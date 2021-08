Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Afganistan

”He ovat takuu turvallisuudelle” – HS tapasi Afganistanin rajalla paikallisia, jotka näkevät Talebanissa myös hyvää

Talebanilla on Afganistanissa myös kannatusta. Toisaalta iso osa väestöstä on niin nuorta, että he eivät ole ehtineet ääri-islamistien edellistä valtakautta edes kokea.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Afganistanilainen Imamuddin Salehi (seisoo) odotteli rajan aukeamista muiden matkustajien kanssa Milakin rajanylitysasemalla Iranissa torstaina.

Milak On torstai Iranin ja Afganistanin aavikkoisella rajalla. Hiekka pöllyää, kun lauma lampaita kulkee ohi. Ihmiset ovat kuitenkin jumissa. Islamistinen äärijärjestö Taleban on vallannut Afganistanissa viikon aikana useita tärkeitä kaupunkeja ja on kovaa vauhtia matkalla kohti Kabulia. Sunnuntaina maailmaa järisyttänyt pääkaupungin valtaus on vielä edessä päin, mutta sen merkit ovat jo ilmassa. Afganistanilainen rakennustyöläinen Imammuddin Salehi, 41, on saapunut Milakin rajanylitysasemalle Iranin puolelta huomatakseen, että Iran on juuri sulkenut rajan. Salehi on työskennellyt rakennuksilla Iranin puolella vuodesta 1996 lähtien. Hänellä on ollut tapana matkata Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin muutaman kuukauden välein uusiakseen viisuminsa. Odotellessaan paahtavan auringon alla hän kertoo HS:lle, ettei Talebanin voittokulku tunnu hänestä suureltakaan ongelmalta. ”He ovat takuu turvallisuudelle”, Salehi sanoo. ”Tulee olemaan vähemmän varkauksia.” Sitten hän kuitenkin jatkaa vähättelevämpään sävyyn. ”Mutta he ovat lukutaidottomia!” Jumiin jääneet matkustajat keskustelivat rajavartioiden kanssa torstaina Milakin rajanylityspaikalla Iranin ja Afganistanin rajalla. Hänen nykyinen viisuminsa on voimassa enää pari päivää, ja eniten häntä näyttää huolettavan, että raja ei aukea ajoissa. Samaa mieltä on toinen HS:n rajan tuntumassa tapaama afganistanilainen Ali Mohammad, 45. Rauhallinen partasuinen mies on peittänyt päänsä ja niskansa perinteisellä huivilla. Häntä ei Taleban pelota. ”Ei Talebanilla ole ongelmia tavallisten ihmisten kanssa. Ainoastaan hallituksen virkamiehien kanssa”, hän sanoo. Mohammad työskentelee myyjänä Zabolin basaarissa Iranissa. Nyt hän odottelee rajanylityspaikalla, koska hän haluaisi päästä tapaamaan perhettään. Hän on alunperin kotoisin Afganistanin puolelta Nimruzin alueelta. Nimruzin pääkaupunki Zaranj oli ensimmäinen maakuntakeskus, jonka Taleban valtasi aloitettuaan maan valtaamisen kansainvälisten joukkojen vetäytyessä Afganistanista. Se antautui Talebanille jo elokuun alkupäivinä. Irania tilanne hermostuttaa. Ennen rajan sulkemista yli ehti tulla satoja afgaanipakolaisia, joille on perustettu rajan pintaan leirejä. Joidenkin pakolaisten perään Taleban myös ampui, rajan läheisyydestä ja Iranin reaktiosta välittämättä. Salehin ja Mohammadin odotellessa rajalla on kulunut vasta viikko siitä, kun kranaatti lensi Iranin puolelle Talebanin vallatessa Nimruzia. Iran on kuitenkin pidättäytynyt vastaiskuista. Lauantaina se avasi rajan uudelleen. Lammaslauma ylitti Sunnuntaina Afganistanin presidentti Ashraf Ghani pakeni maasta ja Taleban valtasi Kabulin jättäen tuhannet maasta pois pyrkivät afganistanilaiset loukkuun omaan maahansa. Salehin ja Mohammadin kommentit eivät kuitenkaan ole Afganistanissa täysin poikkeuksellisia, mikä voi osittain selittää Talebanin nopean rynnistyksen onnistumista. Vuonna 2019 Asia Foundationin tekemässä kyselyssä yli 13 prosenttia afganistanilaisista sanoi, että heillä on vähintään jonkin verran sympatiaa Talebania kohtaan. Samassa kyselyssä rikollisuudesta huolestuneiden osuus oli noussut 50 prosenttia. Talebanin tuki on ollut huomattavasti korkeammallakin. Vuonna 2009 samassa kyselyssä noin puolet vastaajista osoitti ainakin jonkin verran ymmärrystä Talebanille. Myönteisimmin siihen suhtautuivat paštut ja maaseudun asukkaat. Noin kolme neljästä afganistanilaisesta asuu edelleen köyhällä maaseudulla, vaikka kaupungistuminen onkin käynnissä. Lammaslauma kulki ohi Iranin puolella rajanylityspaikan tuntumassa. Kaupungeissa vastaajat todennäköisimmin sanoivat, etteivät he koe mitään sympatiaa Talebanin taistelua kohtaan. Näitä kaupunkilaisten tuntemuksia tiivisti sunnuntaina Kabulissa 35-vuotias afganistanilainen elokuvaohjaaja Sahraa Karimi. Hän lähetti Instagram-tilillään suoraa lähetystä kävellessään Kabulin aavemaisesti tyhjenneillä kaduilla. Kabul haukkoi henkeään Talebanin saavuttua kaupungin porteille. Videota on katsottu yli miljoona kertaa. Karimi totesi videoviestissään, että häntä saatetaan pitää hölmönä, kun hän jätti oman pakonsa Afganistanista viimeiseen hetkeen. Viestin loppu oli yhtä aikaa syytös ja vetoomus. Sahraa Karimi (keskellä) osallistui Afganistanin elokuvajuhlien avajaisiin Kabulin yliopistolla vuonna 2019. ”Hölmöjä ovat kuitenkin ne, jotka ovat käyttäneet tätä kotimaatani ja myyneet sen. Ne, jotka ovat leikkineet tämän maan sotilaiden verellä. Maailma, joka käänsi meille selkänsä. Amerikkalaiset, jotka tekivät sopimuksen Talebanin kanssa. Olen pahoillani, mutta se, mitä ei pitänyt tapahtua, tapahtui, ja Kabul on kaatumassa. Rukoilkaa meidän puolestamme!” Kabulissa toimivan avustusjärjestön Armanshahrin johtaja Guissou Jahangiri myöntää puhelinhaastattelussa, että Afganistanin yhteiskunnan perusta on konservatiivinen ja siksi Talebanille saattaa yhä löytyä merkittävääkin aitoa tukea. Hän vastustaa kuitenkin voimakkaasti HS:n Iranin rajalla tapaamien afgaanimiehien näkemystä siitä, että Taleban palauttaisi turvallisuutta. ”Miksi nämä ihmiset työskentelevät Iranissa, jos Afganistanissa on heidän mielestään turvallista?” hän kysyy. Jahangirin järjestö, jonka työntekijät ovat lähinnä paikallisia, työskentelee naisten aseman parantamiseksi. Talebanin mukana uskonpoliisi palaa kaduille, naisten koulunkäynti ja työssäkäynti joutuvat vaakalaudalle ja länsimaalaisille tai aiemmalle hallinnolle työskennelleet saavat pelätä henkensä edestä. Jo aiemmin mainitussa Asia Foundationin vuoden 2019 kyselyssä Taleban mainittiin selkeästi suurimpana turvallisuusuhkana Afganistanin kaikkien väestöryhmien parissa. Jahangiri muistuttaa myös, että Afganistanin väestö on hyvin nuorta. YK:n tilastojen mukaan jopa 64 prosenttia afganistanilaisista on alle 25-vuotiaita. He eivät siis edes muista vuosia 1996–2001, jolloin Taleban edellisen kerran johti Afganistania oman vanhoillisen islamintulkintansa ja heimotapojensa johdattamana. Sen kahdenkymmenen vuoden aikana, kun kansainväliset joukot ovat maassa olleet, on kokonainen tyttöjen sukupolvi voinut halutessaan hankkia korkeampaa koulutusta ja jonkinlainen kansalaisyhteiskunta on alkanut muodostua. Järjestöjohtaja Jahangiri asuu nykyään Pariisissa. Hän pelkää Afganistaniin jääneiden kollegoidensa puolesta. Hän uskoo, että ihmisoikeuksien saralla saavutetut edistysaskeleet katoavat Talebanin ottaessa ohjat. ”Talebanin ideologian selkäranka on ’sukupuoli-apartheid’, josta he ovat aina hallitessaan pitäneet kiinni. Jos kansalaisyhteiskunta ei yritä vastustaa heitä, mikä toki olisi hyvin vaikeaa, moni sen saavutus menetetään.” Taleban piti tiistaina ensimmäisen tiedotustilaisuutensa vallattuaan Kabulin. Siinä järjestö totesi, että se tulee kunnioittamaan naisten oikeuksia ”Sharia-lain sallimissa rajoissa”. Jahangirin mielestä kansainvälisen yleisön pitäisi olla tarkkana seuratessaan tämän ”uuden” Talebanin ensi askelia Afganistanin johdossa. Julkisuudessa on voinut syntyä kuva, että kyse ei ole enää samasta brutaalista järjestöstä, joka 1990-luvun lopulla järjesti aviorikoksen tehneiden julkisia kivityksiä. ”Talebanin diplomaattinen johto, joka on nyt osallistunut neuvotteluihin [Qatarin pääkaupungissa] Dohassa, haluaa jättää itsestään sivistyneen vaikutelman. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että se ei ole sama asia kuin Talebanin sotilaalliset joukot, jotka ovat kylväneet kauhua kansan keskuudessa viime päivien ajan.” Tekstin on editoinut ja englannista kääntänyt Petja Pelli.