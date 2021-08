Neljäkymmentä saksalaista pääsi yöllä Qatariin yhdysvaltalais­koneella. Kabulissa arvioitiin sunnuntaina olevan yli sata saksalaista.

Berliini

Saksa päätti sunnuntaina Kabulin evakuointioperaatiosta, johon osallistuu Saksan ilmavoimien A400M-joukkojen­kuljetuskoneita.

Ensimmäinen kone lähti aamulla Ala-Saksin Wunstorfissa sijaitsevasta lento­tuki­kohdasta kohti Afganistania, Saksan puolustus­ministeriö kertoi Twitterissä.

Sanomalehti Bildin mukaan aamupäivällä jo kolmas saksalaiskone oli lähtenyt kohti Afganistania.

A400M-tyypin koneissa on tilaa 120 matkustajalle.

Ensimmäisen saksalaiskoneen on määrä olla perillä Kabulissa maanantaina alkuillasta. Kabulin lentokentän kaoottinen tilanne lisää suunnitellun operaation vaikeuskerrointa.

Saksan puolustusvoimien koneiden on määrä sukkuloida Kabulin ja Afganistanin naapurimaan väliä, josta evakuoidut lennätetään siviilikoneilla Saksaan. Mediatietojen mukaan evakuointiliikenne tapahtuu Uzbekistanin pääkaupungista Taškentista.

Kristillisdemokraatteja edustava puolustus­ministeri Annegret Kramp-Karrenbauer sanoi sunnuntaina antamassaan lausunnossa, että evakuointi­operaation suunnittelu alkoi perjantaina ja sitä kiirehdittiin lauantaina.

Saksan päätavoite on tuoda omat kansalaisensa kotimaahan. Lisäksi aikomuksena on tuoda maasta mahdollisimman monia paikallisia, jotka ovat tukeneet saksalaisia Afganistanissa. Puolustus­ministerin mukaan Saksa on varautunut vaikeaan ja vaaralliseen operaatioon.

”Tavoitteemme on, niin kauan kuin olosuhteet sallivat, tuoda mahdollisimman monia ihmisiä pois Afganistanista”, Kramp-Karrenbauer sanoi.

Kramp-Karrenbauer kutsui suunniteltua järjestelyä sukkulaksi tai ilmasillaksi.

Maanantain vastaisena yönä 40 Saksan suurlähetystön työntekijää pääsi turvaan Qatarin pääkaupunkiin Dohaan yhdysvaltalais­koneella, saksalainen uutistoimisto Dpa kertoi. Saksa sopi evakuointi­yhteistyöstä Yhdysvaltain ja muiden liittolaistensa kanssa sunnuntaina.

Kabulissa arvioitiin sunnuntaina olevan yli sata saksalaista, ja saksalaisten kanssa yhteistyötä tehneitä jopa tuhansia.

Saksa on ollut Afganistanin Nato-operaation ytimessä yli 20 vuotta.

Saksan sosiaalidemokraatteja edustava ulkoministeri Heiko Maas on saanut voimakasta arvostelua evakuointien aloittamisesta liian myöhään. Arvostelua on torjuttu sanomalla, että Talebanin etenemisen nopeus on yllättänyt koko kansainvälisen yhteisön.

Saksalaiset viestimet julkaisivat sunnuntaina avoimen kirjeen Saksan hallitukselle, jossa ne pyysivät Afganistanissa yli 20 vuoden aikana toimineiden lukuisien avustajiensa pelastamista ja hätäviisumien myöntämistä heille.

Afganistanin-operaatio on Saksan armeijan kallein ja tappiollisin ulkomaanoperaatio. Enimmillään Afganistanissa on ollut yli 5 000 saksalaissotilasta. Operaation loppuvaiheessa saksalais­sotilaita on ollut maassa yli tuhat. Afganistanissa on kuollut 59 saksalaista sotilasta.