Kesän kuluessa tiedustelu piirsi yhä synkempää kuvaa lähestyvästä romahduksesta, mutta Yhdysvaltain korkein johto oli jo päätöksensä tehnyt, The New York Times -lehti kirjoittaa.

Yhdysvaltain tiedustelu- ja vakoiluvirastojen salaiset arviot Afganistanin tilanteesta muuttuivat kesän kuluessa yhä synkeämmiksi, ja raporteissa varoiteltiin myös Afganistanin armeijan nopeasta romahduksesta. Tästä huolimatta Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja hänen neuvonantajansa toistelivat julkisuudessa, ettei Afganistan ole kovin nopeasti ajautumassa Talebanin käsiin

Samaan aikaan Taleban oli onnistunut kaivertamaan koko Afganistanin poliittisen järjestelmän niin ontoksi, että lopullinen maan haltuunotto koitti ääri-islamilaiselle liikkeelle jopa nopeammin kuin liikkeen johto osasi itsekään ennustaa.

Nämä selviävät sanomalehti The New York Timesin ja uutistoimisto Reutersin tuoreista selvityksistä.

Varsinkin heinäkuulle tultaessa tiedusteluraportit olivat muuttuneet aiempaa pessimistisemmiksi, The New York Times raportoi. Niissä kyseenalaistettiin se, kykenevätkö Afganistanin turvallisuusjoukot riittävään vastarintaan ja pysyykö pääkaupunki Kabul hallituksen vallassa. Samoihin aikoihin 8. heinäkuuta presidentti Biden arvioi puheessaan jossa arvioi epätodennäköiseksi sen, että hallitus kaatuisi nopeasti tai että Afganistanissa jouduttaisiin samanlaisten sekasortoisten evakuointien eteen kuin Vietnamin sodassa.

Lehden mukaan tiedustelu oli kyseenalaistanut senkin, onko Bidenin hallinto ja sotilasorganisaatio Afganistanissa riittävän valmistautunut Talebanin saapumiseen Kabuliin. Jos Taleban saisi nopeasti muita Afganistanin kaupunkeja haltuunsa, romahdus myös pääkaupungissa voisi tulla nopeasti, tiedustelutiedot varoittivat.

Mutta Yhdysvaltain tiedustelupalvelut eivät tästä huolimatta kyenneet ennustamaan niin nopeaa romahdusta kuin elokuussa lopulta nähtiin. Afganistanin suurimmat kaupungit kaatuivat kuin dominopalikat runsaassa viikossa, ja viime sunnuntaina Taleban marssi ilman suurta vastustusta Kabuliin.

Yhdysvaltain tärkeimmät vetäytymispäätökset oli kuitenkin tehty jo kauan tätä ennen: Edellinen presidentti Donald Trump oli päättänyt lähteä Afganistanista tämän vuoden toukokuun loppuun mennessä, ja Biden ainoastaan lykkäsi aikarajaa muutamalla kuukaudella.

Kun Biden keväällä teki lopullisen päätöksen joukkojen vetämisestä, tiedustelupalvelujen arvio oli tuolloin vielä se, että Afganistanin hallitus voisi kiikkua vallassa vielä parikin vuotta.

Jopa vielä viikko ennen Kabulin kaatumista tiedustelun yleisarvio oli se, ettei Taleban vääjäämättä tee vallankaappausta koko maassa, The New York Times kirjoittaa.

” "Taleban pyrki aiheuttamaan poliittisen romahduksen.”

Afganistanin armeijan puolustuskyvystä ja -tahdosta on esitetty jo pitkään kriittisiä arvioita. Talebanin nopea paluu selittyy myös sillä, että ryhmä teki taitavia liikkeitä, joilla käytännössä romahdutettiin Afganistanin hauras poliittinen järjestelmä.

Tämä pohjatyö paljastuu Reutersin selvityksestä, joka perustuu Talebanin johtajien, afganistanilaisten poliitikkojen sekä diplomaattien ja muiden asiaa läheltä seuranneiden haastatteluihin.

Reutersin mukaan Taleban oli valmistautunut rajuihinkin taisteluihin, mutta jo kuukausia sitten ryhmä alkoi lämmitellä suhteitaan Afganistanin paikallispoliitikkoihin, sotaherroihin sekä heimovanhempiin eri puolilla maata.

Suhteiden luominen oli helppoa, sillä Yhdysvallat oli käytännössä ilmoittanut jo lähtevänsä maasta. Tämän vuoksi usko lännen tukemaan hallintoon Kabulissa oli jo vakavasti horjunut.

”Taleban ei halunnut taistella”, Asfandyar Mir Stanfordin yliopistosta sanoi Reutersille. ”Sen sijaan he pyrkivät aiheuttamaan poliittisen romahduksen.”

” ”Olemme päässeet tilanteeseen, jota emme osanneet edes odottaa.”

Taleban johtaja mulla Abdul Ghani Baradar (kesk.).

Paikallishallintojen nopea taipuminen Talebanin edessä tuli yllätyksenä jopa islamistiliikkeelle itselleen.

Yksi Talebanin komentaja keskisestä Ghaznin maakunnasta kertoi Reutersille, että kun Yhdysvaltain joukot alkoivat poistua maasta, vastarinta Talebania vastaan murentui hetkessä.

”He antautuivat kuin vuohet ja lampaat”, komentaja sanoi.

”Tämä ei tarkoita sitä, että meille antautuneet afganistanilaiset johtajat olisivat muuttuneet tai tulleet hurskaammiksi, vaan sitä, että dollarit olivat loppumassa.”

Viikon sisällä Afganistanin suurimmat kaupungit kaatuivat Talebanin käsiin, kunnes presidentti Ashraf Ghani viime sunnuntaina pakeni maasta. Kun Taleban marssi presidentinlinnaan, Taleban johtaja mulla Abdul Ghani Baradar kutsui tapahtumaa riemuvoitoksi, joka saavutettiin odottamattoman sukkelasti.

”Olemme päässeet tilanteeseen, jota emme osanneet edes odottaa”, hän sanoi Reutersin mukaan.

Talebanin tiedottajan Suhail Shaheenin mukaan suuri joukko alueita saatiin Talebanin haltuun erilaisilla sovitteluilla, joissa vastustajat yksinkertaisesti taivuteltiin vaihtamaan puolta.

”Oli suoria keskusteluja turvallisuusjoukkojen kanssa, ja neuvottelimme myös heimonvanhimpien ja uskonoppineiden kanssa”, Shaheen sanoi.

Taleban hallitsi Afganistania vuodet 1996–2001, kunnes se pakeni nopeasti Yhdysvaltain hyökättyä loppuvuodesta 2001. Tämän jälkeen ryhmä on pyrkinyt välttelemään suoria yhteenottoja Yhdysvaltojen kanssa ja rakentanut hiljalleen varjoyhteiskuntaansa hankkimalla tuloja laittomilla kaivoksilla ja huumekaupalla.

Ryhmä on pyrkinyt saamaan jalansijaa syrjäseuduilta. Samaan aikaan se on levittänyt pelkoa kaupungeissa tekemällä itsemurhaiskuja. Taleban korostaa itse, että se on on pyrkinyt myös luomaan vaikutusvaltaa Afganistanin kaikkien etnisten ryhmien sisällä.

”Turvallisuuspäällikkömme ja muut johtajat tulevat kaikista etnisistä ryhmistä”, tiedottaja Shaheen sanoi. ”Tämän vuoksi he kykenivät saamaan kaikki alueet neuvottelemalla ja puhumalla.”

Yhdysvalloissa tiedusteluviranomaiset ovat pitkään ymmärtäneet, että afganistanilaiset tekevät viileitä laskelmia siitä, kuka konfliktissa lopulta vie voiton,The New York Times kirjoittaa. Ja kukapa ei haluaisi olla voittajan puolella?

Tämä selittää sen, että Afganistanin sodissa on nähty aiemminkin nopeita täyskäännöksiä.

Lopulta Taleban voittikin strategialla, jossa he päättivät kestää pidempään kuin vastustajansa.

”En ole niin yllättynyt siitä, että se tapahtui näin nopeasti ja laajasti”, Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n entinen tutkija Lisa Maddox arvioi lehdelle.

”Taleban on todellakin osoittanut kykynsä sinnikkyydessä ja piileskelyssä ja siinä, että tekevät paluun senkin jälkeen kun heidät on lyöty. Lisäksi ihmiset ovat niin väsyneitä konfliktiin, että he ovat valmiita vaikka täyskäännökseen ja tukemaan voittajaa, kunhan pysyvät hengissä.”