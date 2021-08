Luuranko on säilynyt hyväkuntoisena mahdollisesti sen osittaisen palsamoinnin takia.

Arkeologi osin muumioituneen ruumiin vierellä Pompejissa. Kuva on jaettu 17. elokuuta 2021.

Arkeologit ovat löytäneet hyvin säilyneen ihmisluurangon Pompejin hautaus­maalta Italiasta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Löytö esittää muinaisen roomalaisen kaupungin hautausriitit ja kulttuuriset aktiviteetit uudessa valossa, asiantuntijat sanoivat Reutersin mukaan.

60-vuotiaana kuolleen miehen ruumis löydettiin haudastaan, ja asiantuntijat uskovat hautauksen tapahtuneen Pompejin kaupungin viimeisinä vuosikymmeninä ennen kuin se tuhoutui Vesuviuksen tulivuoren purkauksessa vuonna 79 eaa.

Hautaan oli tehty muistokaiverrus, josta miehen nimeksi paljastuu Marcus Venerius Secundio.

Nimen lisäksi hautaan oli kaiverrettu kreikaksi viittaus pompejilaiseen teatteri­esitykseen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun arkeologit ovat löytäneet suoraa todistusaineistoa siitä, että alueella esitettiin teatteria niin kreikaksi kuin latinaksi.

”Se, että teatteriesityksiä järjestettiin kreikaksi, viittaa muinaisen Pompejin eläväiseen ja avoimeen kulttuuri-ilmapiiriin”, kertoi Pompejin arkeologisen puiston johtaja Gabriel Zuchtriegel.

Puiston jakamassa tiedotteessa kerrotaan, että luuranko on yksi parhaiten säilyneistä, joita alueelta on löydetty. Luuranko on ainakin osittain muumioitunut, ja sen hiukset ja toinen korvista ovat yhä kiinni pääkallossa.

Haudan läheltä löytyi myös kaksi tuhkauurnaa, joka oli tavallisempi tapa hautaamiselle tuon ajan Pompejissa. Venerius Secundion hautaustapa nähdäänkin hyvin poikkeuksellisena.

Arkeologit yrittävät parhaillaan selvittää, palsamoitiinko miehen ruumis ennen hautaamista. Tietyt tekstiilit viittaavat palsamointiin, ja arkeologit ovat löytäneet alueelta kappaleita, jotka saattavat olla tällaista kangasta.

Venerius Secundion nimi esiintyy myös toisaalla kaupungin arkistoissa. Niiden mukaan hänet tunnistettiin julkiseksi orjaksi, jota ei omista yksittäinen henkilö vaan yhteisö.

Mies vapautettiin myöhemmin orjuudesta, ja nyt selville saatu hautaustapa viittaa siihen, että hän olisi saavuttanut orjaa korkeamman yhteiskunnallisen ja taloudellisen aseman ennen kuolemaansa.

Pompejin entinen kaupunki sijaitsee parikymmenen kilometrin etäisyydellä Napolista.

Kaupungissa asui noin 13 000 ihmistä siihen aikaan, kun Vesuviuksen tulivuori purkautui ja hautasi alueen alleen. Tuho oli niin yhtäkkinen, että kaupungin aika näyttää pysähtyneen.

Alue löydettiin vasta 1500-luvulla, ja ensimmäiset arkeologiset kaivaukset aloitettiin vuonna 1750.

Viime aikoina alueella on tehty runsaammin kaivauksia, mikä on johtanut uusiin löydöksiin vulkaanisen massan alta.