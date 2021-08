Talebanin paluu Afganistanin valtiaaksi on nostattanut huolen siitä, että paikallisten vähemmistöjen ja naisten asema heikentyy.

Toinen kansainvälistä yhteisöä kutkuttava huoli on se, kehittyykö Afganistanista Talebanin käsissä samanlainen ääri-islamilaisen terrorismin hautomo kuin se oli 1990-luvulla.

Kun Taleban oli vallassa vuosina 1996–2001, järjestö suojeli Afganistaniin pesiytynyttä terroristiverkosto al-Qaidaa, joka puolestaan suunnitteli ja toteutti useita näyttäviä terrori-iskuja eri puolilla maailmaa. Arviolta 20 000 ihmistä eri puolilta maailmaa osallistui tuolloin al-Qaidan koulutusleireille Afganistanissa.

Al-Qaidan terroritoiminta huipentui 11. syyskuuta vuonna 2001 Yhdysvalloissa toteutettuun tuhoisaan iskujen sarjaan.

Onkin muistettava, ettei Yhdysvaltojen hyökkäyksen ja Afganistanin kaksikymmentä­vuotisen sodan syttymisen varsinainen syy ollut Taleban-hallinnon sortovalta omia kansalaisiaan kohtaan. Tärkein syy oli se, että Taleban antoi al-Qaidan toimia maassa eikä suostunut luovuttamaan al-Qaida-johtajaa Osama bin Ladenia syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen. Talebaneja tai afganistanilaisia iskuihin ei tiettävästi edes osallistunut.

Al-Qaida-verkoston aiempi johtaja Osama bin Laden (vas.) ja nykyinen johtaja Ayman al-Zawahri Afganistanissa tai Pakistanissa marraskuussa 2001. Bin Laden kuoli Yhdysvaltojen iskussa Pakistanissa toukokuussa 2011.

Talebanin voitto Afganistanissa on niin tuore, ettei sen vaikutuksia kansainvälisen terrorismin kehitykseen voi vielä tarkasti ennustaa. Aihetta on sekä varovaiseen optimismiin että myös pessimismiin.

Optimismille on sijaa varsinkin, jos luottaa siihen, mitä Taleban itse sanoo.

Yhdysvaltain hallinto ja Taleban allekirjoittivat helmikuussa vuonna 2020 sopimuksen, jonka mukaan Yhdysvallat sitoutuu vetämään joukkonsa Afganistanista. Vastineeksi Taleban lupasi, ettei Afganistanin maaperällä sallita terroristiryhmiä, jotka suunnittelevat iskuja Yhdysvaltoja tai sen liittolaisia vastaan. Taleban sitoutui myös estämään värväykset, koulutusleirit tai varallisuuden hankinnan terroristijärjestöille alueellaan.

Sopimus on yksiselitteinen: mikäli Taleban pitää sanansa, kansainväliset terroristi­verkostot eivät käytä Afganistanin maaperää suojasatamanaan. Piste.

Samaa Talebanin tiedottajat ovat toistelleet viime päivinä: Taleban ei hyväksy alueidensa käyttämistä muita vastaan ja tavoittelee kansainvälisen yhteisön hyväksyntää.

Mutta onko Talebanin sanaan syytä uskoa?

Yhdysvaltain hallinon edustaja Zalmay Khalilzad (vas.) ja Talebanin edustaja mulla Abdul Ghani Barada kättelivät allekirjoitettuaan sopimuksen helmikuussa vuonna 2020.

Taleban syntyi 1990-luvun alussa Afganistanin eteläosissa, kun Neuvostoliittoa vastaan aiemmin taistelleet paštukansan vanhoilliset ”uskonsoturit” nousivat kapinaan hallitusta vastaan. Talebanille tärkein päämäärä oli tuolloin kaataa korruptoituneena pidetty hallinto ja perustaa tilalle sharia-lain tiukkaan tulkintaan perustuva islamilainen valtio.

Taleban-hallinnolle oli luontevaa ottaa al-Qaida suojatikseen, sillä monet al-Qaidan johtohahmot olivat taistelleet aiemmin 1970–1980-luvuilla heidän rinnallaan Neuvosto­liiton miehitystä vastaan.

Tämä selittää osin sen, miksei Talebania johtanut mulla Omar taipunut Yhdysvaltojen vaatimuksiin luovuttaa Osama bin Laden. Upporikas saudiarabialainen bin Laden oli tuolloin vetäytynyt vanhojen taistelu­toveriensa luo Afganistaniin, sillä hän oli ajautunut arabimaailmassa hylkiön asemaan.

Taleban ja al-Qaida edustavat uskonnollisesti samankaltaista tiukkaa sunnalaista islamintulkintaa, ja molemmat tavoittelevat islamilaista valtiota. Liikkeiden poliittisissa päämäärissä on kuitenkin myös eroja.

Taleban on keskittynyt ennen kaikkea sissisotaan ja islamilaisen valtion rakentamiseen Afganistanin rajojen sisällä. Al-Qaida puolestaan liputtaa maailman­laajuisen jihadin eli uskonsodan puolesta. Eikä pelkästään liputa vaan sotii aktiivisesti ja terroritaktiikoihin turvautuen ei-islamilaista maailmaa, erityisesti Yhdysvaltoja, vastaan.

Viime kädessä al-Qaida tavoittelee uskonsodallaan salafi-jihadistien maailmanvaltaa, sunnalaiseen ääri-islamiin perustuvaa maailmanlaajuista kalifaattia.

Taleban joutui maksamaan raskaasti siitä, että se suojeli al-Qaidaa.

Liikkeen johto joutui maanpakoon, ja Afganistan miehitettiin kahdeksi vuosi­kymmeneksi. On mahdollista, että jatkossa Taleban pohtii tarkemmin sitä, kuinka läheisiä kytköksiä se pitää al-Qaidaan ja muihin maailmanlaajuista jihadia ajaviin liikkeisiin – varsinkin, jos Taleban todella tavoittelee laajempaa kansainvälistä hyväksyntää tai jatkuvuutta hallinnolleen.

Toisaalta mikään ei viittaa siihen, että Taleban todella olisi katkaissut välit al-Qaidaan. Tähän johtopäätökseen tuli YK:n kesäkuinen raportti, joka käsitteli Talebanin aiheuttamaa turvallisuusuhkaa Afganistanissa.

Raportissa todetaan, että Taleban ja al-Qaida ovat yhä läheisissä väleissä eikä ole merkkiäkään siitä, että välit olisivat rikkoutumassa.

Raportin mukaan al-Qaida on yhä läsnä ainakin 15 maakunnassa, erityisesti Afganistanin itä-, etelä- ja kaakkoisosissa. Siteet ovat tiiviit, sillä Talebanin ja al-Qaidan sissit ovat taistelleet yhdessä jo kahden sukupolven ajan. Yhdistymistä on tapahtunut myös verisitein: al-Qaida on kirjaimellisesti nainut itsensä sisään tiettyihin afganistanilaisiin heimoyhteisöihin.

”Al-Qaida ylläpitää yhteyttä Talebaniin mutta on minimoinut avoimen yhteydenpidon Talebanin johtoon, jotta ei herättäisi huomiota tai vaarantaisi Talebanin diplomaattista asemaa”, YK-raportti toteaa.

Raportti lisää, että Afganistanin alueella parveilee arviolta noin 8 000–1 000 ulkomaalaista terroristitaistelijaa, joista valtaosa on uskollisia Talebanille mutta moni myös kannattaa al-Qaidaa tai Isisiä.

Afganistanin alueella toimii al-Qaidaakin radikaalimpi Isis-verkosto. Käytännössä Taleban ja Isis ovat taistelleet vuodesta 2015 alkaen toisiaan vastaan. Isis irtautui al-Qaidasta Syyrian ja Irakin sotien aikana.

Vaikka Taleban ottaisikin tiukan kannan Afganistanin alueella toimivien ulkomaalaisten terroristien suhteen ja yrittäisi estää alueen kehittymistä terroristien suojasatamaksi, tehtävä ei ole välttämättä helppo.

Vuoristoisessa maassa on paljon syrjäseutuja ja sopukoita, joiden valvominen on käytännössä mahdotonta. Olihan maailman ainoa supervalta Yhdysvallatkin Afganistanissa kaksi vuosikymmentä, enimmillään 140 000 sotilaan voimin, eikä täysin onnistunut lopettamaan terroristiverkostojen toimintaa maassa.

On tosin muistettava, ettei Afganistanissa ole tiettävästi suunniteltu terroristi-iskuja länsivaltoja vastaan sitten vuoden 2005 Lontoon pommi-iskujen.

Pallo on Talebanin käsissä, mutta jo nyt on varmaa, että liikkeen vaivaton marssi Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin oli valtava pr-voitto aseellisille sunnalaisille ääriliikkeille kaikkialla maailmassa.

Keskiviikkona 18. elokuuta al-Qaidan vaarallisimpana pidetty haara, Jemenissä toimiva Arabian niemimaan al-Qaida julkisti tiedotteen, jossa se piti Talebanin voittoa esimerkkinä uskonsodan toimivuudesta käytännössä, jopa käännekohtana muslimien historiassa.

Voikin sanoa, että Talebanin nopea nousu ja länsivaltojen hätäinen poistuminen Afganistanista ovat maailman aseellisille islamistiliikkeille makein voitto vuosiin. Yhdysvaltojen taipumista ja Talebanin riemuvoittoa juhlitaan ja siitä inspiroidutaan, todennäköisesti ideologisiin eroihin katsomatta.

Silti monet asiantuntijat ovat arvioineet, ettei Afganistanin ajautuminen Talebanin valtaan merkitse välitöntä terroriuhan kasvua lännessä. Pidemmällä ajanjaksolla tilanne voi muuttua synkemmäksi.

Yhdysvallat liittolaisineen on poistunut Afganistanista, mutta se ei välttämättä ole ilouutinen lännen muille kilpailijoille, kuten Kiinalle ja Venäjälle. Kiina tuskin on huolissaan afganistanilaisten ihmis­oikeuksista, mutta ääri-islamilaisen terrorismin uhkan torjunta on myös Kiinan intresseissä.

Voikin olla, että jatkossa Kiina ja Venäjä joutuvat jatkossa tekemään enemmän kamppailussa terroristijärjestöjä vastaan.