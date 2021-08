”Afganistanilaiset tytöt ja nuoret naiset ovat taas siinä jamassa, jossa minäkin olin”, kirjoittaa Malala Yousafzai.

Kahden viime vuosikymmenen aikana miljoonat afganistanilaiset naiset ja tytöt ovat saaneet koulutuksen. Heille luvattiin tulevaisuus, joka on nyt vaarallisen lähellä karata heidän ulottumattomiinsa.

Taleban on palannut valtaan. Edellisen valtakautensa aikana 20 vuotta sitten Taleban kielsi melkein kaikilta tytöiltä ja naisilta koulunkäynnin ja rankaisi ankarasti niitä, jotka uskalsivat sitä uhmata.

Niin kuin monet naiset, minä pelkään afganistanilaisten siskojeni puolesta.

En voi olla ajattelematta omaa lapsuuttani. Vuonna 2007 Taleban valtasi koti­kaupunkini Swatin laaksossa ja kielsi pian sen jälkeen tyttöjen koulutuksen. Kätkin kirjojani pitkän ja lujatekoisen saalini sisään ja kävelin kouluun pelon vallassa.

Viisi vuotta myöhemmin, kun olin 15-vuotias, Taleban yritti tappaa minut, koska puhuin julkisesti oikeudestani käydä koulua.

Olen kiitollinen elämästäni nyt. Valmistuin viime vuonna yliopistosta ja olen alkanut kulkea omaa urapolkuani. En osaa kuvitella, millaista olisi menettää tämä kaikki – palata elämään, josta päättävät miehet aseineen.

Afganistanilaiset tytöt ja nuoret naiset ovat taas siinä jamassa, jossa minäkin olin – epätoivoisina ajatuksesta, ettei heidän enää koskaan sallita nähdä luokkahuonetta tai pitää käsissään kirjaa.

Jotkut Talebanin jäsenet sanovat, etteivät he ole aikeissa kieltää naisilta ja tytöiltä koulutusta tai oikeutta työelämään. Mutta kun ottaa huomioon Talebanin historian naisten oikeuksien väkivaltaisena tukahduttajana, Afganistanin naisten pelot ovat todellisia.

Jo nyt olemme saaneet kuulla uutisia naisopiskelijoista, jotka on käännytetty yliopistojensa porteilta sekä naistyöntekijöistä, jotka on häädetty toimistoiltaan.

Afganistanilaisille tässä ei ole mitään uutta. He ovat jo sukupolvien ajan olleet ansassa, keskellä maailmanvaltojen ja alueellisten voimatekijöiden sotia. Lapsia on syntynyt taisteluiden keskelle. Perheitä on elänyt vuosikausien ajan pakolaisleireillä, ja viime päivinä tuhansia lisää on paennut kodeistaan.

Pakistanilainen aktivisti Malala Yousafzai vieraili kotikylässään vuonna 2018. Kuva Guli Baghin pojille tarkoitetun yliopiston pihalta.

Talebanin kantamat kalašnikovit ovat raskas taakka kaikkien afganistanilaisten harteilla. Maat, jotka ovat käyttäneet afganistanilaisia pelinappuloina omissa ideologisissa ja ahneuden lietsomissa sodissaan, ovat nyt jättäneet heidät yksin taakkansa kanssa.

Mutta ei ole liian myöhäistä auttaa afganistanilaisia – etenkin naisia ja lapsia.

Kahden viime viikon aikana olen puhunut lukuisien Afganistanissa olevien, koulutuksen puolesta kamppailevien ihmisten kanssa ja kysynyt heidän tilanteestaan ja lähi­tulevaisuuden toiveistaan. (Turvallisuussyistä en nimeä heitä tässä.)

Eräs nainen, joka johtaa useita maaseudun lasten käymiä kouluja, kertoi menettäneensä kosketuksen opettajiinsa ja oppilaisiinsa. ”Normaalisti me annamme koulutusta, nyt me keskitymme telttojen hankintaan”, hän sanoi. ”Tuhansittain ihmisiä pakenee ja tarvitsemme välitöntä humanitääristä apua, jotta perheitä ei kuolisi nälkään tai puhtaan veden puutteeseen.”

Hän esitti vetoomuksen, jonka olen kuullut monilta muiltakin: alueen maiden pitäisi aktiivisesti auttaa suojelemaan naisia ja lapsia. Naapurimaiden – Kiinan, Iranin, Pakistanin, Tadžikistanin, Turkmenistanin – pitää avata ovensa pakeneville siviileille. Tämä pelastaa ihmishenkiä ja auttaa vakauttamaan aluetta.

Naapurimaiden pitää myös päästää pakolaislapset paikallisiin kouluihin ja antaa avustusjärjestöjen perustaa väliaikaisia oppimiskeskuksia leireille ja muille pakolaisten asuttamille alueille.

Toinen aktivisti haluaa Talebanilta konkretiaa siitä, mitä se aikoo sallia.

”Ei riitä, kun sanoo epämääräisesti, että ’tytöt voivat mennä kouluun’. Me tarvitsemme täsmällisiä sopimuksia siitä, että tytöt voivat käydä opintiensä loppuun, opiskella tieteitä ja matematiikkaa, mennä yliopistoon ja siirtyä työelämään niihin tehtäviin, joihin he haluavat.”

Aktivistit, joiden kanssa puhuin, pelkäsivät paluuta opetukseen, joka on ainoastaan uskonnollista. Sillä tavalla lapset jäisivät vaille taitoja, joita he tarvitsevat unelmiensa saavuttamiseksi. Heidän maansa jäisi tulevaisuudessa vaille lääkäreitä, insinöörejä ja tiedemiehiä ja -naisia.

Meillä on myöhemmin riittämiin aikaa väitellä siitä, mikä Afganistanin sodassa meni pieleen. Tällä kriittisellä hetkellä meidän on kuunneltava Afganistanin naisten ja tyttöjen ääniä. He pyytävät suojelua, koulutusta, vapautta ja tulevaisuutta, joka heille luvattiin.

Emme voi jatkaa heidän laiminlyömistään. Meillä ei ole aikaa hukattavana.

Malala Yousafzai (s. 1997) on Nobelin rauhanpalkinnon saanut pakistanilainen aktivisti, joka kampanjoi tyttöjen koulutuksen puolesta. Vuonna 2012 Taleban yritti murhata hänet, kun hän oli koulumatkalla. Kirjoituksen on kääntänyt englannista Heikki Aittokoski.

By Malala Yousafzai © 2021 The New York Times Company