Poliisin mukaan useita ihmisiä on myös loukkaantunut ammuskelussa.

Useita ihmisiä on kuollut ammuskelussa Britannian Plymouthissa, Keyhamin alueella.

Asiasta kertoo viestipalvelu Twitterissä Devonin ja Cornwallin alueen poliisi. Poliisin mukaan useita ihmisiä on myös loukkaantunut ammuskelussa.

The Times -lehden tietojen mukaan kuolleita on 5–6, mutta poliisi ei ole vahvistanut lehdelle kuolonuhrien määrää. Sky Newsin mukaan poliisi on ampunut epäillyn tekijän.

Paikalla on medioiden mukaan useita ambulansseja ja poliiseja, ja paikallisia on pyydetty pysymään sisätiloissa. Useat mediat kertovat, että ampumisen motiivia ei epäillä terroristiseksi.

Plymouth on satamakaupunki Lounais-Englannissa.