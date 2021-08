Gävle

Vesi on kylmää, ruskeaa ja yltää melkein Tage Rehnvallin polviin.

Aurinko pilkahtelee pilven takaa siirtolapuutarhassa Ruotsin Gävlessä. Vuorokausi sitten taivas oli tumma, ja sieltä satoi ennätysmäärä vettä, jonka vallassa Rehnvallin puutarha nyt on.

Vettä tuli yhden yön aikana enemmän kuin tavallisesti kahdessa kuukaudessa.

Rehnvall kahlaa vedessä ja katselee mökkiään, joka hänellä on ollut jo 20 vuotta. Nyt mökki taitaa olla mennyttä. Tulvavesi on huuhtonut pihakeinun ja kalusteet, myllännyt pihan uuteen uskoon. Vesi on vellonut edellisyönä myös mökin sisällä. Se on kaatanut lattialle jääkaapin, joka on pullollaan ruokaa.

Rehnvall ei tiedä, mitä tekisi. Vettä on niin paljon, että vesimassa voi pysyä vakuutusyhtiön mukaan pihassa parikin viikkoa.

”Tämä oli pahempaa kuin pystyin kuvittelemaan”, Rehnvall, 81, sanoo torstai-iltapäivänä.

Tage Rehnvall on viettänyt mökillään monia hauskoja hetkiä ystäviensä ja sukulaistensa kanssa. ”Myös siirtolapuutarhan yhteisö on hieno. Naapuria autetaan.”

Hän sai tietää keskiviikkona aamuseitsemältä, että siirtolapuutarha oli veden varassa. Yön mökeissään viettäneet naapurit kertoivat tulvista Facebookissa. Naapurit olivat paenneet siirtolapuutarhasta keskellä yötä. Rehnvall vierailee mökillään ensimmäistä kertaa rankkasateiden jälkeen.

”Tuskin mökkiä pystyy korjaamaan. Se on revittävä ja rakennettava uudelleen”, hän uskoo.

Rehnvall on yksi monista gävleläisistä, jotka korjaavat nyt keskiviikon vastaisen yön rankkasateiden aiheuttamien tulvien tuhoja. Pelastuslaitos on saanut alueella yli tuhat tehtävää, mutta Rehnvallin apuun pelastajat eivät ole ehtineet. Viranomaiset ovat asettaneet yhteiskunnan kannalta elintärkeät toiminnot etusijalle.

Torstain aikana sateet ovat väistyneet, mutta tulvat eivät.

Siirtolapuutarhassa Gävlen keskustan lähellä on monia mökkejä yhä veden varassa. Viereisellä asuinalueella lähes jokaisen asunnon kellarissa lainehtii vesi. Teitä on poikki ja alikulkuja veden alla.

Alikulku lähellä Gävlen keskustaa oli torstaina veden alla. Veden varaan joutuneen ajoneuvoyhdistelmän katto pilkistää veden alta.

Gävlen kunnan viranomaiset eivät osaa vielä arvioida, kuinka monta kotitaloutta yhä kärsii tulvista.

Rankkasateita tuli yön aikana laajasti Ruotsissa, Gävleborgin läänin lisäksi muun muassa Taalainmaalla. Teitä sortui, asuinalueita joutui veden varaan, autoja huuhtoutui teiltä. Gävlessä opiskelija-asuntolan asukkaat evakuoitiin, koska tulvavesi uhkasi romahduttaa koko rakennuksen.

Gävlen kunta sijaitsee noin 170 kilometriä Tukholmasta pohjoiseen. Keskiviikkoaamuna Gävlen alueella mitattiin 161,6 millimetrin sademäärä, joka on suurin alueella yli 20 vuoteen ja mittaushistorian korkein lukema. Tyypillisesti Gävlen alueella mitataan koko elokuun aikana noin 70 millimetrin sademääriä.

Tage Rehnvall on asunut Gävlessä 45 vuotta eikä muista tällaisia vesisateita. Peruskoulun rehtorina työuransa päättänyt Rehnvall uskoo tieteilijöitä, joiden mukaan äärimmäiset sääilmiöt tulevat lisääntymään ilmastonmuutoksen seurauksena. Muistissa ovat vain hetki sitten Keski-Eurooppaa ravistelleet tuhoisat rankkasateet, joiden aiheuttamissa tulvissa kuoli arviolta 230 ihmistä.

”Mutta en uskonut, että Ruotsissa olisi voinut tapahtua tällaista.”

”Letkussa oli legopalikka”, huutaa Yngve Wassberg.

Hän auttaa naapurissa asuvaa Ulrika Ahrmania, joka virittelee letkua pumppaamaan vettä pois 90 neliön kellaritilasta.

Kellarissa kelluu lasten uima-allas, joka on täytetty legoilla. Pahimmillaan kellarissa oli yli puolitoista metriä vettä.

Ulrika Ahrman heräsi sadeyönä viranomaisten hätätekstiviestiin, joka tuli kolmeltä yöllä. ”Tai sitten heräsin sateeseen. Koko talo tärisi.”

”Nyt olemme pumpanneet vettä pois, mutta emme saa tehdä sitä liian nopeasti”, Ahrman kertoo.

Muuten vesi voi virrata naapureiden tonteille ja pahentaa tilannetta.

”Meidän on keskusteltava jatkuvasti naapureiden kanssa. Mitään ammattiapua emme ole vielä saaneet, joten meidän on selvittävä itse. Emme ole uskaltaneet käyttää vessaa tai suihkuakaan vielä”, Ahrman jatkaa.

Vakuutusyhtiöstä on kerrottu gävleläisille, että vahingot tarkastetaan, kun talot ja kellarit eivät ole enää veden varassa. Vahinkoilmoituksia tuli vuorokauden aikana yli 900.

Ahrmania vastapäätä asuva Yngve Wassberg ei ole vielä päässyt itse pumppaustöihin, koska hän odottaa, että naapurit saavat kellarinsa ensin hoidettua. Wassbergin perheen kellarissa on vielä yli metrin verran vettä. Kellarissa on Wassbergin musiikkihuone, jossa on paljon soittimia: kitaroita, rumpuja, koskettimet.

”Tavaraa ainakin 500 000 kruunun [49 000 euroa] arvosta”, hän sanoo.

Yngve Wassberg on asunut samassa talossa Gävlessä 33 vuotta. Keskiviikon vastaisen yön kaltaisia sateita hän ei ole kokenut aiemmin.

Naapuri tuli herättämään Wassbergin aamukolmelta, jolloin viranomaiset lähettivät hätätekstiviestin kaikkien gävleläisten kännyköihin. Satoi ennennäkemättömän kovaa. Wassberg kurkkasi kellariin, josta vesi oli noussut jo muutaman porrasaskelman.

”Kovimmat sateet tulivat varmaan yhden kahden aikaan yöllä. Ei silloin voinut tehdä mitään. Piti vain yrittää jatkaa unia.”

Keskiviikon tulvien jälkeen Ruotsissa on kaivettu esiin Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitoksen ennusteet. Niiden mukaan voimakkaat rankkasateet tulevat vain lisääntymään, kun ilmastonmuutos etenee.

Aiemmin laitos arvioi, että sateiden voimakkuus kasvaisi 20–40 prosenttia vuoteen 2100 mennessä. Vuonna 2018 laitos korjasi arviotaan: voimakkuus kasvaisikin tuplasti, 40–80 prosenttia.

Vuoteen 2100 on vielä pitkä matka, mutta äärimmäinen rankkasade tuli Gävleen jo nyt. Poliisi kuvasi tapahtumaa luonnonkatastrofiksi.

Tage Rehnvall katselee tulvan tuhoamaa mökkiään.

”Sellaista se on.”

”Seuraava mökki pitää rakentaa korkeammalle.”

Eva Svedjerot yritti päästä mökilleen torstaina, mutta luopui toivosta. ”Tämä on kauhea tilanne. Monet ovat juuri remontoineet mökkinsä ja panneet kaiken hienoksi.”

