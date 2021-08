Suomi on ostanut Kabulin-suurlähetystönsä turvallisuuspalvelut alihankintana afganistanilaiselta yritykseltä. Ulkoministeri Haavisto on luvannut, että suomalaisille työskennelleitä autetaan Suomeen, mutta lähetystön paikalliset turvamiehet puuttuvat evakuoitavien listalta.

Suomi ei ole evakuoimassa Afganistanista Kabulin-suurlähetystönsä henkivartijoina työskennelleitä afganistanilaisia.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on luvannut, että suomalaisille työskennelleitä autetaan perheenjäsenineen Suomeen, mutta lähetystölle alihankinta­sopimuksella työskennelleet paikalliset henkivartijat ja järjestyksen­valvojat puuttuvat evakuoitavien listalta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä MTV.

Suomen Kabulin-suurlähetystö on palkannut paikalliset vartijansa alihankinta­sopimuksella Afganistaniin rekisteröidyltä turvallisuus­palveluita tuottavalta yritykseltä. Yrityksen omistaja on suomalainen.

Afganistanilaisella yrityksellä on sopimus suomalaisen turvallisuusalan yrityksen kanssa, jolla puolestaan on sopimus Suomen valtion kanssa.

Suomen suurlähetystölle työskentelee afganistanilaisen yrityksen kautta kaikkiaan 57 paikallista työntekijää. He toimivat paitsi henkivartijoina ja järjestyksenvalvojina myös muun muassa kokkeina.

Ulkoministeriö tiedotti sunnuntaina, että Suomi evakuoi Afganistanista kaikkiaan 170 Suomelle, Euroopan unionille tai Natolle työskennellyttä afganistanilaista perheineen.

Alihankintasopimus on tiettävästi peruste, jonka vuoksi Suomi ei ole evakuoimassa paikallisia työntekijöitä.

Haavisto sanoi tiistai-iltana pitämässään tiedotustilaisuudessa, että Suomi on nyt keskittynyt saamaan 170 kiintiöön nimettyä afganistanilaista turvaan. Haaviston mukaan listalla olevilla on ollut suora työsuhde ulkomaan edustustoon.

”Heidän katsottiin olevan välittömässä vaarassa.”

Evakuoitavien listalle on tullut vetoomuksia myös alihankintasopimuksilla työskennelleiltä ja kansalaisjärjestöjen yhteistyökumppaneilta.

Haaviston mukaan vasta myöhemmin voidaan keskustella siitä, miten laajaksi pakolaiskriisi Afganistanista muodostuu ja miten Suomikin voi laajemmin kantaa kansainvälistä vastuuta.

Suomen Kabulin-suurlähetystön päällikön Pekka Kososen allekirjoittamassa todistuksessa afganistanilaista henkivartijaa kiitetään hyvästä työstä ja omistautumisesta työlleen Suomen Kabulin-suurlähetystössä.

HS on nähnyt asiakirjoja, jotka todistavat turvallisuuspalveluita tuottavan afganistanilaisen yrityksen työskennelleen Suomen ulkoministeriölle Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa. Yritys on työskennellyt Kabulin-suurlähetystölle vuodesta 2016, sanoo suomalaismies, joka on yrityksen johdon tuttava.

HS ei saanut sopimusjärjestelyihin vahvistusta Kabulin-suurlähetystön edustajalta jutun julkaisuun mennessä. HS ei kerro suomalaismiehen ja yrityksen nimiä turvallisuussyistä.

Suomalaismies on soittanut ja lähettänyt monta viestiä sekä Haavistolle että Kabulin-suurlähetystön johdolle ja vaatinut, että myös paikalliset työntekijät tuotaisiin Afganistanista Suomeen – tai johonkin muuhun turvalliseen maahan.

Haavisto vastasi miehelle sunnuntaina tekstiviestitse näin: ”Olen välittänyt kaikki tiedot virkamiehille, mutta tilanne nyt erittäin vaikea Kabulissa. T. PH”.

Mies kertoo olleensa sunnuntaista lähtien paniikissa, kun henkivartijat eivät olleet edes täydennetyllä evakuoitavien listalla. Suomi ilmoitti sunnuntaina nostavansa evakuoitavien paikallis­työntekijöiden määrän aiemmin ilmoitetusta 130:stä 170:een.

”Nämä ihmiset ovat juuri ne, jotka ovat niin vaarassa. Heidän henkensä on todella uhattuna, sillä he ovat tehneet näkyvää työtä. He ovat liikkuneet paikasta toiseen diplomaattien mukana ja vartioineet suurlähettilään ja muiden johtohenkilöiden koteja. He ovat tuoneet muita paikallisia työntekijöitä lähetystöön”, mies sanoo. HS:lle.

Miehen mukaan yrityksen työntekijät turvasivat lähetystöä vielä sunnuntaina. Hän sanoo samojen henkivartijoiden vastanneen myös Haaviston turvallisuudesta tämän vieraillessa Kabulissa viime vuonna.

Afganistanilaisen turvallisuusalan yrityksen työntekijää kiitetään vuolaasti hänen työstään Suomen ulkoministeriön järjestämässä Afganistan-konferenssissa viime vuonna. Todistuksen on allekirjoittanut kehityspolitiikan neuvonantajana konferenssissa toiminut Konsta Heikkilä.

Miehellä ovat tunteet edelleen pinnassa ja kyyneleet valuvat silmistä.

”Kaikista järkyttävintä tässä on, että he turvaavat suomalaisten diplomaattien ja työntekijöiden hengen Afganistanissa, mutta nyt kun tulee tällainen tilanne, niin Suomen valtio ei ole auttamassa”, mies sanoo.

”He tekevät töitä lähetystölle, alihankinta­sopimuksella ei ole tässä merkitystä. Taleban ei kysy, mikä sopimus sinulla oli ulkomaalaisen kanssa.”

Mies pelkää Suomelle töitä tehneen yrityksen työntekijöiden ja heidän perheidensä, varsinkin tyttärien, joutuvan ilmiannetuiksi ja Talebanin koston kohteeksi. Puhelin piippaa jatkuvasti viestejä Afganistanista ja Suomesta.

”Kabulissa on huhuja, että Taleban on jättänyt puhelinnumeronsa moskeijaan ja kehottanut ilmiantamaan petturit, jotka ovat työskennelleet ulkomaalaiselle, ja että heitä rangaistaan. Tällaista on tullut aika monelta.”