HS:n toimittaja Maria Manner seuraa vuoden ajan naisten ja tyttöjen aseman kehittymistä Afganistanissa – ”On tullut olo, että he eivät suosiolla luovuta”

Manner on aiemmin seurannut muun muassa maahanmuuton, turvapaikan­haun ja kunniaan liittyvän väkivallan kysymyksiä.

Helsingin Sanomien Sunnuntai-liitteen featuretoimittaja Maria Manner on nimetty Afganistanin naisten ja tyttöjen tilannetta seuraavaksi projektitoimittajaksi vuoden ajaksi.

Maria Manner.

Tavoitteena on seurata, millaiseksi naisten ja tyttöjen tilanne maassa todellisuudessa muodostuu, kun evakuointi päättyy ja kansainväliset joukot ovat poistuneet maasta.

”Konflikteissa pitkäkestoinen seuranta voi jäädä vähemmälle. Siksi koemme tärkeäksi, että lehti pitää lukijansa kartalla tilanteesta valloitusvaiheen jälkeenkin, kun Talebanin valta mahdollisesti vakiintuu”, sanoo Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi.

Suomalaisille tasa-arvo ja koulutus ovat läheisiä aiheita. Lisäksi moni suomalainen on ollut Afganistanissa rakentamassa kansalais­yhteiskuntaa ja turvaamassa sen toiminnan kehittymistä.

”Naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeudet sekä ylipäänsä ihmisoikeudet ovat Helsingin Sanomien perustamisesta asti olleet lehdelle tärkeässä roolissa”, Niemi sanoo.

Manner seuraa aihetta muiden töidensä ohessa. Myös Helsingin Sanomien muilla osastoilla seurataan Afganistanin tilanteen kehittymistä.

Ääri-islamistinen Taleban-liike valtasi suuria kaupunkeja nopeammin kuin moni osasi odottaa ja otti viimeiset rippeet Afganistanista haltuunsa sunnuntaina.

Naisten ja tyttöjen asema on parantunut maassa parinkymmenen vuoden aikana. Yhä useampi tyttö on esimerkiksi saanut käydä koulua. Nyt hyvän kehityksen uskotaan olevan pitkälti mennyttä.

Taleban ilmoitti maanantaina ensimmäisessä tiedotustilaisuudessaan, että naisten oikeudet toteutuvat maassa sharia-lain mukaisesti.

Manner toteaa, ettei Talebanin lupauksiin naisten aseman pienistä parannuksista voi luottaa ja joka tapauksessa heille varattu asema on huono. Heiltä riistetään heille kuuluvat ihmisoikeudet.

Hän näkee selvän eron verrattuna Talebanin aiempaan valtakauteen. Parinkymmenen vuoden aikana on kasvanut uusi sukupolvi, joka ei ole elänyt Talebanin vallan alla. He ovat esimerkiksi tottuneet käyttämään sosiaalista mediaa.

Manner on viime viikkoina ollut yhteyksissä Afganistanissa asuviin naisiin.

”Järkytys on ollut käsin kosketeltavaa, mutta on tullut olo, että he eivät suosiolla luovuta.”

Edistysaskelista huolimatta työ naisten oikeuksien puolesta on ollut vaarallista. Nyt se on muuttumassa entistä vaarallisemmaksi.

”Afganistanissa on mielettömän rohkeita naisia, jotka ovat aiempina vuosina henkensä uhalla toimineet naisten aseman parantamiseksi”, Manner sanoo.

Vastarintaa on ollut viime päivinä havaittavissa. Naiset ovat osoittaneet mieltään kaduilla ja esiintyneet mediassa uhmaten Talebania.

Raportointi Suomesta käsin voi kuitenkin olla vaikeaa. Helsingin Sanomilla on aiemmilta juttumatkoilta yhteyksiä paikallisiin toimittajiin ja avustajiin. Heille yhteydenpito ulkomaailmaan on riski.

Talebanin aiempaan valtakauteen verrattuna Suomessa elää nykyään afganistanilais­yhteisö, joiden kontakteista Afganistaniin voi olla apua.

Manner on aiemmin työskennellyt HS:n ulkomaan­toimittajana. Hän on perehtynyt Afganistaniin ja naisten asemaan tehtyään juttuja maahanmuutosta, turvapaikka­kysymyksistä ja kunniaan liittyvästä väkivallasta. Tätä kautta hän on tutustunut joihinkin afganistanilaisiin naisiin niin Suomessa kuin Afganistanissa.

