Taleban on toistaiseksi pysytellyt rauhallisena, mutta monet pelkäävät mitä tapahtuu, kun Yhdysvallat on poistunut maasta.

Kun ääri-islamilainen Taleban saapui sunnuntaina Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin, kadut autioituivat monin paikoin. Monet kabulilaiset ovat päättäneet pysytellä kodeissaan ja odottaa, mitä tuleman pitää.

Erityisen suuri pelko on niillä naisilla, jotka ovat työskennelleet länsimaiden leivissä tai auttaneet afganistanilaisia naisia vapautumaan konservatiivisen yhteiskunnan rajoitteista.

Yksi piileskelijöistä on suomalainen nainen, joka on työskennellyt viime vuosina säännöllisesti Suomen ulkoministeriön rahoittamissa hankkeissa Afganistanissa. Turvallisuussyistä HS ei paljasta afganistanilaistaustaisen naisen henkilöyttä.

Kun HS soitti naiselle maanantaina puoliltapäivin, hän kertoi piileskelleensä neljän seinän sisällä lauantaista alkaen.

”Pysyttelen sisällä. En edes katsele päivänvalossa ikkunoista ulos, ettei kukaan tiedä, että olen vielä täällä”, nainen kertoi HS:lle puhelimessa.

”Olen varmaankin shokissa. En tunne tällä hetkellä mitään. Olen aivan turta.”

Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi maanantaina, että Talebanin valtaamassa Afganistanissa on yhä kymmeniä Suomen kansalaisia, joita yritetään saada pois maasta. Nainen on yksi heistä.

Suomalaisten evakuointi ei ole helppoa, sillä maahan pääsee tällä haavaa ainoastaan sotilaslentoja ja lentokentän olosuhteet ovat kaoottiset.

Suomen diplomaatit ovat poistuneet maasta. Suomen diplomaatit lennätettiin Afganistanin lähimaahan mahdollisesti Yhdysvaltojen tarjoamalla koneella.

Kun Talebanin valloitus alkoi edetä yhä kiihkeämmin tässä kuussa, suomalaisnainen ja hänen sukulaisensa seurasivat tapahtumia huolestuneina Kabulissa. Maakunta ja kaupunki toisensa perään siirtyi Talebanin hallintaan, mutta Kabulissa oltiin varmoja, ettei pääkaupunki kaadu käden käänteessä.

Toisin kuitenkin kävi. Viikonloppuna Afganistanin presidentti Ashraf Ghani pakeni maasta ja Taleban tunkeutui presidentinpalatsiin.

”Suljin silmäni ja kun avasin ne, Taleban oli tullut kaupunkiin. Se tapahtui uskomattoman nopeasti”, nainen sanoo.

Hän kertoo olleensa Kabulissa myös 20 vuotta sitten, kun Taleban pakeni kaupungista Yhdysvaltain joukkoja.

”Muistan sen päivän kun Taleban lähti ja Yhdysvallat saapui. Ja nyt olen taas Kabulissa todistamassa, kun Taleban tulee takaisin.”

Koska hän ei uskalla mennä ulos, tilannetiedot päivittyvät lähinnä afganistanilaista mediaa ja sosiaalista mediaa seuraamalla.

Nainen kertoo, että kaduilla ei juurikaan näy ihmisiä, mutta taivaalla vilisee lentokoneita. Hänen piilopaikkansa sijaitsee suhteellisen lähellä lentokenttää, ja sieltä on kuulunut myös laukauksia.

Maanantain vastaisena yönä naista ja hänen ystäväpiiriään valvotti tiedot, joiden mukaan asemiehiä tunkeutui ihmisten koteihin ryöstelemään eri puolilla Kabulia.

”Emme tiedä, ovatko he talebaneja vai käyttävätkö he vain tilannetta hyväkseen. Jaamme Whatsapissa tietoja ja keskustelemme siitä, mitä tehdä, jos sama tapahtuu meille. Olemme hyvin huolissamme.”

Toistaiseksi Taleban on käyttäytynyt rauhallisesti, ja liikkeen johto on pyrkinyt rauhoittamaan siviilejä. Nainen kuitenkin pelkää, että tilanne muuttuu, kun Yhdysvallat on poistunut maasta.

”Luulen, että Taleban on rauhallinen, koska lentokenttä on yhä Yhdysvaltain hallinnassa. Mutta en tiedä, mikä meitä odottaa huomenna.”

Jo maanantaina Talebanin vaikutusvallan huomasi afganistanilaisilta tv-kanavilta. Esimerkiksi suositulta Tolo-tv-kanavalta olivat kadonneet tunnetut naisjuontajat.