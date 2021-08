Suomen lupaama tuki Afganistanin tytöille ja naisille ei ole toteutunut siinä laajuudessa kuin puheissa on annettu ymmärtää. Kokonaisavusta Afganistaniin ei ole mennyt suoraan tyttöjen ja naisten tukemiseen kuin pieni osa.

Yhteensä Suomi on tukenut Afganistania 21 vuodessa karkeasti arvioiden noin 846 miljoonalla eurolla. Luvun on laskenut Ilona Kuusi, joka valmistelee Suomen kehitysavusta väitöskirjaa Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan.

846 miljoonaa on kokonaisluku, joka sisältää sotilaallisen avun. Siihen on mennyt noin puolet, ja toinen puolikas on mennyt kehitysyhteistyöhön.

”Valitettavasti luvut vaihtelevat aika lailla eri lähteiden välillä”, Kuusi pahoittelee.

”Kehitysapu olisi [teollisuusvaltioiden yhteistyöjärjestön] OECD:n mukaan vuosina 2001–2019 ollut noin 463 miljoonaa ja ulkoministeriön mukaan taas vuosina 2002–2020 noin 385 miljoonaa.”

Eroa selittää Ilona Kuusen mukaan ainakin osittain se, että kehitysavusta on useita eri määritelmiä.

Vielä vuoden 2020 marraskuussa Suomen ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ilmoitti kansainvälisessä Afganistan-konferenssissa, että Suomi kasvattaa Afganistaniin suunnatun kehitysavun määrää. Vuosina 2017–2020 Suomi on tukenut Afganistania noin 28 miljoonalla eurolla vuodessa. Tämä summa oli marraskuussa tarkoitus kasvattaa 30 miljoonaan euroon.

Suomen keskeisin prioriteetti on ollut tyttöjen ja naisten aseman kehittäminen ja parantaminen varsinkin vuodesta 2010 alkaen. Tämä priorisointi on peräisin YK:n päätöslauselmasta numero 1325. Se on myös antanut nimen naisten asemaa, rauhaa ja turvallisuutta edistävälle agendalle.

Ilona Kuusi huomauttaa, että tämä retorinen painotus Afganistanin naiskysymyksen yhteydessä on alkanut Yhdysvalloista, jossa Afganistanin naisten ”pelastamista” käytettiin oikeutuksena sotilaalliselle väliintulolle.

Naisten brutaali alistaminen on terroristien keskeinen päämäärä, linjasi Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Laura Bush tunteikkaasti syksyllä 2001, noin kuukausi sen jälkeen kun Yhdysvaltain johtama liittouma oli aloittanut hyökkäyksen.

”Pääasiallinen yleisö tälle on ollut länsimaissa,” sanoo Kuusi.

Kenttätyö Afganistanissa vaikuttaa juuri nyt mahdottomalta, joten Kuusi yrittää paneutua tarkemmin siihen, miten suuri osuus Suomen avusta on suoraan kohdennettu tyttöihin ja naisiin.

Kuusen tehtävä ei ole helppo.

”Pääosa Suomen avusta on mennyt Maailmanpankin kautta. Rahastokoreista on vaikea selvittää, mihin projekteihin kunkin maan rahat menevät.”

Kuusi mainitsee kuitenkin ainakin kaksi pitkään jatkunutta hanketta, jotka ovat kohdistuneet suoraan naissukupuoleen. Ensinnäkin ovat Marie Stopes Internationalin (MSI) Afganistanissa toteuttamat hankkeet, kuten Choices-hanke, joka on tukenut naisten lisääntymisterveyttä ja seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Lisäksi UN Womenin 1325-hanke on keskittynyt lisäämään naisten roolia rauhanneuvotteluissa ja konfliktien ehkäisyssä.

Heidi Hautala vieraili Marie Stopes Internationalin klinikalla Afganistanissa vuonna 2012.

Ilona Kuusen laskelmista käy ilmi, että MSI:n hankkeille on budjetoitu vuodesta 2003 alkaen yhteensä 14 miljoonaa euroa. 1325-hankkeelle on budjetoitu vuodesta 2013 vuoteen 2020 budjetoitu noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Tytöille ja naisille suunnattua tukea on toki ollut enemmänkin. Esimerkiksi erilaisia lukutaitoon ja lisääntymisterveyteen liittyviä projekteja on toteutettu Kuusen mukaan vaihtelevasti. Myös Unescon lukutaitohanke on osaltaan auttanut tyttöjä.

Lukutaito Afganistanissa onkin parantunut. Muutakin on saavutettu.

Myös lasten, varsinkin tyttöjen, mahdollisuudet käydä koulua ovat parantuneet huomattavasti. Vuonna 2000 niitä ei ollut lainkaan ja tyttöjen koulunkäynti oli kokonaan kielletty.

Unicefin vuonna 2020 julkaiseman selvityksen mukaan alakoulun aloitti Afganistanissa vuonna 2002 noin miljoona lasta. Luku saatiin kasvamaan 8,5 miljoonaan vuoteen 2015 mennessä.

Afganistanin opetusministeriön mukaan koulun aloittavista lapsista noin 40 prosenttia oli tyttöjä vuonna 2018. Vuonna 2018 silti vielä 3,7 miljoonaa lasta oli kokonaan koulujärjestelmän ulkopuolella. Näistä koulujärjestelmän ulkopuolella olevista lapsista 60 prosenttia oli tuolloin tyttöjä.

Ilona Kuusi kyseenalaistaa tilastojen luotettavuuden.

”Lukuja on vaikea kontrolloida, ja ne ovatkin suurimmilta osin arvioita. Taleban on hallinnut suurta osaa Afganistanista jo laajamittaisen kehitysavun alkuajoista lähtien, ja näiltä alueilta on jo lähtökohtaisesti lähes mahdotonta saada luotettavaa dataa.”

Suuria summia rahaa on kadonnut koko ajan myös korruptioon, Kuusi muistuttaa.

Niitä ei maallikon edes kannata yrittää laskea. Huomautettakoon vain, että kansainvälisessä korruptioindeksissä Afganistan on sijalla 165 yhteensä 180 maasta. Suomi on sijalla 3 eli yksi maailman vähiten korruptoituneista.

Yhdysvaltain tiedustelukomitean raportissa huhtikuulta todetaan, että Afganistanin maaseudulla tytöistä vain 17 prosenttia pääsee yläkouluun siinä missä yläkouluun menevien tyttöjen osuus kaupungeissa on 45 prosenttia. Tämä on ongelma, sillä Afganistanin väestöstä vain neljännes asuu kaupungeissa.

Ilona Kuusi sanoo, että todellisuudessa kaksi kolmannesta tytöistä ei pääse kouluun ollenkaan.

”Afganistanista saadaan todella vaihtelevaa dataa esimerkiksi juuri koulua käyvien tyttöjen suhteen. Näissäkin tilastoissa on useita tekijöitä, jotka vaikeuttavat tarkkojen arvioiden tekemistä”, Kuusi sanoo ja antaa esimerkin: ”Valtio laskee oppilaan poissaolevaksi vasta, kun hän ollut poissa kolme vuotta.”

Puhetta tyttöjen ja naisten hyväksi vaikuttaa olleen enemmän kuin todellista työtä.

”Alustavan analyysin mukaan Suomi on kohdistanut tyttöjen ja naisten aseman parantamiseen suunnattuihin ohjelmiin muutaman miljoonan vuodessa.”

Suomen kehitysapu Afganistaniin on ollut vuositasolla noin 28–30 miljoonaa euroa.

”Jos ajattelee kokonaissummaa, ei tyttöjen ja naisten aseman parantamiseen suoraan kohdistettu osuus ole kovin iso”, sanoo Kuusi.

”Suurilta osin tämä naisnäkökulman painottaminen on ollut retoriikkaa. Mielestäni retoriikka ei ole vastannut niitä käytännön panostuksia tai tuloksia, joita kehitysavussa näkyy.”

Huhtikuussa Yhdysvaltain tiedustelukomitea arvioi raportissaan, että naisten oikeudet ovat koko ajan vaarassa. Enteellisesti tiedustelukomitea arvioi, mitä voisi tapahtua, jos Taleban tulisi uudelleen valtaan Afganistanissa.

”Jos Taleban olisi jälleen Afganistanin johtava voima, arvioimme, että kaikki mahdollisuudet vaikuttaa ryhmän naisia koskevaa politiikkaan riippuvat etnisten ryhmien kyvystä ylläpitää vaihtelevaa paikallispolitiikkaa sekä teknologista kehitystä”, raportissa todettiin.

Nyt Taleban on ilmoittanut, että tyttöjen koulunkäynti sallitaan ja naisten oikeudet kyllä säilyvät – kunhan ne eivät ole ristiriidassa islamilaisen sharia-lain kanssa.

Tiistaina Suomen ulkoministeriö päätti keskeyttää Afganistaniin tehtävän kehitysyhteistyön toistaiseksi. Sopimus siitä oli tehty sunnuntaina vallasta luopuneen presidentti Ashraf Ghanin hallituksen kanssa. He ovat nyt paenneet.

”Suomi ei ole kuitenkaan hylkäämässä Afganistanin kansaa, sen lapsia, naisia, miehiä, toimittajia, lääkäreitä, miinanraivaajia tai ihmisoikeustaistelijoita,” vakuutteli kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) ulkoministeriön tiedotteessa.

Niinpä Suomi kanavoi nyt kolme miljoonaa euroa Afganistaniin pakolaisten auttamiseksi YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kautta.