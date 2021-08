Viime päivien analyyseissä sana Irak on loistanut poissaolollaan. George W. Bushin hallinto alkoi etsiä syitä kaataa Saddam Hussein heti syksyn 2001 terrori-iskujen jälkeen ja ennen Afganistaniin hyökkäämistä, kirjoittaa HS:n toimittaja Pekka Mykkänen.

Yhdysvaltojen entinen presidentti George W. Bush seisoi tuhoutuneen World Trade Centerin raunioiden päällä New Yorkin eläkkeellä olevan palomiehen Bob Beckwithin kanssa 14. syyskuuta 2001.

Pekka Mykkänen

Viime päivinä poliitikot, sotilaat, historioitsijat ja media­kommentaattorit ovat kerranneet, mikä Yhdysvalloilla meni pieleen Afganistanissa viimeisen 20 vuoden aikana. Kovasti on parjattu presidentti Joe Bidenin virhearvioita etenkin joukkojen vetäytymistä ympäröineen kaaoksen suhteen, mutta jokunen muukin presidentti on muistettu mainita.

Yllättävän vähän viime päivinä on ollut käytössä sana Irak. Jopa yksi suosikki­analyytikoistani, CNN-ankkuri ja maailmanpolitiikkaa taitavasti purkava toimittaja-kirjailija Fareed Zakaria, onnistui tekemään kolumnin Yhdysvaltain tappion syistä mainitsematta Irakia ollenkaan.

Koska asia näyttää kollektiivisesti unohtuneen, on hyvä muistuttaa, että Yhdysvaltain sotaretki Afganistanissa ajautui sivuraiteille jo 12. syyskuuta 2001. Silloin presidentti George W. Bushin hallinnossa etsittiin jo keinoja päästä käynnistämään sota Irakia vastaan ja kaatamaan Saddam Hussein.

Tämä hätkähdyttävä tieto on kirjattu esimerkiksi Bushin hallituksen silloisen terrorismi­asiantuntijan Richard Clarken kirjaan Against All Enemies (2004). Hän oli vuorokausi syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen tavannut Valkoisessa talossa Bushin, joka vaati Clarkea selvittämään, ”tekikö Saddam Hussein tämän, oliko hän mitenkään osallinen”.

Clarken sanoja on lainattu usein ennenkin, mutta lainataan taas. Hän vastasi Bushille: ”Mutta herra presidentti, tämän teki al-Qaida.”

Yhdysvaltain presidentti George W. Bush puhui Kanadan pääministeri Jean Chretienin kanssa 7. lokakuuta 2001, jolloin Yhdysvallat aloitti sotansa Afganistanissa.

Al-Qaida oli tunnetusti terroristijohtaja Osama bin Ladenin johtama terroristien verkosto, joka oli saanut suojapaikan Afganistania tuolloin hallinneelta Taleban-liikkeeltä. Al-Qaida käytti 400 000–500 000 dollaria lentokonein suoritettujen terrori-iskujensa toteuttamiseen, päätteli 9/11-komissio.

Tällaisella pikkusummalla rikottiin Yhdysvaltain moraalinen kompassi, ajettiin supervallan ulkopolitiikka sekaisin tähän päivään asti ja ravisteltiin maailman valtasuhteita.

Yhdysvallat toki lähti sotimaan al-Qaidaa ja Talebania vastaan ja sai sotilaallisessa mielessä voitonkin niistä. Kabul ”kaatui” jo marraskuussa 2001 ja bin Laden apureineen ajettiin vuorille pakoon. Mutta paljon ennen kuin bin Ladenin nappaaminen oli näköpiirissä, Bushin hallinto käänsi katseensa Irakiin, jonne hyökättiin keväällä 2003.

Yhdysvaltain puolustusministeri Donald Rumsfeld tapasi amerikkalaissotilaita Bagramin tukikohdassa Afganistanissa 16. joulukuuta 2001. Yhdysvallat oli tuolloin ajanut Taleban-liikkeen pois vallasta ja pääkaupungista Kabulista.

Bushin puolustusministeri Donald Rumsfeld oli valitellut jo syksyllä 2001, ettei Afganistanissa ole tarpeeksi kunnollisia kohteita pommitettavaksi. Irakissa taas olisi paljon tuhottavaa – erityisesti laaja joukkotuho­aseiden ohjelma, jota ei kuitenkaan koskaan löytynyt.

Rumsfeld julisti Afganistanin sodan taistelut enimmäkseen suoritetuiksi toukokuun 2. päivä vuonna 2003 ja ilmaisi, että kansainvälinen jälleen­rakennus voisi alkaa. Että olkaapa hyvät, Suomi sekä muut pehmeän vallankäytön kokemus­asiantuntijat.

Päivää aiemmin presidentti Bush julisti lentotukialuksella, että tehtävä Irakissakin oli taistelemisen puolesta suoritettu ja maan jälleen­rakennus voisi alkaa. Maailman muokkaaminen ja tyrannioiden kaataminen näytti olevan Bushin hallinnolle helpompaa kuin heinänteko.

” ”Kun Yhdysvaltain joukot menivät Irakiin 2003, Afganistan oli jo sivuseikka hallitukselle.”

Terrorismin vastustaminen alkoi Bushin hallinnon aikana pursuilla demokratian ja vapauksien levittämisen puolelle. Mutta vapaudenvienti­bisnekselle teki suurta hallaa saman­aikaisesti pystytetty terroriepäiltyjen kidutus­infrastruktuuri, joka tuli alastomaan päivänvaloon Irakin Abu Ghraib -vankilan kidutuskuvien julkaisun muodossa.

Irakin harharetkelle lähtö osoitti Talebanille ja muulle maailmalle, että wait a minute. Yhdysvaltain 7. lokakuuta 2001 käynnistämä Afganistanin-operaatio Enduring Freedom, pysyvä vapaus, ei ollutkaan mikään ikiaikainen projekti. Kunhan tulivat käväisemään, siltä se näytti jo puolitoista vuotta sodan alkamisen jälkeen.

”Kun Yhdysvaltain joukot menivät Irakiin 2003, Afganistan oli jo sivuseikka hallitukselle. Taleban sai järjestäytyä uudelleen Pakistanin puolella rajaa ja kohta he olivat jo hyökkäys­asemissa”, kirjoitti Bidenin entinen neuvonantaja Jonah Blank The Atlantic -lehdessä huhtikuussa.

Esimerkiksi Pakistanissa sotilaat ja poliitikot joutuivat nopeasti totuttelemaan ajatukseen, ettei heidän naapuriinsa välttämättä mitään kukoistavaa demokratiaa synnykään. Joillekin tämä oli itsestäänselvyys ja joillekin suorastaan toivottavaa.

Pakistanin tiedustelupalvelun ISI:n entinen johtaja Hamid Gul kotonaan Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa syyskuun lopulla 2001.

Haastattelin runsas viikko ennen Yhdysvaltain hyökkäystä Afganistaniin Pakistanin tiedustelupalvelun ISI:n entistä johtajaa Hamid Gulia hänen kodissaan Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa. Jutun otsikkoon pantiin Helsingissä: ”Odotettavissa kaaosta, huumeita ja nöyryytys USA:lle.”

Gulin mielestä Yhdysvaltain ei olisi pitänyt ollenkaan mennä sotimaan Afganistaniin, koska siellä odottaisi nöyryyttävä rökitys ja lopputuloksena olisi Kiinan nouseminen maailman ykkösmahdiksi.

Entinen tiedustelumies oli katkeria muistoja täynnä. Hänen mukaansa Yhdysvallat teki jo aiemmin suuren virheen, kun se jätti Pakistanin ja Afganistanin oman onnensa nojaan Neuvostoliiton joukkojen vetäydyttyä Afganistanista. Yhdysvallat oli tukenut neuvosto­joukkoja vastaan sotineita paikallisia taistelijoita.

”He jättivät Pakistanin yksin pitelemään tätä vauvaa kaiken paskan ympäröimänä”, Gul sanoi tarkoittaen vauvalla Afganistania.

Samalla kun Yhdysvallat tanssi 1990-luvun alussa pöydillä kylmän sodan voittajana, Afganistan ajautui rajuun sisällissotaan, Taleban-tyranniaan, terrorismin hautomoksi ja huumekaupan keskukseksi, kunnes Yhdysvallat riensi hetkeksi rikkomaan paikallista elämänmenoa.

Eric Alva oli ensimmäinen Irakin sodassa haavoittunut amerikkalaissotilas. Hän osallistui mielenosoitukseen Washingtonissa marraskuussa 2007.

Riippuen sotatilanteesta milloin missäkin, Yhdysvaltain sotapolitiikka teki aaltoliikettä Irakin, Afganistanin ja muiden rintamien välillä. Tavallisilla amerikkalaisilla meni sekaisin, että missä maassa heidän sukulaisensa olivat sotimassa, ja jotkuthan sotivatkin monessa.

Kun esimerkiksi puolustusministeri Rumsfeld joutui eroamaan tehtävästään joulukuussa 2006, hänen seuraajansa Robert Gates määritteli työnsä kolmeksi tärkeimmäksi prioriteetiksi seuraavat: ”Irak, Irak ja Irak.”

Pari vuotta myöhemmin Gatesilla oli uusi pomo, Barack Obama, joka sanoi, ettei hän vastusta kaikkia sotia, ainoastaan ”tyhmiä sotia”. Näihin tyhmiin sotiin kuului Irak, josta Obama halusi maansa irti.

Obama kasvatti vuodesta 2009 alkaen järkevänä pitämänsä Afganistanin sodan joukkoja noin 30 000:sta sataantuhanteen ja ”lopetti” Irakin sodan vuonna 2011.

”Tänään presidentti Obama ilmoitti, että joukkomme palaavat kotiin lomakauteen mennessä”, todettiin Irakin sodan osalta Valkoisen talon tiedotteessa 21. lokakuuta 2011.

Muutamaa kuukautta aiemmin Osama bin Laden oli saatu tapettua, turva­paikassaan Pakistanissa. Taas kerran oli tehtävä suoritettu.

Irakin "loppuneen" sodan kaaoksessa sikisi kuitenkin terroristijärjestö Isis, ja Yhdysvaltain piti tehdä paluu Irakiin. Ja Syyriaankin sotatoimia piti laajentaa. Ja Afganistanin kutistaa. Ja sitä rataa.

Mies kantoi veriseksi loukkaantunutta lasta tiistaina sen jälkeen kun Taleban-liikkeen taistelijat panivat väkijoukkoa kovaotteisesti kuriin Kabulin lentokentän ulkopuolella.

Afganistanissa taistelleita joukkoja oli jäljellä enää 2 500, kun viestikapula siirtyi Donald Trumpilta Bidenille tämän vuoden alussa. Huhtikuussa Biden ilmoitti, että sota lopetetaan syyskuun 11. päivän terrori-iskujen 20-vuotispäivään mennessä.

Sodan lopettaminen ja Afganistanista vetäytyminen meni kaaokseksi, kuten viime päivinä on tv-kuvista todistettu. Kabulia hallitsee taas Taleban, kuten syksyllä 2001. Pysyvää vapautta ei tullut.

Tämän viikon maanantaina Biden perusteli Afganistanin sodan ”lopettamista” kertomalla, että Yhdysvallat onnistui jo ajat sitten päätehtävässään lyödä al-Qaida ja Osama bin Laden. Mutta Afganistanin jälleen­rakennuksen hän tuomitsi huonoksi ja täysin epäonnistuneeksi hankkeeksi.

Vastaavanlaiset suurhankkeet eivät Bidenin mukaan ole Yhdysvaltain kansallisten etujen mukaisia, vaikka jatkossakin pommitetaan terroristeja aina kun siihen on tarvetta.

Bidenin puheesta huokui, että hänen maailmanpolitiikassaan on kolme keskeistä prioriteettia: ”Yhdysvallat, Yhdysvallat ja Yhdysvallat.”