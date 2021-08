Poliisi kehottaa välttämään matkustamista Gävlen alueelle. Useita teitä on romahtanut.

Tukholma

Ruotsin Gävle kärsii pahoista tulvista, jotka syntyivät keskiviikon vastaisen yön rankkasateiden jälkeen.

Ruotsalaismedioiden mukaan vesi on tulvinut asuinalueille, kellareihin ja autoteille niin, että autoja on jäänyt veden varaan. Poliisi kehottaa asukkaita pysymään kotona ja välttämään autoilua, koska merkittävä osa tiestöstä on veden alla, ja useita teitä on romahtanut.

Poliisi kutsuu tapahtumaa luonnonkatastrofiksi.

Poliisi kehottaa välttämään matkustamista Gävleborgin läänin alueelle tulvien ja tievaurioiden takia.

Gävlen kunta sijaitsee noin 170 kilometriä Tukholmasta pohjoiseen.

Auto oli joutunut veden varaan Falunissa keskiviikkona.

Aamukymmeneen mennessä Gävlen alueella oli mitattu 161,6 millimetrin sademäärä, joka on suurin alueella yli 20 vuoteen. Tyypillisesti Gävlen alueella mitataan koko elokuun aikana noin 70 millimetrin sademääriä.

”Yhden yön aikana on siis tullut tuplamäärä sadetta kuin tavallisesti koko kuukautena”, kuvasi Ruotsin ilmatieteen laitoksen meteorologi Therese Fougman uutistoimisto TT:n haastattelussa.

Sateet ovat olleet rankkoja myös Taalainmaan läänin alueella, mutta pahimmat vauriot ovat Gävlen kunnassa.

Peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oli määrä aloittaa opetus keskiviikkona, mutta tulvien takia koulujen alkua on lykätty.

Gävlen alueen asukkaille annettiin vaarailmoitus keskiviikkoaamuna kello kolmelta aamulla. Vaarailmoitus ei ole enää voimassa, mutta poliisin mukaan tilanne Gävlessä on pahenemassa, koska tulvat vaikuttavat teiden kunto huononee jatkuvasti. Pelastuslaitos on myös paikalla seuraamassa tilannetta.