mutta tällä kertaa vaalienalusajalla on aiempaa suurempi merkitys. Koronan takia kirjevaaliaika kestää jopa yli kuukauden ennen varsinaista vaalipäivää. Merkittävä osa äänestäjistä antaa äänensä jo viikkoja ennen vaalipäivää.

Kukaan liittokansleriehdokkaista ei saa edes kolmannekselta kansasta tukea. Saksalaisten enemmistö on sitä mieltä, että tarjolla on vain heikkoja vaihtoehtoja.

Saksan demarit on rämpinyt jo vuosia johtajakriisistä toiseen. Puolue on roikkunut kristillisdemokraattien kanssa hallituksessa, jonka kaatumisen povailu oli ennen koronapandemiaa lähes jokapäiväistä. Ennen pandemiaa Scholz ei ollut mikään tähti puolueessaan, vaan hän hävisi puheenjohtajakisan vuonna 2019. Koronaelvytys on nostanut hänen profiiliaan.

Pääasiassa demarien viimeaikainen nousu on seurausta suurimman puolueen, Suomen kokoomusta vastaavan CDU:n vastatuulesta. CDU:lla menee niin huonosti, että suurin osa sen kannattajista on peräti sitä mieltä, että puolueen puheenjohtajan Armin Laschetin, 60, ei pitäisi olla liittokansleriehdokkaana.

Laschet kävi keväällä CDU:n baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n puheenjohtajan Markus Söderin, 54, kanssa kansleriehdokkuudesta kovan kamppailun. Söder oli suositumpi kansan parissa, mutta puolueen protokollaa noudatettiin, ja suuremman puolueen CDU:n johtaja valittiin.

Laschet ja Söder eivät ole onnistuneet kampanjoimaan kristillisdemokraattisen unionin puolesta lojaalisti rinta rinnan, kuten he keväällä lupasivat. Söderin julkisuustaidoille olisi kuitenkin ollut jo monta kertaa käyttöä.

Laschet toimii Saksan väkirikkaimman osavaltion Nordrhein-Westfalenin pääministerinä. Se on osavaltio, joka kärsi pahimmin Saksaa heinäkuussa koetelleista tuhotulvista. Laschet ei onnistunut keräämään pisteitä katastrofin jälkihoidossa. Päinvastoin. Hän on se, joka naureskeli taustalla liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin pitäessä vakavaa puhetta katastrofialueella. Nauru tallentui kuviin.

Naurumokan jälkeen hän on yrittänyt esiintyä arvokkaasti – jopa alleviivatun vakavasti, mutta vahinkoa on vaikea korjata. Huono kierre syventää itseään, ja kiusalliset käänteet seuraavat toisiaan. Kun Leverkusenissa tapahtui vakava räjähdeonnettomuus, satiirilehti Der Postillon julkaisi Laschetista kuvan, jossa hän oli ripustanut painot suupieliinsä, jotta ne pysyisivät alaspäin.

Ennen Laschetia oli keväällä kovaan nosteeseen päässeen vihreiden kansleriehdokkaan Annalena Baerbockin, 40, vuoro olla maalitauluna. Baerbockin opinnoista ja ansioluettelosta löytyi epäselvyyksiä. Hänen vaalikirjaansa syytettiin plagioinneista – kuten myöhemmin myös Laschetin kirjaa.

Niin Baerbockin kuin Laschetin kömmähdykset ovat saaneet itse sisältöään suuremmat mittasuhteet. Myös perusteetonta kritiikkiä ja tarkoitushakuisia kuvia leviää, kun pilkka on päässyt valloilleen. Henkilökohtaisuuksiin menevää ja vääristelevää kampanjointia näkyy eri leireissä, ja se näyttää vahingoittavan vuorotellen jokaista.

Puolueet yrittävät tehdä korjausliikkeitä. Viime viikkoina vihreät on nostanut toisen puheenjohtajansa, imagoltaan paremman Robert Habeckin, 51, kampanjoimaan Baerbockin rinnalle. Baerbockin tavoin myös Laschet on perunut esiintymisiään.

Pelin kovuudesta kertoo se, että puolueiden vaalikampanjoissakin on otettu uusia keinoja käyttöön. Tällä viikolla demarit veti kritiikin jälkeen pois negatiivisen vaalimainoksen, jossa pilkattiin CDU:ta sillä perusteella, että sen katolisille kannattajille seksi ennen avioliittoa on tabu.

Kilpakumppaneita mustamaalaava, vääristelevä sekä virheitä ja heikkouksia etsivää kampanjointia on Saksassa pidetty Donald Trumpin ajan ilmiönä.

Henkilökohtaisuuksiin menevälle kampanjoinnille altistaa saksalainen erityispiirre: Nyt haetaan nimenomaan uutta liittokansleria. Saksalaiset tiedostavat hyvin, kuinka suuret saappaat nyt ovat täytettävänä.

Liittokansleri on tärkeä kokoava voima Saksassa, ja kansainvälisestikin tehtävässä voi saavuttaa paljon. Angela Merkeliä, joka jättää tehtävän 16 vuoden jälkeen, on nimitetty vapaan maailman johtajaksi, kun Trumpin katsottiin olevan ainakin moraalisesti kyvytön tuota myyttistä titteliä kantamaan.

Saksassa ajatellaan, että liittokanslerin tehtävään ei voi tulla harjoittelemaan ja odottelemaan, että työ tekijäänsä neuvoo. Kokemuskortti onkin demarien ase vihreitä vastaan. Nelikymppisellä Baerbockilla riittää kirittävää, sillä saksalaisista äänestäjistä noin 38 prosenttia on yli 60-vuotiaita.

Laschetin tapaus on osoittanut, että kokemus ei takaa arvovaltaa, ja Scholzin suosiokin on osin onnenkantamoinen.

Puolueissa on nyt kova tahto kääntää vaalikeskustelu itse asioihin, sillä niistähän Saksan vaaleissa pitäisi olla kysymys.