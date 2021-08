Puolustusministeri Antti Kaikkonen ei paljastanut Afganistaniin lähtevien sotilaiden tarkkaa lukumäärää.

Suomi on päättänyt lähettää Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin Puolustusvoimien suojausjoukon suojaamaan suomalaisia työntekijöitä lentokentällä ja myös auttamaan evakuoitavia ihmisiä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) tiedottivat valtioneuvoston päätöksestä yhteisessä tiedotustilaisuudessaan torstai-iltana.

"Tehtävään käytettäviksi suunnitellut sotilaat ovat Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa. Varusmiehiä tällaisiin tehtäviin ei käytetä", Kaikkonen sanoi. "Voin vakuuttaa, että sinne lähtee kokenut, koulutettu ja osaava joukko."

Kaikkonen ei paljastanut sotilaiden tarkkaa lukumäärää, mutta sanoi suojausjoukon koon liikkuvan muutamissa kymmenissä ihmisissä. Kaikkosen mukaan suojausjoukko toimii Kabulin lentokentän alueella ja sen välittömässä läheisyydessä.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak pitää Suomen päätöstä lähettää sotilaita Kabuliin merkittävänä asiana strategisen kulttuurin näkökulmasta.

”Suomessa on ollut tapana lähettää sotilaita johonkin tiettyyn, esimerkiksi EU:n, Naton tai YK:n operaatioon. Mutta nyt ei ole kyse mistään tällaisesta, vaan Suomen operaatiosta. Suomi menee sinne omiaan, vaikka on varmasti sopinut asioita.”

Eduskunta kokoontuu perjantaina käsittelemään valtioneuvoston selontekoa, joka koskee Puolustusvoimien joukon lähettämistä Kabulin lentokentän alueelle. Se keskeyttää asian vuoksi kesän istuntotaukonsa.

”On kiinnostavaa kuulla, millä perusteella aseistettujen sotilaiden lähettäminen tiettyyn yksittäiseen tehtävään tehdään. Voi olla, että jokin valtio tai organisaatio on pyytänyt Suomelta apua. Mitä organisaatiota tai valtiota tässä mahdollisesti tuetaan ja muodostetaanko tästä ennakkotapaus?” Salonius-Pasternak pohtii.

Haavisto kertoi 34 suomalaisen päässeen pois Kabulista. Haaviston mukaan lento­kentälle on hyvin vaikeaa päästä, mutta porttien sisäpuolelle on saatu ensimmäisiä afganistanilaisia, jotka on tarkoitus evakuoida.

Lentokentällä tilanne on kaoottinen. Evakuoitavia ihmisiä on ollut vaikeaa saada lennoille oikeaan aikaan ja turvallisesti.

Ulkoministeriö jatkaa evakuointeja tiiviissä yhteistyössä puolustusministeriön ja sisä­ministeriön kanssa. Haavisto kertoi evakuointilentokoneiden viivähtävän kentällä vain tunnin tai kaksi, minkä aikana ne täytetään.

Afganistanilaisten evakuoinneissa on Haaviston mukaan lähdetty liikkeelle suorassa työsuhteessa Suomeen olleista. Hän totesi, että on monia ihmisiä, jotka ovat tällä hetkellä ongelmissa Kabulissa, ja monet heistä ovat piiloutuneita.

”Pyrimme seuraamaan heidän tilannettaan ja katsomaan, mitä voimme heidän eteensä tehdä.”

Haavisto muistutti, että Afganistanissa on käynnissä vakava humanitaarinen kriisi. Hänen mukaansa ulkoministeriössä on tehty torstaina päätös käyttää kolme miljoonaa euroa humanitaariseen apuun Afganistanin alueelle.

"Tärkeää on muistaa myös ne, jotka eivät ole Kabulissa vaan muualla maassa tai pakolaisina Afganistanin ympärillä."