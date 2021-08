Angela Merkel puhuu epäonnistumisesta yrityksessä rakentaa Afganistaniin parempaa yhteiskuntaa. Joe Bidenin mukaan sen ei pitänyt edes olla tavoitteena.

Berliini

Talebanin vallattua Afganistanin pääkaupungin Kabulin šokkireaktiota ei Saksassa peitelty.

”Valtava epäonnistuminen, jolla on kauaskantoisia seurauksia”, sanoi liittopäivien ulkoasiain­valiokunnan puheenjohtaja Norbert Röttgen.

"Katkeraa, dramaattista ja kauheaa”, sanoi liittokansleri Angela Merkel.

”Arvioimme tilanteen väärin”, myönsi ulkoministeri Heiko Maas oma-aloitteisesti.

Merkelin mukaan tilanne on ennen kaikkea katkera ja kauhea afganistanilaisille, jotka olivat toivoneet parempaa tulevaisuutta. Mutta, hän sanoi, se on katkera myös Saksalle ja muille liittoutuneille, jotka Naton ja Yhdysvaltojen johdolla taistelivat terrorismia vastaan ja ”liberaalien rakenteiden puolesta”.

Järkytyksen ilmauksia eivät ole säästelleet Euroopassa muutkaan. Brittiparlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Tom Tugendhat sanoi maanantaina, että Afganistan on niin suuri ulkopoliittinen katastrofi, että on mietittävä uudestaan, ”miten käsitellään ystäviämme, kuka on tärkeä”. Tugendhatin mukaan liittoutuneet pettivät sekä itsensä että ystävänsä.

Näin tässä ei pitänyt käydä. Röttgen syytti suoraan amerikkalaisia yksipuolisesta vetäytymis­päätöksen teosta, jossa saksalaisia ja brittejä ei kuultu.

” Julkisesti ääneen lausutut analyysit Afganistanin tapahtumista Atlantin eri puolin ovat kuin yö ja päivä.

Joe Bidenin valinta Yhdysvaltain presidentiksi synnytti Saksassa ja muuallakin Euroopassa suuret odotukset transatlanttisen yhteistyön paluusta.

Repivän Donald Trumpin kauden jälkeen syntyi tunne, että Atlantin toisella puolella on taas kumppani, johon voi luottaa ja jolla on samanlaiset tavoitteet ja arvot kuin Euroopalla.

Kaikki tiesivät kuitenkin, että maailma on muuttunut sitten aiemman vahvan trans­atlanttisen kauden ja senkin, että Bidenin päähuomio ei ole nyt Euroopassa. Silti oli lupa toivoa uutta yhteistä suuntaa.

Nyt siitä uskosta ja toivosta ei näy merkkejä. Ovatko tavoitteet sittenkään yhteiset? Julkisesti ääneen lausutut analyysit Afganistanin tapahtumista Atlantin eri puolin ovat kuin yö ja päivä.

Biden ei maanantaina antamassaan lausunnossa surrut ”liberaalien rakenteiden” toteutumatta jäämistä. Hän ei myöntänyt epäonnistumista, kun eurooppalaiset suorastaan piehtaroivat siinä.

Biden viestitti, että kansakunnan rakentamisen ei olisi pitänyt olla edes tavoitteena. Hänen mukaansa Afganistanissa piti olla tavoitteena vain estää uusi terrori-isku Yhdysvaltain maaperällä.

” Euroopasta lähetettiin Afganistaniin sotilaita, jotta maailma olisi parempi. Yhdysvalloista lähetettiinkin sotilaita vain tappamaan terroristeja.

Eikö demokratia kiinnostakaan? Vetikö Biden noin vain vessasta alas kaiken sen, mikä eurooppalaisten silmissä rakensi oikeutusta pitkälle, kalliille ja raskaalle operaatiolle, joka vaati paljon ihmishenkiä ja vaurioitti pysyvästi monia siihen osallistuneita?

Euroopasta lähetettiin Afganistaniin sotilaita, jotta tytöt pääsisivät kouluun ja maailma olisi parempi. Yhdysvalloista lähetettiinkin sotilaita vain tappamaan terroristeja.

Bidenin kova puhe pitää tulkita nimenomaan puheena yhdysvaltalaisille, ei Euroopalle.

”Me maksoimme heidän palkkansa”, hän muistutti afgaanisotilaista. Hän puhui raa’asta rahasta, kun Euroopassa puhutaan kadotetusta ystävyydestä.

Voiko se ystävyys noin vain kadota? Vastahan sitä kuukausi sitten hehkutettiin.

Tänä syksynä tehtävänsä Saksan johdossa jättävä Merkel vieraili heinäkuun puoli­välissä jäähyväiskäynnillä Valkoisessa talossa. Biden ja Merkel korostivat läheisiä välejään.

”Rakas Joe”, Merkel aloitti puheenvuoronsa lehdistön edessä tapaamisen jälkeen.

”Kiitos, Angela, johtajuudestasi”, Biden sanoi.

Hän ylisti Merkeliä transatlanttisen kumppanuuden rakentamisesta ja ihmisarvon kunnioittamisesta aina ja kaikessa. Bidenin mukaan ystävyyttä oli tarkoitus juhlia saman päivän illallisella, vaikka kyseessä olikin vain työvierailu.

Afganistanin Biden mainitsi puheessaan vain lyhyesti; hän kiitti Saksaa 20-vuotisesta tuesta. Mutta Merkel sanoi sen suoraan jo silloin: ”Emme onnistuneet riittävän hyvin rakentamaan kansakuntaa sellaisena kuin kansakunnan käsitämme”.

Painotukset erosivat, ja silloinkin molemmat tiesivät, että Afganistanin ei käy hyvin. Yllätyksenä tuli vain romahduksen nopeus.

Afganistanista poistuminen oli liittoutuneille katastrofi, vaikka henkilö­kohtaista kannatustaan menettävä ja liikkuvaan junaan hypännyt Biden ei sitä suoraan sanokaan. Sen ei silti tarvitse merkitä transatlanttisen yhteistyön kuivumista.

Uudelleenarviointia se kyllä merkitsee. Afganistanin jälkipyykissä puidaan varmasti sitoutumista Natoon ja EU:n yhteistä turvallisuuspolitiikkaa.

Tätä ennen on pohdittu, onko Yhdysvallat vai ainoastaan Biden todella sitoutunut trans­atlanttiseen yhteistyöhön. Afganistanin loppunäytöksen jälkeen sitoutumista pitää herätellä myös Euroopassa.

Valkoinen talo ilmoitti keskiviikkona kutsuvansa ensi viikoksi koolle virtuaalisen G7-kokouksen liittyen Afganistanin tulevaisuuteen.

Kuten Merkel sanoi heinäkuisessa Valkoisen talon puheessaan: ”Nyt on ratkaiseva hetki muuttaa käytännön politiikaksi yhteiset arvot.”

Se hetki on aina, mutta aina se ei ole yhtä helppoa.