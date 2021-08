Vastarintaa Panjshirissa johtavat tiettävästi kaatuneen hallinnon varapresidentti Amrullah Saleh ja Talebania 1990-luvulla vastustaneen uskonsoturin Ahmad Šah Masudin poika Ahmad Masud.

Taleban valtasi Afganistanin salamannopeudella, suuren osan maasta vain alle viikossa. Vielä viime viikonloppuna kaatuneen hallituksen hallussa oli useita alueita, kuten viimeisenä äärijärjestön käsiin sunnuntaina joutunut pääkaupunki Kabul.

Monet kaupungit kaatuivat ilman näennäistä vastustusta.

”Annoimme heille kaikki mahdollisuudet päättää omasta tulevaisuudestaan. Mutta se, mitä emme voineet antaa, oli tahto taistella sen tulevaisuuden puolesta”, sanoi Yhdysvaltain presidentti Joe Biden myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa.

Kaatuneen hallinnon presidentti Ashraf Ghani pakeni maasta Kabulin valtauksen jälkeen. Hänen varapresidenttinsä Amrullah Saleh kuitenkin pysyi Afganistanissa ja on julistanut itsensä maan virkaa tekeväksi presidentiksi.

Salehin hallinto on kerännyt taakseen kannattajia, vaikka on vielä uutistoimisto Reutersin arvion mukaan epäselvää, kuinka pitkälle tämän puolustustahto Talebania vastaan tulee kantamaan.

”En sano, että Taleban on voittanut sodan. [Ghani] vain antoi vallan Talebanin kanssa käytyjen petollisten neuvottelujen jälkeen”, kertoi Zahir Aghbar, Afganistanin Tadžikistanin-suurlähettiläs.

Saleh on The New York Timesin mukaan asettunut Panjshirin maakuntaan, vain hieman pääkaupunki Kabulista pohjoiseen. Myös Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on sanonut Talebanin vastustajien ja Salehin keskittyneen alueelle, kertoo uutistoimisto AFP.

Pansjhir on yksi harvoista alueista, joita Taleban ei ole yrittänyt vallata.

”Vain Panjshir vastustaa. [Se] seisoo vahvana orjuuttajien edessä”, sanoo Aghbar.

Panjshirilla on pitkä historia afganistanilaisen vastarinnan etulinjoilla. Ahmad Šah Masudin johtama Kansallinen rintama mujahidin, eli Neuvostoliittoa vastustaneet Yhdysvaltain tukemat uskonsoturit, taisteli alueella Neuvostoarmeijaa vastaan 1980-luvun alussa Neuvostoliiton hyökättyä Afganistaniin.

Myös Neuvostoliitto koki lopulta Afganistanissa tappion, joka vauhditti koko liiton hajoamista. Neuvostoliiton viimeinen presidentti Mihail Gorbatšov sanoi tiistaina, että Yhdysvaltojen sota Afganistanissa oli tuhoon tuomittu alusta asti, kertoo Reuters.

1990-luvulla Talebanin noustessa ensimmäistä kertaa valtaan, vastusti Panjshir silloinkin ääriliikkeen valtaa.

Tutun paikan lisäksi vastarinnan ytimeen on nousemassa tuttu nimi: Ahmad Masud. Hän on poika Šah Masudille, joka kuoli al-Qaidan terroristi-iskussa lähes 20 vuotta sitten vain kaksi päivää ennen syyskuun 11. päivän iskuja Yhdysvalloissa. Kuolemaansa ennen Šah Masud oli varoittanut Eurooppaa Osama bin Ladenista ja al-Qaidasta.

”Kirjoitan tänään Panjshirin laaksosta, valmiina seuraamaan isäni jalanjäljissä mujahidin-taistelijoiden kanssa, jotka ovat taas kerran valmiita vastaamaan Talebanille”, kirjoittaa Masud The Washington Postissa.

Masudin mukaan Talebanin pyrkimys vallata Afganistan ei tullut heille yllätyksenä, eikä koko Afganistanin armeija ole hyväksynyt Talebanin valtaa, vaan monet ovat liittyneet Panjshirin vastarintaan.

”Jos Talebanin sotaherrat aloittavat hyökkäyksen, he kohtaavat sinnikästä vastustusta meiltä. Kansallisen vastarintaman lippu liehuu kaikkien paikkojen yllä, jotka he [Taleban] yrittävät vallata, kuten Kansallisella rintamalla 20 vuotta sitten”, kirjoittaa Masud.

Kansallinen vastarinta, National Resistance Front, on Panjshirin vastarinnalle annettu nimi. Kansallinen Rintama, tai toiselta nimeltään Pohjoinen liitto, oli Masudin isän johtama liike edellisen Talebanin hallinnon aikana.

Talebanin vastaisessa mielenosoituksessa Brysselissä 18. elokuuta heilutettiin Ahmad Šah Masudin muotokuvaa.

Masud vetoaa länsimaihin, jotta nämä eivät hylkäisi Afganistania ja niitä afganistanilaisia, jotka haluavat elää demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa tytöt ja naisetkin voivat elää vapaasti. Hän toivoo, että länsimaat auttaisivat Afganistania myös materiallisesti.

Hän myös varoittaa, että Talebanin alaisuudessa Afganistanista voi tulla kasvualusta terrorismille.

Vastarinta ei ole täysin keskittynyttä Panjshiriin.

Tiistaina kabulilaiset naiset puolustivat oikeuksiaan kaupungin kaduilla, näyttää Reuters Youtube-kanavallaan. Afganistanin pelätään Talebanin lupailuista huolimatta olevan erityisen vaarallinen ja rajoittunut paikka elää maan tytöille ja naisille.

Jalalabadissa, jonka Taleban valtasi varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa, nousi myös Talebania vastustavia protesteja, kun Afganistanin liput laskettiin salosta. Al-Jazeeran mukaan torstaihin mennessä mielenosoituksissa oli kuollut kaksi ihmistä ja loukkaantunut ainakin 12, kun Taleban-taistelijat avasivat tulen väkijoukkoon.

Myös Itä-Afganistanin Khostissa sadat afganistanilaiset osallistuivat Talebanin hallintoa vastustaviin mielenosoituksiin, kertoo The New York Times.

