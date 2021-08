Kiina on valmis ”ystävällisiin suhteisiin” Talebanin kanssa – Aikooko maa täyttää Yhdysvaltojen jättämän valta­tyhjiön?

Kiina on ilmoittanut, ettei sillä ole aikomusta lähettää joukkoja Afganistaniin.

Kun Taleban ensimmäisen kerran valloitti Afganistanin vuonna 1996, Kiina kieltäytyi uutistoimisto Bloombergin mukaan tunnustamasta äärijärjestön valtaa ja jätti suurlähetystönsä vuosiksi kiinni.

Tällä kertaa Kiina ajattelee toisin. Maa on sanonut olevansa valmis kehittämään ”ystävällisiä suhteita” äärijärjestö Talebaniin, ja Talebanin johto on jo käynyt Kiinassa neuvottelemassa Pekingin johdon kanssa.

Kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti huhtikuussa yhdysvaltalaisten joukkojen täydellisestä vetäytymisestä Afganistanista, alkoivat Bloombergin mukaan puheet siitä, miten Kiina voisi tarttua hetkeen täyttääkseen Yhdysvaltojen jättämän valtatyhjiön.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva asiantuntija Olli Ruohomäki sanoi HS:lle sunnuntaina, että Kiina on se uusi suurvalta, joka astuu nyt näyttämölle.

Arviot Kiinan astumisesta näyttämölle ovat vain kiristyneet viime kuussa pidetyn Taleban-johtajien ja Kiinan ulkoministerin Wang Yin välisen tapaamisen jälkeen, jossa Wang julisti Talebanin olevan ”tärkeässä roolissa rauhanomaisen sovinnon ja jälleen­rakentamisen prosessissa Afganistanissa”.

”Kiina voi korkeintaan evakuoida Kiinan kansalaisia, jos tapahtuu massiivinen humanitaarinen kriisi, tai osallistua sodanjälkeiseen jälleenrakentamiseen ja kehitykseen edistämällä kehityshankkeita, kun turvallisuus ja vakaus palautetaan sodan runtelemassa maassa”, Global Timesin sunnuntaisessa artikkelissa sanottiin.

Kiinalla on huomattavia investointeja sen naapurissa sijaitsevan Afganistanin alueella. Kiina jakaa maan kanssa rajaa vajaat 80 kilometriä.

Yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n analyysin mukaan Talebanin äkillisen paluun aiheuttamat turvallisuus­haasteet ovat Kiinalle kuitenkin painavampia kuin strategiset edut.

”Kiinalla ei ole ollut tapana tarkastella Afganistania mahdollisuuksien kautta, vaan kyse on miltei kokonaan uhkien hallinnasta", sanoi Washingtonissa toimivan Saksan Marshall -rahaston jäsen Andrew Small European Council on Foreign Relations -ajatuspajan (ECFR) haastattelussa.

Kiinan luottamus Talebaniin on kuitenkin näkynyt kaoottisessa Kabulissa. Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten pyrkiessä evakuoimaan suurlähetystöjään Afganistanissa Kiina näyttää pysyvän paikallaan.

Kiinan ministeriön tiedottaja Hua Chunying vahvisti maanantaina pidetyssä lehdistö­tilaisuudessa, että Kiinan suurlähetystö Kabulissa on edelleen toiminnassa ja lisäsi, että se oli evakuoinut suurimman osan Kiinan kansalaisista Afganistanista etukäteen.

Kiinan asenne Taleban-johtoista hallintoa kohtaan riippuu tämän harjoittamasta politiikasta, sanoi Lähi-idän tutkimuksen professori Fan Hongda Shanghain kansainvälisestä yliopistosta Bloombergille.

”Esimerkiksi siitä, noudattaako Taleban lupauksiaan eikä ala kasvualustaksi ääri­liikkeille, joilla on yhteyksiä Kiinaan”, Hongda sanoi.

Brittilehti The Guardianin mukaan Kiinan kaakkois-Xinjiangin uiguurialue on ollut kiistanalainen ja Kiina on vaatinut Talebania pidättäytymään suojelemasta mitään uiguuriryhmiä alueellaan.

”Jos Taleban jatkaa uiguuri­taistelijoiden tukemista ja suojelee heitä, Kiina on vähemmän halukas auttamaan Taleban-hallinnon laillistamisessa vastineeksi”, Yun Sun yhdysvaltalaisesta ajatushautomo Stimson Centeristä sanoi Guardianille.

Jos Taleban harjoittaa Kiinan mielestä kohtuullista politiikkaa, Kiina saattaa Sunin mukaan harkita samankaltaisia investointeja maahan kuin mitä se on tehnyt Pakistaniin.

”Kiinalainen lähestymistapa on, että talouden kautta luomme teitä ja infrastruktuuria ja varmistamme, että kaikilla on työpaikkoja. Jos kaikki menevät töihin kello yhdeksän aamulla ja tulevat kotiin kello kuusi illalla, heillä ei ole aikaa ajatella terrorismia”, Sun sanoi.