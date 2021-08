Kanon hisbah-poliisin komentaja on tunnettu tiukoista toimistaan, kuten miesten irokeesi­kampausten ajelemisesta kaduilla.

Mallinukkejen käyttöä on yritetty rajoittaa myös joissain muissa muslimivaltaisissa maissa.

Nigerian muslimienemmistöisen Kanon osavaltion islamilaiset poliisivoimat määräsivät kauppoja käyttämään vain päättömiä mallinukkeja, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

”Islam paheksuu epäjumalanpalvontaa”, uskonnollisen poliisin eli hisbahin komentaja Harba Ibn-Sina sanoi BBC:lle ja lisäsi, että pään kanssa mallinukke näyttää ihmiseltä.

Mannekiinien tulee Ibn-Sinan mukaan olla paitsi päättömiä, myös aina vartaloiltaan peitettyinä, koska ”rinnan tai takapuolen muodon näyttäminen on vastoin sharia-lakia”.

Kano on yksi muslimienemmistöisen Pohjois-Nigerian kahdestatoista islamilaista lakia harjoittavasta osavaltiosta. Osavaltion pääkaupunki, joka on myös nimeltään Kano, on Nigerian toiseksi suurin kaupunki.

Islamilaisen lain on tarkoitus koskea vain muslimeja, mutta todellisuudessa myös ei-muslimeja painostetaan noudattamaan hisbahin päätöksiä.

”Olemme saaneet paljon puheluita ja viestejä ihmisiltä, ​​jotka sanovat olevansa eri mieltä mallinukke­määräyksestä”, sanoi kanolainen radiojuontaja Moses Ajebo.

Viranomaiset eivät ole vielä kiertäneet kaupoissa pannakseen pääkiellon täytäntöön. Määräys on kuitenkin BBC:n mukaan jo herättänyt huolta siitä, että jälleen yksi uusi uskonnollisen poliisin käsky on ristiriidassa maallisuuden ja nykyaikaisuuden kanssa.

Viime vuonna komentaja Ibn-Sinan virkamiehet ajelivat pois nuorten miesten irokeesikampauksia Kanon kaupungin kaduilla. Komentaja myös nuhteli ihmisiä liian matala­vyötäröisten housujen käyttämisestä.

Vaikka monet Kanon muslimit tukevat hisbahin määräyksiä, kourallinen nuorempia muslimeja uskoo, että sen tulkinta joistakin islamin opetuksista on väärä.

”Islam kieltää epäjumalanpalvonnan, mutta profeetta Muhammedin opetusten mukaan on selvää, että Allah arvioi aikomuksesi. Ellet kumarra mannekiinia, sitä ei voida pitää syntinä”, sanoi muslimipappi, joka ei halunnut esiintyä omalla nimellään.

Monet vanhemmat muslimipapit, kuten Halliru Maraya Nigerian islamilaisesta neuvostosta, sanovat, että hisbahin kanta mallinukkeihin on oikea, koska ”islam vastustaa ihmispatsaiden veistämistä, miksi hyvänsä niitä tahdotaankaan kutsua.”

Kanon uskonnollinen poliisi ei eroa muiden muslimienemmistöisten Nigerian osavaltioiden omista, mutta se on saanut julkisuudessa paljon näkyvyyttä komentaja Ibn-Sinan persoonan vuoksi. Hänellä on tapana kiertää Kanon kaupunkia median seurassa antamassa määräyksiä.

Vaikka Kanon mallinukkemääräys on ensimmäinen laatuaan Nigeriassa, myös muissa muslimivaltaisissa maissa on yritetty rajoittaa mallinukkejen käyttöä.

Vuonna 2009 Iranin poliisi kehotti kauppiaita olemaan esittelemättä naispuolisia mallinukkeja ilman hijabia.

Vuonna 2010 palestiinalainen islamistiryhmä Hamas määräsi Gazan vaateliikkeitä poistamaan niukasti pukeutuneet mallinuket ja kuvat alusvaatteissa olevista malleista.