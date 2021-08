Kabulin lentokentästä tuli evakuointitoimien saareke, jonne pyrkiminen on epävarmaa ja vaarallista

Ainakin 12 ihmistä on kuollut Kabulin lentokentällä tai sen läheisyydessä kaupungin valtauksen jälkeen. Talebanin tiesulut ja tarkastuspisteet rajoittavat pääsyä lentokentälle.

Vallattuaan Afganistanin pääkaupungin Kabulin äärijärjestö Taleban kertoi päästävänsä lentokentälle ne siviilit, jotka haluavat poistua maasta, mutta lupaus ei ole käynyt toteen. Kabulista tehtävien evakuointien suurimmaksi haasteeksi on osoittautunut evakuoitavien saaminen turvallisesti Kabulin lentokentälle.

Talebanin ja Naton torstaina antamien tietojen mukaan 12 ihmistä on kuollut lentokentällä tai sen läheisyydessä viime sunnuntain jälkeen. Kuolemat ovat johtuneet ampumisista ja väkijoukkojen puristuksiin jäämisestä.

Kabulin Hamid Karzain lentokenttä on jaettu pohjoiseen sotilas­tukikohtaan ja eteläiseen siviili­lentokenttään. Kaupalliset reittilennot on keskeytetty ja kentältä tehdään vain evakuointi- ja sotilas­lentoja.

Taleban hallitsee lentokentän eteläistä pää­sisäänkäyntiä. The New York Timesin mukaan talebansotilaat ovat ampuneet sisäänkäynnillä varoituslaukauksia ja erityisesti paikallisia siviilejä on käännytetty porteilta pois. Talebansotilaat partioivat lentokentälle johtavalla pääväylällä Airport Roadilla.

Ihmisjoukot ovat yrittäneet päästä lentokentälle myös pohjoisen sisäänkäynnin kautta, jonka tilannetta on kuvattu kaoottiseksi.

Uutiskuvissa on nähty, miten yhdysvaltalaiset sotilaat ovat nostaneet lapsia ja naisia väentungoksesta lentokentän muurien sisäpuolelle.

Sosiaaliseen mediaan jaetussa kuvassa näkyy, kuinka lentokentän muurien ulkopuolella väentungos jatkui 19. elokuuta silmänkantamattomiin.

Yhdysvaltain sotilas osoittaa afganistanilaista aseella lentokenttäalueella 16. elokuuta.

Yhdysvaltain merijalkaväen välittämässä valokuvassa Yhdysvaltain sotilaat tarkastavat siviilejä Hamid Karzain lentokentällä 18. elokuuta.

Yhdysvallat ja läntiset asevoimat hallitsevat lentokentän toimintaa. Pian Kabulin valtauksen jälkeen Yhdysvallat lähetti sotilaita tyhjentämään lentokentän kiitoradan, jolle maasta pakoa toivovat ihmisjoukot olivat kerääntyneet estäen lentojen lähtöjä ja laskeutumisia.

Yhdysvallat on keskittänyt noin 5 000 sotilastaan Kabulin lentokentän turvallisuuden ylläpitämiseen. Yhdysvaltojen mukaan paikalla on myös noin 600 Afganistanin turvallisuusjoukkojen jäsentä. Euroopan maista Britannia, Ranska, Espanja ja Saksa ovat lähettäneet yhteensä satoja sotilaita evakuointitehtäviin Kabuliin.

Yhdysvaltain merijalkaväen välittämässä valokuvassa Yhdysvaltain sotilaat turvaavat Hamid Karzain lentokenttää 16. elokuuta.

Sotilasliitto Naton mukaan yli 18 000 ihmistä on onnistuttu evakuoimaan Kabulin lentokentän kautta Talebanin valtauksen jälkeen. Yhdysvaltojen mukaan Taleban ei ole yrittänyt ottaa haltuunsa lentokenttää tai estää sieltä lähteviä lentoja.

Suomi päätti perjantaina kymmenien suomalaissotilaiden lähettämistä Kabuliin. Suomalaiset suojausjoukot tulevat toimimaan Kabulin lentokentällä ja sen välittömässä läheisyydessä.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan sotilaat voivat joutua käyttämään operaatiossa voimakeinoja.

Aiemmin tällä viikolla Suomi lähetti Kabulin lentokentälle kaksi virkamiestä, joiden tehtävänä on edistää evakuointeja. Virkamiehet muun muassa tunnistavat Suomen evakuointilistalla olevia.

Suomi pyrkii evakuoimaan yhteensä noin 240 henkilöä, joista 70 on Suomen kansalaisia tai Suomessa oleskeluluvalla asuvia. Haavisto kertoi perjantaisessa eduskunnan täysistunnossa, että Suomi oli saanut Afganistanista turvaan 49 ihmistä.

Britannian puolustusministeriön välittämässä valokuvassa sotilaat turvaavat Hamid Karzain lentokentältä evakuoituja 17. elokuuta.

Yhdysvaltain merijalkaväen välittämässä valokuvassa Yhdysvaltain sotilaat ohjaavat suurlähetystön henkilökuntaa evakuointikoneisiin 15. elokuuta.

Talebanin sotilaat ovat pystyttäneet Kabuliin useita tiesulkuja ja tarkastuspisteitä, joilla pyritään hallinnoimaan kulkua myös lentokentälle.

Sotilaiden on raportoitu käyttäneen tarkastuspisteillä väkivaltaa ihmisiä kohtaan, jotka pyrkivät kentälle. Myös naisia ja lapsia on pahoinpidelty. Paikalla olevien toimittajien mukaan hyvin pieni osa halukkaista pääsee etenemään lentokenttää ympäröiviltä tarkastuspisteiltä kentälle.

Siitä, millä perusteella sotilaat tekevät päätöksiä ihmisten liikkuvuudesta, ei ole selvyyttä. HS:n haastatteleman afgaanimiehen mukaan sotilaat eivät ole esimerkiksi kiinnostuneita tarkastamaan ihmisten passeja, viisumeita tai lentolippuja.

Pääsyä kentälle ovat hankaloittaneet myös pahoin ruuhkautuneet tiet. Aiemmin tällä viikolla Taleban asetti kaupunkiin iltayhdeksältä alkavan ulkonaliikkumis­kiellon.

Freelance-kuvaajan ottamassa kuvassa talebansotilas tarkastaa Hamid Karzain lentokentän ulkopuolista aluetta 16. elokuuta.

Vaikka lentokoneet saadaan ilmaan Kabulin lentokentältä, ovat useat evakuointilennot olleet matkustajamäärältään vajaita.Torstai-iltana norjalainen Kabulista lähtenyt lento oli sillä evakuoitujen mukaan lähes tyhjä.

Osa evakuointeja tekevistä maista on päättänyt laajentaa toimiaan lentokentän ulkopuolelle. Ranska ja Britannia ovat kertoneet hakevansa kansalaisiaan Kabulin kaupungista. Saksa kertoi perjantaina ottavansa käyttöön kaksi helikopteria, joilla voidaan auttaa hankalista kohteista evakuoitavia.

Suomen Kabulin-suurlähetystössä työskennellyt afganistanilainen kertoi HS:lle, että työntekijöitä on ohjeistettu saapumaan lentokentälle omin avuin. Myös Ruotsin ulkoministeriön kerrotaan ilmoittaneen evakuointia tarvitseville kansalaisilleen, että ihmisten kuljettamisessa lentokentälle ei voida auttaa.