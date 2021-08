Joe Biden sysäsi vastuuta Kabulin kaaoksesta Afganistanin poliitikoille ja sotilaille sekä antoi uhkauksen Talebanille. Tuoreissa kyselyissä amerikkalaiset ilmaisevat pettymystä Bidenin Afganistan-politiikkaan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden piti myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa puheen, jossa hän perusteli päätöstään vetää amerikkalaisjoukot Afganistanista ja puolusti hallintonsa toimia viime päivien kaoottisten tapahtumien edellä ja aikana.

Tuoreen Trafalgar Group -yhtiön mielipidekyselyn mukaan 69 prosenttia amerikkalaisista on tyytymättömiä siihen, miten Biden on hoitanut Afganistanin-politiikkaa. Kysely oli tehty viikonlopun aikana, jolloin äärijärjestö Taleban sai koko maan haltuunsa.

Politico-lehden teettämässä kyselyssä 49 prosenttia amerikkalaisista tuki Bidenin päätöstä vetää kaikki joukot Afganistanista. Viime huhtikuussa Bidenin vetäytymispäätöstä tuki 69 prosenttia kansasta.

Seuraavaksi on lueteltu yksitoista eri asiakohtaa, joilla Biden perusteli joukkojen vetämistä Yhdysvaltain historian pisimmästä sodasta ja joilla hän selitti viime päivien nopeasti edenneitä tapahtumia. Yhdysvallat hyökkäsi Afganistaniin syksyn 2001 terrori-iskujen jälkeen, mistä on pian kulunut 20 vuotta.

Joe Bidenin puhe kesti hieman yli 18 minuuttia. Hän ei sen jälkeen vastannut median kysymyksiin.

1. Biden sanoi, että Yhdysvaltain tehtävä Afganistanissa on suoritettu ajat sitten: terroristiverkosto al-Qaida on nujerrettu ja terroristijohtaja Osama bin Laden on tapettu.

”Sen me teimme. – – Emme koskaan lopettaneet Osama bin Ladenin metsästystä, ja me saimme hänet kiinni. Siitä on jo vuosikymmen.”

2. Biden toisti usein aiemminkin esittämänsä näkökulman, jonka mukaan Yhdysvaltojen ei olisi pitänyt harhautua yrityksiin rakentaa Afganistanista toimivaa valtiota.

”Tehtävämme ei koskaan pitänyt olla yhtenäisen keskusvaltaisen demokratian luominen”, hän sanoi.

”Vuosikymmeniä kestänyt yrityksemme selättää vuosisatojen historia ja muuttaa Afganistan perusteellisesti ei ollut [menestys]. – – Nyt näkemämme tapahtumat ovat surullista todistusaineistoa sille, että mikään määrä sotilaallista voimaa ei voi synnyttää vakaata, yhtenäistä ja turvallista Afganistania, joka tunnetaan historiassa ’imperiumien hautausmaana’.”

3. Biden myönsi, että Talebanin nopea eteneminen sotarintamalla ja pääkaupunki Kabulin valtaaminen olivat yllätys. Tässä kohtaa hänen syyttävä sormensa osoitti Afganistanin poliittista johtoa ja sotilaita.

Bidenin mielestä poliitikkojen ja sotilaiden karkaaminen Talebanin hyökkäyksen alta vahvisti hänen uskoaan siitä, että Afganistanista häipyminen on oikea ratkaisu. Hänen mukaansa amerikkalais­sotilaiden ei pidä taistella sodassa, jossa afganistanilais­joukot eivät itse viitsi olla mukana.

”Käytimme yli biljoona dollaria. Me koulutimme ja aseistimme Afganistanin asevoimat, joihin kuuluu noin 300 000 jäsentä. Se on huikean hyvin aseistettu joukko, suurempi kooltaan kuin jotkut Nato-liittolaisemme. – – Annoimme heille kaikki mahdollisuudet päättää omasta tulevaisuudestaan. Mutta se, mitä emme voineet antaa, oli tahto taistella sen tulevaisuuden puolesta."

Afganistanilaiset kiipesivät Kabulin lentokenttää kiertävien muurien ylitse maanantaina.

4. Biden perusteli vetäytymis­päätöstään ja sen aikataulua myös perinnöllä, jonka hänen edeltäjänsä Donald Trump jätti jälkeensä. Biden muistutti, että Trumpin aikataulun mukaan joukot piti vetää maasta jo tämän vuoden toukokuun alkuun mennessä.

Hänen mukaansa Trumpin aikana Yhdysvaltain joukkoja vähennettiin jo 15 500 sotilaasta 2 500:aan ja samanaikaisesti Taleban nousi vahvimpaan asemaansa sitten vuoden 2001. Bidenin mukaan hän jäi pakkorakoon ja valittavana oli lisäjoukkojen lähettäminen ja sodan jatkaminen tai sodan lopetuspäätöksen loppuun vieminen.

5. Bidenin mukaan Yhdysvaltain kansallinen etu ei edellytä, että Afganistanissa pidetään pysyvästi joukkoja. Hänen mukaansa sodan jatkaminen ja Yhdysvaltain resurssien valuttaminen Afganistaniin olisivat mannaa Kiinalle ja Venäjälle, jotka ovat ”todellisia strategisia kilpailijoitamme”.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain asevoimien resursseja tarvitaan terroristien vastaiseen taisteluun, joka on parin vuosikymmenen aikana levinnyt pitkin maailmaa: Somaliaan, Syyriaan, Irakiin ja moniin muihin maihin Afrikassa ja Aasiassa. Jos Afganistanista tulee jälleen terroristien pesäke, se päätyy taas Yhdysvaltain laajemman terrorisodan listalle, Biden sanoi.

Avustustyöntekijät jakoivat keksipaketteja nälkäisille pakolaisille Afganistanin ja Pakistanin rajalla Chamanissa marraskuussa 2001. Yhdysvallat oli tuolloin ajanut Talebanin vallasta Afganistanissa ja sen pääkaupungissa Kabulissa.

6. Yhdysvaltain sotajoukkojen lähtö on aiheuttanut kaaoksen Kabulissa, kun kymmenettuhannet ihmiset pyrkivät pakenemaan maasta. Bidenia on arvosteltu siitä, ettei hän käynnistänyt Yhdysvaltoja auttaneiden afganistanilaisten evakuointeja aiemmin, ja yleisesti on tehty vertauksia Vietnamin sodan nöyryyttävään loppu­näytökseen huhtikuussa 1975.

Biden puolustautui sanomalla, että jotkut paikalliset eivät halunneet lähteä aiemmin ja olivat ”yhä toiveikkaita maansa puolesta”. Lisäksi hän sanoi, että Afganistanin hallitus olisi vedonnut Yhdysvaltoihin, ettei se järjestäisi näkyvää joukkopakoa, joka horjuttaisi luottamusta Afganistaniin.

7. Biden puhutteli Talebania sekä suoraan että epäsuorasti, kun hän selitti, mihin Yhdysvallat pyrkii nyt meneillään olevalla operaatiollaan Kabulissa.

”Nykyinen tehtävämme on lyhytkestoinen, tarkasti rajattu ja tavoitteiltaan tarkka: viemme kansalaisemme ja liittolaisemme turvaan niin pian kuin mahdollista. Ja kun tämä tehtävä on valmis, olemme päättäneet sotilaallisen vetäytymisemme.”

Mikäli Taleban pyrkii tätä Yhdysvaltain sodan viimeistä tehtävää häiritsemään, ”puolustamme joukkojamme tuhoisalla voimalla”, Biden uhkasi.

Afganistanin kaatuneen hallinnon sotilas partioi Heratin maakunnassa 1. elokuuta.

8. Monet afganistanilaiset ajattelevat nyt, että Yhdysvallat on heidät sekä pettänyt että hylännyt. Bidenin mukaan Yhdysvallat aikoo silti jatkossakin pitää esillä afganistanilaisten asiaa mutta ilman sotajoukkojaan.

Biden ilmaisi samalla, että Afganistanista tulee yksi maa muiden joukossa, kun Yhdysvallat pyrkii auttamaan sitä diplomatian ja avustustyön keinoin.

”Me puhumme jatkossakin Afganistanin kansan – naisten ja tyttöjen – perustavan­laatuisten oikeuksien puolesta, kuten kaikkialla maailmassa."

9. Biden sanoi, että sodan painolasti on raskas monille amerikkalaisille myös henkilökohtaisella tasolla. Hän kertoi itsekin käyneensä maassa neljä kertaa ja käyttäneensä paljon aikaa asioiden muuttamiseksi.

”Nyt näkemämme asiat Afganistanissa ovat syvästi järkyttäviä erityisesti veteraaneille, diplomaateille, avustustyöntekijöille ja kaikille, jotka ovat olleet paikalla tukemassa Afganistanin ihmisiä."

Noin 2 400 amerikkalaissotilasta on kuollut sodassa, minkä lisäksi erilaisten alihankkijoiden työntekijöitä on kuollut yli 3 800. Yli 20 000 amerikkalaista on lisäksi haavoittunut sodassa.

Afganistanin turvallisuusjoukkojen jäseniä on yhden arvion mukaan kuollut noin 66 000 ja siviilejä yli 47 000. Taleban-liikkeen ja muiden "oppositiojoukkojen" taistelijoita lasketaan kuolleen yli 51 000 syksyn 2001 jälkeen.

Afganistanilaisille ”Yhdysvaltain pisin sota" on vain yksi vaihe historiassa. Sotiminen alkoi viimeksi 1970-luvun lopulla.

Miinaan astunut nuorimies Kabulissa vuonna 1997 pian Talebanin valtaannousun jälkeen.

10. Biden lupasi, ettei hän enää sysää Afganistania yhdenkään presidentin tai amerikkalaisperheen murheeksi.

”Olen nyt neljäs Yhdysvaltain presidentti, joka johtaa maata Afganistanin sodassa – meitä on ollut kaksi demokraattia ja kaksi republikaania. Minä en enää lykkää vastuuta viidennelle presidentille.”

11. Biden sanoi tv-puheessaan saaneensa osakseen kritiikkiä. Hän pyysi arvostelijoitaan kertomaan, miksi Yhdysvaltain pitäisi vielä jatkaa maassa.

”Kuinka monta sukupolvea Amerikan tyttäriä ja poikia haluatte minun lähettävän taistelemaan afgaaneja vastaan – Afganistanin sodassa, johon Afganistanin joukot eivät halua osallistua? Kuinka monen amerikkalais­hengen arvoista se on? Kuinka monta loputtoman pitkää riviä hautakiviä vielä Arlingtonin hautausmaalle?”

”Tämä päätös [vetäytyä Afganistanista] on oikein kansallemme... ja se on oikein Yhdysvalloille.”