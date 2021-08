Taleban väitti aiemmin, ettei aio kostaa ulkomaisille toimijoille työskennelleille afganistanilaisille, mutta lupaus tuskin pitää. Talebanit ovat jo surmanneet paikallisviranomaisten työntekijöitä.

Hallitus valmistelee Suomelle työskennelleiden afganistanilaisten evakuoimista, kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) keskiviikkona.

Ääri-islamistisen Taleban-liikkeen vallatessa Afganistanissa yhä enemmän kaupunkeja ulkomaiden laskuun työskennelleiden pelätään olevan vaarassa.

Mitä evakuoitavien tilanteesta tiedetään?

Miksi Suomelle työskennelleet ovat vaarassa Afganistanissa?

Taleban on kertonut aiemmin, että kostotoimet länsimaille työskennelleitä kohtaan ovat sallittuja.

"Se ei liity persoonaan tai työtehtäviin, mutta heitä pidetään ikään kuin kätyreinä. Alkukesästä YK:n taholta painotettiin, että tällaiseen ei pidä ryhtyä, ja silloin Talebanin poliittinen eliitti sanoi, että he eivät tekisi kostotoimia. Siihen ei kuitenkaan voi luottaa, koska Talebanin poliittinen eliitti ei ole se Taleban, joka taistelee kentällä”, kertoo Suomen Afganistanin-suurlähettiläs Pekka Kosonen.

Pekka Kosonen

Afganistanissa toimii useita eri Talebaniin kuuluvia ryhmiä, jotka eivät välttämättä noudata ylempää tulevien ohjeita. Vaikka työntekijät eivät itse kertoisi työhistoriastaan, esimerkiksi naapurit tai tutut voivat ilmiantaa heidät Talebanille.

”Kentältä tulleiden tietojen mukaan Taleban on jo nyt kohdistanut julmuuksia valtion palveluksessa olleisiin henkilöihin, mikä vahvistaa uhkakuvaa. Esimerkiksi maakunnista on kantautunut tietoa, että paikallisviranomaisten palveluksessa olleita henkilöitä on vainottu ja surmattu”, sanoo ulkoministeriön Eteläisen Aasian yksikönpäällikkö Veikko Kiljunen.

Paljonko heitä on?

Evakuoitavien määrästä ei ole vielä tehty päätöksiä. Kiljusen mukaan ensin täytyy tehdä rajaus siitä, ketkä evakuoinnin piiriin kuuluisivat.

”Kaikella todennäköisyydellä puhutaan vähintään kymmenistä ihmisistä, jos evakuointipäätös tehdään. Valmistelu on vielä kesken, kuten myös päätöksenteko.”

Millaisissa tehtävissä he ovat työskennelleet ja milloin?

Suoraan Suomen palkkalistoilla on ollut paikallisia, jotka ovat työskennelleet suurlähetystössä. Suomella on toiminut edustusto Kabulissa vuodesta 2004 lähtien. Afganistanilaisia on ollut töissä muun muassa lähetystön kokkeina, sihteereinä, kuljettajina sekä asiantuntijatehtävissä, kertoo Kosonen.

Lisäksi suomalaisia sotilaita on osallistunut vuosina 2002–2014 monikansallisiin Isaf-joukkoihin. Kiljunen kertoo, että operaation alkupuolella puolustusvoimien palkkalistoilla on ollut alle 20 työsuhteista paikallista, jotka ovat työskennelleet muun muassa tulkkeina ja keittiöhenkilökuntana.

Myöhemmin käytetyt tulkit eivät ole kuitenkaan olleet työsuhteessa suoraan Suomeen. Heidät on hankittu ulkopuoliselta palveluntuottajalta, ja työnantajana on ollut suomalaisten joukkojen johtovaltio.

Vuonna 2013 HS kertoi, että tuolloin suomalaisia avustaneet tulkit olivat olleet työsuhteessa Ruotsiin. Myös silloin tulkit pelkäsivät Talebanien kostoa, koska Isaf-joukot olivat lähdössä maasta. Ruotsi evakuoi 23 tulkkia ja heidän perheitään vuonna 2014, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Isafin jälkeen suomalaisia on osallistunut vuodesta 2015 lähtien Resolute Support -operaatioon, jossa Saksa on ollut johtomaana ja näin ollen palkannut tulkit. Viimeiset suomalaiset poistuivat Afganistanista kesäkuussa.

Parhaillaan Suomessa mietitään, mitkä ryhmät mahdollisen evakuoinnin piiriin kuuluisivat. Pohdinnassa on muun muassa se, evakuoitaisiinko vain Suomeen työsuhteessa olleet tulkit vai myös muut suomalaisia palvelleet.

Millainen tilanne heillä on tällä hetkellä Afganistanissa?

Suurlähettiläs Kosonen kertoo, että Kabulin turvallisuustilanne on jo pitkään ollut heikko, vaikka Taleban ei ole vielä miehittänyt pääkaupunkia. Vaikutukset ihmisten arjessa vaihtelevat, mutta monet ulkomaisille toimijoille työskennelleet pitävät Kososen mukaan matalaa profiilia. He välttävät ulkona liikkumista eivätkä kerro mitään työstään.

Ulkoministeriö on saanut useita yhteydenottoja entisiltä työntekijöiltä, jotka ovat huolissaan turvallisuudestaan.

Talebanin lippu nähtiin Pol-e Khomrin pääaukiolla keskiviikkona 11. elokuuta sen jälkeen, kun Taleban oli vallannut Baghlanin maakunnan pääkaupungin. Pol-e Khomri sijaitsee noin 200 kilometriä pohjoiseen Kabulista.

Miten heidät aiotaan evakuoida Suomeen?

Evakuoinnin tapa on vielä epäselvä. Asia riippuu Kiljusen mukaan tilanteen kehittymisestä Afganistanissa ja siitä, millaiset yhteydet Afganistanista on pois siinä vaiheessa, kun mahdollisesta evakuoinnista päätetään. Jos tilanne yhä heikkenee, evakuointi voidaan joutua tekemään hyvin nopealla aikataululla.

Miten muut maat ovat toimineet?

Suurista maista muun muassa Yhdysvallat ja Saksa aikoo evakuoida maille työskennelleitä tulkkeja perheineen. Afganistanissa on yhä arvioiden mukaan noin tuhat Saksalle ja useita tuhansia Yhdysvalloille työskennelleitä tulkkeja. Molemmat maat ovat ennenkin myöntäneet turvapaikkoja tulkeille.

Pienemmille maille tilanne on poikkeuksellisempi. Tanska on kertonut evakuoivansa ja myöntävänsä kahden vuoden oleskeluluvan 45 afganistanilaiselle työntekijälleen, kertoo uutistoimisto AFP.

Ruotsissa työntekijöiden evakuointi on aiheuttanut kohua. Maahanmuutto- ja oikeusministeri Morgan Johansson totesi yleisradioyhtiö SVT:n mukaan, ettei Ruotsi voi evakuoida kaikkia, jotka ovat vuosien aikana työskennelleet maalle. Johanssonin mukaan maahanmuuttovirasto ja puolustusvoimat selvittävät kuitenkin mahdollisuuksia auttaa entisiä työntekijöitä.

Veteraanit ovat protestina lähettäneet ansiomitalejaan postissa pääministeri Stefan Löfvenille ja vaatineet hallitusta auttamaan tulkkeja.