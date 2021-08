Najialla oli Faizabadissa oma radioasema, joka on nyt suljettu. Nyt sen tilalle on tullut Talebanin oma asema.

Najia lukitsi radioasemansa ovet viime keskiviikkona. Sen jälkeen hän pakkasi kotona laukkunsa ja puki ensimmäistä kertaa elämässään kaikenpeittävän burkan päälleen.

HS kertoo ainoastaan haastateltavan etunimen turvallisuussyistä johtuen.

Naapuri oli luvannut viedä hänet autollaan Kabuliin turvaan. Ääri-islamistisena järjestönä pidetyn Talebanin joukot olivat saapuneet Najian kotikaupunkiin Faizabadiin.

” Matka Faizabadista Kabuliin kesti 26 tuntia.

”Naapurit ja perheenjäsenet kannustivat minua pakenemaan heti kohti Kabulia. He pelkäsivät, että Taleban-joukot tulisivat etsimään minua.”, Najia, 28, kertoo puhelimitse Kabulista.

Matka Faizabadista Kabuliin kesti 26 tuntia.

Auto pysäytettiin lukuisilla Taleban-joukkojen tiesuluilla, joilla naapuri kertoi aina saman tarinan: Najia oli hänen siskonsa, joka kaipasi nopeaa sairaalahoitoa, mitä oli tarjolla vain pääkaupungissa.

Najiaa pelotti, mutta he onnistuivat pääsemään jokaisesta tiesulusta läpi. Muu perhe saapui Kabuliin perässä.

Hän ei voinut uskoa, että muutama päivä myöhemmin Taleban-joukot ottaisivat haltuunsa myös pääkaupunki Kabulin ja hallitsisivat näin käytännössä koko maata.

Najia pukeutui viime viikolla burkaan ensimmäistä kertaa elämässään.

Maan raja-asemat ovat kiinni ja Kabulin kansainväliseltä lentokentältä lennetään enää vain sotilaslentoja.

Afganistanin presidentti pakeni naapurimaahan.

Uutiskanava al-Jazeera raportoi, että Taleban-taistelijat laskivat sunnuntaina Afganistanin lipun alas presidentinpalatsissa.

” ”Unelmani Afganistanista on rikki.”

Ihmiset elävät epätietoisuudessa, mitä heille itselleen ja heidän maalleen tulee tapahtumaan.

Kansainväliset järjestöt ja lähetystöt evakuoivat työntekijöitään Kabulista. Maa on sulkeutumassa.

Lue lisää: Kabul heräsi Talebanin valtaan, lentokenttä on sekasorrossa – Paikallinen BBC:lle: Ihmiset eivät tiedä mitä tehdä

Najia asuu nyt väliaikaisesti ystävänsä luona Kabulissa.

Yö kului ilman unta. ”Pelkään henkeni puolesta. Yritän vain pysyä piilossa.”

Najia seuraa Facebookin kautta, mitä ulkona tapahtuu, mutta luotettavaa tietoa maan tapahtumista on vaikea saada.

”Unelmani Afganistanista on rikki. En pysty ajattelemaan mennyttä enkä tulevaa.”

Najia pyöritti radiokanavaa kotikaupungissaan Faizabadissa vuosia. Hänen lisäkseen asemalla työskenteli 15 naista ja yksi mies.

”Käsittelimme ohjelmissa kaikenlaisia arkisia asioita. Ihmiset soittivat ohjelmaamme. He kertoivat elämästään ja saivat pyytää toivemusiikkia. Ohjelmat olivat hyväntuulisia, ja nauroimme paljon.”

Kanava oli suosittu ja Najia tunnettu henkilö kaupungissa. Kaikki eivät kuitenkaan suhtautuneet hyvin naisten pyörittämään radioon, jossa keskusteltiin naisille tärkeitä asioista.

”Sain paljon uhkauksia uskonoppineilta.”

Hän ei antanut uhkausten vaikuttaa työhönsä, koska tiesi miten tärkeä radioasema oli useille Faizabadin alueen asukkaille.

Pakonsa jälkeen Najia on ollut yhteydessä kotikaupunkiinsa päivittäin.

”Kuulen tädiltäni, että kotikaupunkini itkee. Nauru on loppunut. Musiikki hiljentynyt. Naiset pysyvät kotona ja miehet jonottavat moskeijoihin.”

Taleban-joukkojen edellisen hallintokauden aikana (1996–2001) naisilta vietiin lähes kaikki oikeudet.

Naiset saivat poistua kotoa vain sukulaismiehen seurassa päästä varpaisiin verhottuna. Koulua ei saanut käydä tai töitä tehdä.

Siihen nähden Afganistanissa on kahdessakymmenessä vuodessa tapahtunut paljon.

3,5 miljoona tyttöä suorittaa ensimmäisen asteen opintoja, mikä on lähes 40 prosenttia koululaisista. Virkamiehistä 27 prosenttia on naisia.

Naisten asema vaihtelee kuitenkin hyvin paljon maaseudun ja suurten kaupunkien välillä. Naisten oikeuksien kannalta edistystä on tapahtunut pääosin vain kaupungeissa.

Najialle Taleban-hallinnon jälkeinen Afganistan tarjosi paljon. Hän pystyi suorittamaan maisteritutkinnon yliopistossa ja toteuttamaan unelman omasta radiokanavasta, joka puolustaa sananvapautta.

Viimeisen vuoden aikana Taleban-järjestö on erityisesti kohdistanut uhkauksia ja iskuja julkisissa ammateissa työskenteleviä naisia kohtaan. Lukuisia naistoimittajia on tapettu.

Nämä naiset ovat edustaneet miehittäjän valtaa, eli länsimaita, joiden vaikutuksen he haluavat kitkeä.

Pelon ja sorron avulla Taleban-järjestö lujitti valtansa 90-luvulla, ja nyt pelätään, että samat keinot otetaan taas käyttöön.

” ”En voi ymmärtää, että aseilla leikkivät, kouluttamattomat maaseutujen miehet hallitsevat nyt Afganistania.”

Afganistanilaisten uutislähteiden mukaan Taleban-joukot ovat viikon aikana syyllistyneet sotarikoksiin kiduttamalla ja tappamalla jo antautuneita hallituksen joukkoja.

Nykyisen Taleban-johdon kommentit siitä, miten he suhtautuvat naisten asemaan yhteiskunnassa ovat olleet epämääräisiä. He ovat olleet myötämielisiä ainakin sen suhteen että tytöt saavat ensiasteen koulutuksen ja naiset saavat tehdä jonkinlaisia töitä, tarkentamatta kuitenkaan minkälaisia töitä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Kandaharissa ja Heratissa Talebanin asejoukot saattelivat viime kuussa pankissa työskentelevät naiset ulos ja sanoivat, että heidän miespuoliset sukulaiset voivat nyt tehdä heidän työnsä.

Najia radiostudiolla. Kuvaushetki ei ole tiedossa.

Najia kertoo, että hänen radioasemansa on nyt suljettu ja tilalle on tullut Talebanin hallussa oleva asema.

”En voi ymmärtää, että aseilla leikkivät, kouluttamattomat maaseutujen miehet hallitsevat nyt Afganistania.”

Hän on pettynyt myös hallituksen joukkoihin, koska ne eivät kyenneet suojelemaan kansaansa.

”Ammattini takia minä ja perheeni olemme hengenvaarassa. Tuntuu, että olen menettänyt kotimaani.”

Valtaamisen nopeus on saanut Afganistanin kansan sekä kansainvälisen yhteisön hämilleen.

Turvallisuussektoria oli uudistamassa kahdenkymmenen vuoden aikana useat maat, ja Yhdysvallat yksinään käytti joukkojen koulutukseen ja varustamiseen kymmeniä miljardeja dollareita.

Uutislähteet ovat kuitenkin raportoineet, että Taleban-joukot saivat maan haltuun ilman suurempaa vastarintaa hallinnon joukoilta.

Laajalle levinnyt korruptio valtion rakenteissa ja epäonnistunut vallanjako vuoden 2001 jälkeen veivät kansan uskon maan hallintoon. Taleban-johdon ja Donald Trumpin hallinnon välinen surkea rauhansopimus ja liian aikainen ja nopea vetäytyminen sinetöivät loput.

Taleban-joukot ovat nyt yrittämässä ottaa haltuunsa hyvin erilaista Afganistania kuin 20 vuotta sitten.

Yhä enemmän ihmisiä asuu kaupungeissa ja yhä suurempi osa on koulutettuja. Maan talous on täysin riippuvainen ulkomaiden avusta ja maa on muutenkin enemmän kytköksissä ulkomaailmaan. Tieto kulkee laajemmin ja nopeammin.

Koulutettu väestö ei tule hevillä luopumaan vapauksistaan ja oikeuksistaan.