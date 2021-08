Kreikka sai valmiiksi aidan Turkin rajalle: video näyttää rakennelman, jonka on määrä estää Afganistanista tulevien siirtolaisten pääsy maahan

Kreikka on huolissaan afganistanilaisten siirtolaisten määrän lisääntymisestä. Kreikan ja Turkin rajaa valvoo aidan lisäksi uusi, automatisoitu valvontajärjestelmä.

Kreikka ilmoitti perjantaina saaneensa valmiiksi 40 kilometrin raja-aidan Turkin rajalleen estääkseen siirtolaisten pääsyn Afganistanista maahan, kertoo uutistoimisto AFP.

Maan suojeluministeri Michalis Chrisochoidis kertoo, että 12,5 kilometrin aita on valmistunut viime päivien aikana. Lisäksi rajalle on avattu uusi, automatisoitu valvontajärjestelmä. Aita on osa jo rakenteilla ollutta rajamuuria.

"Emme voi odottaa passiivisesti mahdollisia vaikutuksia. Rajamme pysyvät turvallisina ja rikkomattomina", Chrisochoidis sanoi.

Kreikan hallitus ilmoitti muurin rakentamisen jatkamisesta viime vuoden alussa. Vuoden 2020 helmi–maaliskuussa kymmenettuhannet turvapaikanhakijat yrittivät saapua Kreikkaan Turkista sen jälkeen, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoitti, ettei hän enää estä pakolaisten ja siirtolaisten pääsyä rajalle.

Kreikka ja Turkki ovat olleet pitkään ristiriidassa siirtolaiskysymyksistä ja kilpailevista alueellisista vaatimuksista itäisellä Välimerellä. Maahanmuuttajien saapuminen Kreikkaan on yleisesti hidastunut vuodesta 2016, jolloin EU sopi Turkin kanssa sopimuksen virran pysäyttämisestä vastineeksi taloudellisesta tuesta.

Afganistanin tapahtumat ovat herättäneet Euroopan unionissa pelkoa uudesta pakolaiskriisistä. Vuonna 2015 lähes miljoonaa ihmistä pakeni köyhyyttä ja väkivaltaa Lähi-idästä sekä sen ulkopuolelta.