Maanjäristyksessä on sortunut rakennuksia ja kuollut ihmisiä. Kuolon­uhreja on ainakin 1 297 ja loukkaantuneita yli 5 700.

Haitissa tapahtui lauantaina erittäin voimakas maanjäristys. Järistyksen voimakkuudeksi mitattiin 7,2.

Haitin viranomaiset kertoivat uutistoimisto AFP:n mukaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa kuolonuhrien määräksi 1 297. Suurin osa kuolemista on kirjattu maan eteläosissa. Viranomaisten mukaan satoja ihmisiä on lisäksi loukkaantunut ja satoja on edelleen myös kateissa.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa kerrottiin myös, että loukkaantuneiden määrä on ainakin 5 700 ja sadat ihmiset ovat jääneet loukkuun.

Pelastustöitä vaikeuttaa Haitia lähestyvä trooppinen myrsky. Maanantaina Haitissa on odotettavissa rankkaa sadetta. Jossain osissa maata on myös hyökytulvien riski.

Euroopan ja Välimeren seismologinen keskus (EMSC) kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan, että alueella tapahtui myöhemmin lauantai-illalla paikallista aikaa myös uusi maanjäristys, jonka voimakkuus oli 5,8.

Aiemmin lauantaina maahan iskenyt järistys tuntui laajalla alueella Karibialla, jossa ihmiset pakenivat kodeistaan talojen sortumisen pelossa. Järistys tuntui ainakin noin 500 kilometrin päässä Jamaikalla.

Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus (USGS) antoi alueelle ”punaisen hälytyksen”.

Järistyksen keskipiste sijaitsee kahdeksan kilometrin päässä Petit Trou de Nippesin kaupungista, noin 150 kilometriä Haitin pääkaupunki Port-au-Princestä, kertoo Yhdysvaltojen geologian tutkimuskeskus.

Uutistoimisto AFP kertoo, että haitilaisten paikalta ottamissa kuvissa näkyy sortuneita asuinrakennuksia, kouluja ja kirkko maan lounaisosissa.

”Useita koteja on tuhoutunut ja ihmisiä on kuollut. Haavoittuneita on viety sairaalaan,” kertoo lähellä järistyksen keskipistettä asuva Christella Saint Hilaire uutistoimisto AFP:lle.

”Talot ja niitä ympäröivät muurit ovat romahtaneet. Katedraalin katto on romahtanut”, kertoi toinen silminnäkijä, järistyksen runtelemassa Jeremien kaupungissa asuva Job Joseph.

Ihmiset kulkevat tuhoutuneiden talojen seassa Jeremien kaupungissa.

Maanjäristystuhoa Les Cayesissa.

Les Cayesin kaupunki on niin ikään kärsinyt pahoja tuhoja: muun muassa korkea hotellirakennus on romahtanut.

Kaupunkiin suuntautuvan avun saamista perille on Reutersin mukaan hankaloittanut aseellisten rikollisjärjestöjen toiminta maassa. YK:n edustajat ovat vaatineet, että rikollisjärjestöt jättäisivät humanitääristä apua kuljettavat saattueet rauhaan.

”Peräänkuulutamme humanitäärisen käytävän luomista, jotta saisimme toimitettua tavaroita ja ihmisiä nopeammin sekä turvallisemmin perille”, Unicefin edustaja Haitissa Bruno Maes sanoi.

Rikollisjärjestöjen toiminnan takia apua saadaan Les Cayesiin pääosin vain veneiden ja lentoliikenteen avulla.

Haitin pääministeri Ariel Henry kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan lauantaina, että kuolonuhreja on useissa osissa maata ja että tuhot ovat valtavat. Pääministeri esitti myös surunvalittelunsa.

Myöhemmin lauantai-iltana pääministeri Henry myös julisti Haitiin kuukauden kestävän hätätilan.

Heinäkuussa valittu Haitin pääministeri Ariel Henry tiedotustilaisuudessa heinäkuun lopulla.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden lupasi Yhdysvaltojen antavan ”välitöntä apua” Haitille. Myös Haitin naapurivaltio Dominikaaninen tasavalta toimitti 10 000 ruoka-annosta ja lääkinnällisiä laitteita.

Yli 250 hengen kuubalainen lääkäriryhmä on lähetetty hoitamaan loukkaantuneita, ja Ecuador valmistautuu lähettämään etsintä- ja pelastustoimintaan kaupunkioloissa erikoistuneen joukon.

Apua on myös tarjottu Meksikosta, Chilestä, Argentiinasta, Perusta, Venezuelasta ja Espanjasta.

Yhdysvaltain tsunami­varoitus­järjestelmä varoitti tsunamista pian järistyksen jälkeen, mutta sittemmin ilmoitettiin, että hyökyaallon uhka on poistunut.

Haiti toipuu edelleen 11 vuotta sitten tapahtuneesta saman voimakkuusluokan maanjäristyksestä, jossa kuoli satojatuhansia ihmisiä. Vuonna 2010 maahan iskenyt järistys oli voimakkuudeltaan 7, ja se tuhosi käytännössä koko maan pääkaupungin ja sen lähialueet. Miljoonia ihmisiä jäi kodittomaksi.

Viimeisin järistys sattui hieman yli kuukauden kuluttua siitä, kun presidentti Jovenel Moise joutui murhatuksi kodissaan.