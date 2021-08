Viime viikolla Kabulista Suomeen palannut 18-vuotias Zahra Karimy näki omin silmin afgaani­naisten pelon: ”Moni nuori nainen on kadonnut, eikä heistä tiedetä mitään”

Suomalainen Zahra Karimy on huolissaan Afganistanissa asuvista sukulaisistaan. Hän ei kuitenkaan anna pelon voittaa, sillä hänen mukaansa se on mitä Taleban haluaa.

Vielä viikko sitten suomalaisen Zahra Karimyn ylioppilas­kuva roikkui julisteen kokoisena hänen isovanhempiensa olohuoneen paraati­paikalla Afganistanissa. Nyt valokuvaa ei enää ole.

”Toivottavasti et nyt Zahra tule surulliseksi, mutta jouduimme hävittämään kuvan”, isovanhemmat sanoivat lauantaina puhelimessa Karimylle. Heidän piti tuhota kuva oman turvallisuutensa vuoksi.

Silloin kaikki konkretisoitui Karimyn mielessä: se Afganistan, josta hän viime viikon perjantaina palasi, ei ole enää millään tavalla entisellään.

Kysyttäessä, miten Talebanin läsnäolo näkyy sivullisen silmään alueella, Karimy luettelee liudan synkkiä asioita.

Naiset eivät saa kulkea missään yksin ja lapset jäävät ilman koulua. Lait, joita on yritetty muuttaa jo 20 vuoden ajan, ovat jälleen astuneet voimaan. Jopa televisio on kielletty. Sanktiona rikkomuksista Taleban käyttää muun muassa piiskaamista.

Punainen vaate on länsimaalaiselta näyttävä tai pelkästään hijabia käyttävä nainen.

Hijab on musliminaisten uskonnollisista syistä käyttämä huivi, joka peittää hiukset ja kaulan. Äärijärjestö Talebanin joukot vaativat naisia käyttämään burkaa, eli koko kehon peittävää vaatetta.

Erityisesti naisten, lasten ja vähemmistöjen asema Afganistanissa on nyt surkea.

Karimy näki kahden kuukauden matkallaan, millaisen pelon ympärillä afgaaninaiset elävät.

Hän haastatteli kesän aikana lukuisia paikallisia naisten oikeuksista kertovaa dokumenttia varten. Haastateltavien joukossaan oli myös paljon afganistanilais­medioissa työskenteleviä naisia.

”He joilla on hiukset vapaana, ovat eniten vaarassa. Monet naiset ovat pakanneet laukut valmiiksi, mutta heillä ei ole paikkaa mihin mennä”, Karimy kertoo.

Moni haastatelluista on ollut viikonlopun aikana yhteydessä Karimyyn ja pyytänyt häneltä apua. He ovat piilottaneet kuvia Facebook-profiileistaan. Osa on vaihtanut nimensä.

”On niin avuton olo, kun en voi tehdä mitään. Ainut mitä voin tehdä, on puhua tilanteesta.”

Zahra Karimy haastatteli kesällä dokumenttia varten afganistanilaismedioissa työskenteleviä naisia.

Jo ennen viikonlopun kärjistymistä Kabulin kaduilla kuului Karimyn mukaan huhuja kadonneista ja pakko­naitetuista nuorista naisista. Naisia kehotettiin myös hankkimaan koko kehon peittäviä burka-kaapuja.

Karimy kertoo kuulleensa, että jopa 14-vuotiaita tyttöjä on yritetty pakkonaittaa Talebanin joukoille.

”Moni 17–18-vuotias nainen on vain kadonnut, eikä heistä tiedetä mitään.”

Karimy kuvaili dokumentin kuvaamista omalla kohdallaan poikkeukselliseksi, sillä hän kulki alueella kuvausryhmän kanssa panssaroidulla autolla.

”Olin etuoikeutettu siinä mielessä, että olen suomalainen, minulla on Suomen passi ja pääsin takaisin kotimaahani.”

Nyt tuhannet paikalliset asukkaat odottavat Kabulin lentokentällä pääsyä pois kaaoksen keskeltä.

KarimyN juuret ovat Afganistanissa. Hänen perheensä, isä, äiti ja kaksi vanhempaa veljeä, pakenivat maan sisällissotaa Iraniin, kun Karimy oli vain vuoden ikäinen.

Perheen tausta on vaikuttanut siihen, että Karimy haluaa muuttaa maailmaa. Hänen isänsä on kokenut sodan, loukkaantunut taistelussa ja menettänyt useita läheisiä ihmisiä.

Synnyinmaansa tämän hetkinen tilanne vetää Karimyn sanattomaksi. Hän on äärimmäisen huolissaan sukulaistensa puolesta. Monet heistä ovat sulkeneet kauppojaan ja niissä on käynyt varkaita.

Pari viikkoa sitten afganistanilaisten sisäinen pelko ei kuitenkaan näkynyt Karimyn mukaan ulospäin.

”Afganistanilaiset eivät ole oikeastaan koskaan surullisia. Vaikka kaikki tiedostavat, että nyt eletään todella huonoja aikoja, ulkoisesti kaikki yrittivät pitää positiivista henkeä yllä.”

Vaikka Karimy kuvailee myös itseään surulliseksi ja pelokkaaksi, hän ei halua antaa pelolle valtaa.

”Se on juuri mitä Taleban haluaa.”