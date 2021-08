Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Yhdysvallat

Joe Biden puolustaa Yhdysvaltain joukkojen vetämistä pois Afganistanista, Valkoinen talo myöntää tehneensä virhearvion

Joe Biden on joutunut kovan kritiikin kohteeksi Afganistanissa vallitsevan tilanteen takia. Osa Yhdysvaltain kongressin jäsenistä on jo nyt vaatinut hallitukselta tietoa siitä, miksi maan tiedustelu­palvelu on arvioinut tilannetta huonosti.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Yhdysvalloissa pohditaan, onko presidentti Joe Biden yliarvioinut Afganistanin turvallisuusjoukkojen puolustuskyvyn ja aliarvioinut Talebanin iskukyvyn.