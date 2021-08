Noin 750 pelastustyöntekijää taistelee Välimeren rannikolla laajaa metsäpaloa vastaan.

Tuhansia ihmisiä ja leirintäalueen turisteja on evakuoitu Etelä-Ranskassa Saint-Tropezin lomakohteesta sekä sitä ympäröivistä kylistä laajan metsäpalon vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP.

"Tuhannet ihmiset on evakuoitu varotoimenpiteenä, mutta uhreja ei ole", kertoo palokunnan tiedottaja Delphine Vienco ja kuvailee paloa edelleen erittäin voimakkaaksi.

Palo sai alkunsa maanantaina moottoritien pysäkillä, noin 100 kilometriä Toulounin kaupungista koilliseen. Tiistaiaamuna voimakas tuuli oli levittänyt savua yli 3 500 hehtaarin alueelle.

”Palo on erittäin valtava ja sen leviäminen neljän kilometrin tuntinopeudella on erittäin vaikea taistelu”, Vienco kuvaili tiistaina aamupäivällä.

Ranska on viimeisin Välimeren maista, joka on kärsinyt äärimmäisistä sääolosuhteista ja maastopaloista. Metsäpaloja on syttynyt kesän aikana muun muassa Kreikkaan, Turkkiin, Espanjaan Portugaliin, Algeriaan ja Marokkoon. Kuuma ja kuiva Kaakkois-Ranska, joka kokee säännöllisesti kesäisiä metsäpaloja, on toistaiseksi säästynyt paloilta tänä vuonna.

Saint-Tropez on kunta Ranskan Rivieralla. Se sijaitsee noin 60 kilometrin päässä Toulonista.