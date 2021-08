Miehen mukaan pääkaupungissa partioivat Talebanin taistelijat eivät ole Afganistanista vaan Pakistanista.

Suomen kansalaisten ja Suomelle Afganistanissa työskennelleiden lisäksi Kabulissa on jumissa Suomessa oleskeluluvalla asuvia afgaaneja. Ulkoministeriö on ilmoittanut, että pysyvällä oleskeluluvalla Suomessa asuvat kuuluvat autettavien piiriin.

HS keskusteli puhelimitse kuusi vuotta Suomessa asuneen miehen kanssa. Hänellä on Suomessa työpaikka Postissa ja oleskelulupa työn perusteella. Oleskelulupa ei kuitenkaan ole pysyvä.

Mies lähti Afganistaniin lomalle heinäkuussa, kun hänen äitinsä oli sairastunut ja joutunut sairaalaan.

”Olen jumissa täällä. Minulla on lentolippu elokuun lopulle, mutta kansainväliset lennot on peruttu. Ainoa toivoni on päästä evakuointilennolla pois”, hän kertoo englanniksi.

Mies haluaisi päästä Kabulin lentokentälle, koska amerikkalaisjoukkojen valvoma kenttä on hänen mukaansa ainoa paikka kaupungissa, jossa voi olla turvassa.

Ongelmana on kuitenkin jo se, että kentälle ei pääse turvallisesti.

”Olen kirjoittanut Suomen ulkoministeriölle ja pyytänyt, että he voisivat järjestää kuljetuksen kentälle, mutta en ole saanut vastausta.”

Hän kertoo yrittäneensä keskiviikkona kentälle takakautta, mutta matka oli katkennut Talebanin väkivaltaan.

”Siellä oli kentälle pyrkineitä naisia, amerikkalaisten käyttämien tulkkien perheenjäseniä ja perheitä, jotka olivat tulleet Afganistaniin lomalle. Talebanit hakkasivat näitä naisia aseenperillä ja kumipampuilla. En voinut uskoa sitä todeksi. Heillä ei ole mitään kunnioitusta. Näin myös nuoria kavereita kasvot veressä. Talebanit olivat hakanneet heitä.”

Miehen mukaan Taleban ei halua päästää ihmisiä lähtemään. Taistelijoita ei kiinnosta, onko kentälle pyrkijällä lentolippu, passi tai viisumi, eivätkä monet heistä edes ymmärrä mitä ne ovat.

”Heille kaikki [kentälle pyrkivät] ovat uskonpettureita. He haluavat, että nuori sukupolvi jää Afganistaniin ja osallistuu jihadiin.”

Pääkaupungissa Kabulissa olevat talebanit eivät edes ole afganistanilaisia, mies väittää.

”He ovat Pakistanista ja [Intian ja Pakistanin rajalla olevasta] Punjabista. He puhuvat punjabia, urdua ja pataania.”

Talebanin tukialueena ovat pitkään olleet Luoteis-Pakistanin niin kutsutut heimoalueet, joilla asuu paljon pataaneja. Alueen islamilaisten koulujen eli madrasojen tiedetään olevan paikkoja, joissa Taleban rekrytoi taistelijoita. Afganistanin maanpakoon lähtenyt presidentti Ashraf Ghani syytti Pakistania 10 000 islamistitaistelijan päästämisestä Afganistaniin.

Miehen mukaan poliisit katosivat näkyvistä Kabulissa jo ennen kuin talebanit marssivat sinne.

”Kolmeen päivään täällä ei ollut hallitusta eikä Talebania”, hän sanoo.

Nyt mies pysyttelee kotona perheensä parissa. Ruokaa riittää vielä komeroissa ja pihan kasvimaalla. Sähköä tulee vain ajoittain, mutta puhelinverkko toimii hyvin. Televisiossa ei miehen mukaan enää soiteta musiikkia tai näytetä sarjoja.

”Maakuntakaupungissa asuvat sukulaiseni kertovat, että Talebanin taistelijat tarkistavat ihmisten puhelimia. Jos niistä löytyy kuvia tai musiikkia, he rikkovat ne.”

Mies toivoo, että ainakin Suomen maahanmuuttovirasto ottaisi Afganistanin tilanteesta opikseen.

”He ovat ajatelleet, että afgaanit tulevat Suomeen ilmaisen ruoan ja asunnon perässä. Ei se ole niin. Monella on ollut hyvä elämä täällä, mutta ei turvaa.”

Nyt ihmiset ovat hänen mukaansa hyvin peloissaan. Hänen mukaansa Taleban näyttää jo todelliset kasvonsa, ja tilanne vain huononee, kun liikkeen johtajat palaavat Qatarista.

”Olen kuin häkissä ja hyvin stressaantunut. Haluan vain tulla siirretyksi kotoa lentokentälle.”

