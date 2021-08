Talebanin eteneminen yllätti kansainvälisen yhteisön, mutta todellisuudessa Afganistanin ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään. Hallituksen armeijassa on rehottanut korruptio, joten kaikkia sen reservin sotilaita ei ole edes olemassa.

Äärijärjestö Taleban saapui sunnuntaina Kabuliin ja aloitti Afganistanin pääkaupungin valtauksen. Kabul oli sunnuntai­aamuna viimeinen suuri kaupunki, jota Afganistanin hallitus hallitsi. Sunnuntai-iltana Talebanin taistelijat ilmoittivat saavuttaneensa presidentinpalatsin.

Talebanin viime viikon nopea eteneminen on yllättänyt sekä afganistanilaiset että kansainvälisen yhteisön. Äärijärjestö valloitti päivittäin merkittäviä maakuntien pääkaupunkeja.

Aikaisin sunnuntaina taistelijat valtasivat Pakistanin rajan lähellä sijaitsevan Jalalabadin ja lauantaina viimeisen Pohjois-Afganistanin maakuntakeskuksen, Mazar-i-Sharifin. Ennen viikonloppua järjestö otti haltuunsa etelässä maan toiseksi suurimman kaupungin Kandaharin ja lännessä maan kolmanneksi suurimman kaupungin Heratin.

”Hallituksen maanpuolustus on ollut kuin korttitalo. Talebanin tarvitsi vain tökätä sitä ja se romahti”, sanoo Afganistanin tunteva Olli Ruohomäki, Ulkopoliittisen instituutin vieraileva asiantuntija.

Ruohomäen mukaan Talebanin joukot ovat päässeet etenemään nopeasti, sillä hallituksen joukkojen taistelutahto murtui nopeasti. Sotilaat ja poliisit kuulivat muista kaupungeista, kuinka niiden puolustajat antautuivat yksitellen ja ajattelivat, että on viisasta toimia samoin.

”Tilanne kentällä oli poliisille ja sotilaille ylitsepääsemätön, joten tapahtui lumipalloefekti.”

Talebanin taistelijat ajavat Afganistanin armeijan ajoneuvolla Laghmanin maakunnassa Afganistanissa 15. elokuuta.

Alun perin hallituksella oli kyllä puolellaan ylivoimainen määrä sotilaita ja sotateknologiaa. Epäsymmetrisessä sodankäynnissä tästä ei kuitenkaan ole ollut apua, Ruohomäki toteaa.

Merkittävää on se, että Talebanin taistelijoiden ja hallituksen joukkojen sitoutumisessa tehtäväänsä on suuri ero.

”Taleban on sinnikäs. He käyvät uskonsotaa eli jihadia”, Ruohomäki sanoo.

Hallituksen joukot ovat sen sijaan antautuneet monessa kaupungissa. Osa on myös loikannut Talebanin puolelle. Puolen vaihtaminen on Ruohomäen mukaan ollut yleistä Afganistanin sodissa.

”He ovat laskelmoineet, että tuuli on kääntynyt ja vaihtaneet puoltaan ennen kuin on myöhäistä.”

Osaa hallituksen sotilaista ei ole ylipäänsä ollut koskaan olemassa.

”Afganistanin reservissä on koko joukko aavesotilaita ja -poliiseja. Sotilasjohtajat ovat nostaneet heidän palkkaansa, mutta käytännössä heitä ei ole olemassa.”

Afganistanin joukoissa korruptio on muutenkin rehottanut ja sotilaat ovat myyneet ulkomaalaisia kalliita aseita Talebanille. Joukoilla on ollut pulaa myös polttoaineesta, koska sitäkin on myyty.

Ihmisiä Kabulin kansainvälisellä lentokentällä 14. elokuuta.

Vielä perjantaina Yhdysvaltain Pentagonin tiedottaja John Kirby sanoi, ettei Kabul ole välittömässä vaarassa. Ruohomäen mukaan Yhdysvallat on saattanut pyrkiä lausunnoillaan rauhoittamaan ihmisiä ja vakauttamaan tilannetta.

”Tilanne Kabulissa on erittäin vakava, joten on ymmärrettävää, etteivät Yhdysvallat halua lietsoa paniikkia”, Ruohomäki sanoo.

Levottomuuksien välttäminen on tällä hetkellä sekä Yhdysvaltain että Talebanin edun mukaista. Molemmat toivovat, että Yhdysvallat poistuu maasta nopeasti. Talebanin edustaja kertoi Britannian yleisradiolle sunnuntaina, että ryhmä pyrkii rauhanomaiseen vallanvaihtoon seuraavien muutaman päivän aikana.

Kabulissa on käytössä vain yksi lentokenttä. Se on vuorien ympäröimä, joten sinne on helppo ampua raketeilla, Ruohomäki huomauttaa. Siksi Yhdysvaltain ei ole nyt kesken evakuoinnin mielekästä tehdä ilmaiskuja Talebania vastaan Kabulissa.

”Yhdysvallat yrittävät rauhoitella tilannetta, jotta lentokentän toiminnot eivät katkea.”

Yhdysvaltain ja Afganistanin viranomaiset ovat silotelleet konfliktin ongelmia jo pitkään ja pyrkineet antamaan maan tilanteesta todellisuutta ruusuisemman kuvan.

Ruohomäen mukaan kenttäoperaatioiden aikana on ollut selvää, että julkilausumat eivät ole totta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja ensimmäinen nainen Jill Biden kävivät Vietnamin veteraanien muistomerkillä 29. maaliskuuta 2021.

Esimerkiksi Afganistanin jälleenrakennusta ja Yhdysvaltain varojen käyttöä tarkkaileva riippumaton viranomainen (SIGAR) on nostanut esiin sodan tehottomuuteen liittyviä ongelmia jo vuosia.

”Mutta Afganistanin eliitti on osannut kertoa kansainväliselle yhteisölle tarinoita, jotka ovat kuulostaneet hyviltä ja joihin on haluttu uskoa”, Ruohomäki sanoo.

Kansainvälinen yhteisö on uskonut tarinoita, koska kukaan ei ole halunnut myöntää, että tilanne on ”lähtenyt käsistä”.

Yhdysvallat aloitti Afganistanissa sodan Talebania vastaan syyskuun 11. päivän terroristi-iskujen jälkeen vuonna 2001. Toivoa oli Ruohomäen mukaan ainoastaan sodan ensimmäisinä vuosina, niin kutsuttuna ”etsikkoaikana”.

”Silloin ajateltiin, että ehkä tämä lähtee oikeille urille. Mutta vuodesta 2005 lähtien tilanne on ollut kaltevalla pinnalla, joka on sitten kallistunut koko ajan enemmän.”

Ensin asiat lähtivät luisumaan väärään suuntaan hitaasti, sitten kiihtyvällä vauhdilla. Poliittinen johto ei ole halunnut myöntää tätä, koska silloin on aloitettava myös keskustelu siitä, miksi Afganistaniin ylipäänsä mentiin.

Minkä vuoksi sotilaita kuoli ja kymmeniä miljardeja euroja paloi?

”Se on edessä oleva pitkä keskustelu ja sodan lasku vain jatkaa kasvamistaan. Sota päättyy, mutta jälkihoitoon menee rahaa vielä vuosikymmeniä, niin kuin kävi myös Vietnamin kanssa.”

Kiinan ulkoministeri Wang Yi tapasi Talebanin poliittisen johtajan Mullah Abdul Ghanin Kiinan Tianjinissa 28. heinäkuuta.

Lopullisen päätöksen Afganistanista lähtemisestä teki Donald Trump. Yhdysvaltain nykyinen presidentti Joe Biden on pitäytynyt kiinni päätöksessä ja sanonut, ettei jätä sotaa ”seuraavan presidentin ratkaistavaksi”.

Yhdysvaltain lähtö Afganistanista on Ruohomäen mukaan osoitus siitä, että sotilaallisten interventioiden aika on nyt todella päättynyt.

Britannia, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat ovat kukin vuorollaan yrittäneet ratkaista Afganistanin levottomuudet, mutta vetäytyneet ”verissä päin” saamatta aikaan suurta edistystä. Aikanaan Afganistanin sota antoi alkusysäyksen Neuvostoliiton hajoamiselle. Nyt Yhdysvallat poistuu maasta katsellen, kuinka sen näennäiset saavutukset murenevat vain päivissä.

Valtatyhjiötä Afganistaniin ei kuitenkaan ole jäämässä. Kiina on ollut erittäin kiinnostunut Afganistanin luonnonvaroista, kuten strategisista maametalleista. Talebanin johto onkin jo käynyt Kiinassa neuvottelemassa Pekingin johdon kanssa.

”Kiina on se uusi suurvalta, joka astuu nyt näyttämölle”, Ruohomäki toteaa.