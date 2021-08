Veriteko tapahtui Veracruzin kaupungissa torstaina paikallista aikaa. Meksiko on yksi maailman vaarallisimmista maista toimittajille.

Tunnistamattomat hyökkääjät ampuivat radiotoimittaja Jacinto Romero Floresin Meksikon Veracruzissa torstaina, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Romero oli saanut uhkauksia työnsä takia, hänen nimettömänä pysytellyt kollegansa kertoi Reutersille. Romero tapettiin, kun hän oli ajamassa autollaan kaupungissa.

Sanan- ja lehdistönvapausjärjestö Toimittajat ilman rajoja tuomitsi Romeron tappamisen ja vaatii sekä tapauksen perusteellista tutkintaa että suojelua Romeron perheelle.

”Media ei ole maamme väkivallan syy eikä seuraus, mutta me kärsimme väkivaltaisia seurauksia journalismistamme”, Romeron työnantaja Ori Stereo sanoi lausunnossaan uutistoimisto AP:n mukaan.

Meksiko on yksi maailman vaarallisimmista maista työskennellä toimittajana. Maassa on sananvapausjärjestö Article 19:n mukaan tapettu 141 toimittajaa vuodesta 2000 lähtien. Tämän vuoden aikana maassa on tapettu jo viisi toimittajaa.