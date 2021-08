Saksan kristillisdemokraatit valmistautuvat taistelemaan tosissaan ”äärimmäisen tiukassa kisassa, jossa jokainen ääni merkitsee” – Syyskuun liittopäivävaalit saattavat viedä Saksaa 16 vuotta johtaneet konservatiivit oppositioon.

Ilman liittokansleri Angela Merkelin johtamaa talouspolitiikkaa Saksa ei selviäisi niin hyvin koronapandemiasta ja tuhotulvista kuin se nyt selviää. Koska velanottoa on vältetty vuosikaudet, nyt on varaa tukea hätää kärsineitä.

Tämä on Merkelin oma viesti, jolla hän kampanjoi seuraajansa puolesta kristillisdemokraattisen unionin CDU/CSU:n vaalitilaisuudessa Berliinin Tempodrom-areenalla lauantaina.

Kyseessä oli Saksan johtavan puolueen tähän asti tärkein kampanjatilaisuus, jossa se vannoi taistelutahtoaan lähestyvissä liittopäivävaaleissa.

Merkel totesi puheessaan, että työttömyys on puolittunut vuodesta 2005 lähtien Saksassa eli sinä aikana, kun hän on ollut Saksan liittokanslerina. CDU/CSU:n suuri linja vaalikampanjassa on, että vain sen vallassa ollessa turvataan taloudellinen vakaus Saksassa myös tulevaisuudessa.

Merkelin puheessa oli jäähyväisten makua. Hän totesi, että kaikella on aikansa ja sanoi, että kyseessä ovat harvinaiset vaalit, koska istuva liittokansleri ei ole ehdolla.

”Kortit sekoitetaan uudestaan”, hän kuvasi. Hän liitti oman kautensa aiempien kristillisdemokraattisten liittokanslerien yli 50-vuotiseen jatkumoon, minkä hän sanoi vetävän nöyräksi. Hän sanoi toivovansa lisää CDU/CSU:n johtamia vakauden vuosia Saksalle.

Merkelin luopuessa politiikasta isoksi ongelmaksi kristillisdemokraateille on noussut oman liittokansleriehdokkaan heikko suosio. Saksalaiset lehdet ovat raportoineet viime päivinä puolueen sisäisistä viestiryhmistä ja kokouksista, joissa on jopa vaadittu liittokansleriehdokkaan vaihtamista, vaikka vaaleihin on enää viisi viikkoa aikaa.

Puolueen liittokansleriehdokas vaaleissa 26. syyskuuta on CDU:n puheenjohtaja Armin Laschet.

Der Spiegel -lehti kertoi perjantaina puolueen sisäisestä viestittelystä, jossa kampanjatyötä tekevät kertovat arastelevansa levittää Laschetin kuvia katujen varsiin, koska niiden arvioidaan vain vahingoittavan kampanjaa.

Laschet voitti keväällä kisan liittokansleriehdokkuudesta Baijerin pääministeriä ja sisarpuolue CSU:n puheenjohtajaa Markus Söderiä vastaan. Söderiä pidetään parempana kampanjoijana, ja hänen suosionsa kansan parissa oli paljon Laschetia suurempi.

Söderin puhe tilaisuudessa oli karismaattinen ja vahva kampanjapuhe, jossa hän paalutti tiukasti kamppailevansa Laschetin voiton puolesta.

Oppositioon joutumisen uhka on nyt kristillisdemokraateille todellinen.

Kantar-tutkimuslaitoksen torstaina julkaiseman gallupin mukaan CDU/CSU saisi nyt 22 prosenttia äänistä, SPD 21 ja vihreät 19 prosenttia. Jos näin kävisi, muutos vallanjaossa olisi noin kymmenen prosenttiyksikköä kristillisdemokraateilta vihreille sitten vuoden 2017 vaalien. SPD olisi kutakuinkin samalla tasolla kuin silloin.

SPD:n liittokansleriehdokas, valtiovarainministeri Olaf Scholz on noussut suosituimmaksi, kun kysytään saksalaisten mielipidettä seuraavasta liittokanslerista. Liittokansleri valitaan todennäköisesti vaalien suurimmasta puolueesta.

Kristillisdemokraatit hyökkäsivätkin tilaisuudessa Merkeliä lukuun ottamatta voimakkaasti niin demareita kuin vihreitä vastaan.

Laschetin mukaan CDU/CSU on se, jonka johdolla Saksan nykyiset vahvuudet säilyvät.

”Kamppailen sen puolesta, että ideologit eivät ota Saksaa valtaansa”, Laschet.

”Kuka maksaa helikopterit, joilla pelastetaan ihmisiä Kabulissa”, Laschet sanoi vaihtoehdosta, jossa demarit ja vihreät olisivat vallassa.

Punavihreässä Saksassa veroja kiristetään, mikä tukahduttaa talouskasvun, sanoivat niin Laschet kuin Söder. Vihreiden ilmastopolitiikka perustuu kieltoihin, kun kristillisdemokraatit uskovat kannustimiin, he sanoivat.

”Näytetään hampaamme”, Baijerin pääministeri Markus Söder kannusti puolueväkeä vaalien loppukiriin.

Vain CDU/CSU:n johdolla Saksa säilyy hyvinvoivana teollisuusmaana, Laschet viestitti. Niin Laschet kuin Söder lupasivat myös vankkaa tukea niin poliisille kuin armeijalle – siitä ei Laschetin mukaan olisi punavihreässä Saksassa takeita.

Laschet painotti poliisien resurssien tärkeyttä niin lasten hyväksikäyttökuvia levittävien verkostojen kuin järjestäytyneen rikollisuuden suitsinnassa.

Laschet arvosteli omassa puheessaan demariulkoministeri Heiko Maasia liittyen toimintaan Afganistanin evakuoinneissa, vaikka totesi itsekin, ettei puoluepolitiikka kuulu turvallisuuspolitiikkaan. Aiemmin Maasia on kritisoitu opposition riveistä.

Kristillisdemokraatit yrittää pitää asemansa keskiluokan luotettuna puolueena ja kampanjoi vakauden ja jatkuvuuden sanomalla.

Tämä välittyi myös Angela Merkelille osoitetuissa kiitoksissa, joita monet puhujat lausuivat. Merkelin työ kansainvälisenä johtajana ja Saksan vakauden ylläpitäjänä on arvo, jota puolue haluaa puolustaa.

”Niin me kuin Eurooppakin tulemme kaipaamaan Merkeliä”, Söder sanoi.