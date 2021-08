World Vision -järjestön Afganistanin-maajohtajan mukaan kukaan ei tiedä, millainen lopputulos evakuoinneista vielä seuraa.

Lauantaina Kabulin lentokentän läheisyydessä kuoli Britannian puolustusministeriön antamien tietojen mukaan seitsemän siviiliä. Päivä oli kuuma, ja maailmalle välittyi kuvia, joissa sotilaat virvoittivat lämpöhalvauksen partaalla olevia, uupuneita kentälle pyrkijöitä.

Kentän ympäristössä on jopa kymmeniätuhansia ihmisiä, joista moni on vaarassa puristua hengiltä paineeseen kentälle vievien porttien ympäristössä.

”En ole kuullut minkään avustusjärjestön toimivan kentän ulkopuolella. Tilanne on kontrolloimaton”, sanoo avustusjärjestö World Visionin Afganistanin maajohtaja Asuntha Charles HS:lle Kabulista.

Jopa kentän lähelle on vaikeaa päästä. Charles kävi itse kentän liepeillä viimeksi torstaina, ja joutui poistumaan sieltä pian, kun Talebanin taistelijat ryhtyivät ampumaan ilmaan.

”Ongelmana on myös se, että monet avustusjärjestöjen työntekijät ovat itsekin kentän lähellä jumissa. Kukaan ei tiedä, millainen lopputulos evakuointioperaatioista seuraa nyt, kun jopa ulkomaalaisten evakuointi vaikeutuu koko ajan.”

Tie Kabulin kansainväliselle lentokentälle oli perjantaina pahoin ruuhkautunut.

World Visionilla on Afganistanissa noin 300 työntekijää, joista leijonanosa on paikalta palkattuja. Useille työn jatkuminen on nyt epäselvää, sillä Taleban ei ole toistaiseksi ratkaissut, miten avustusjärjestöjen työ Afganistanissa käytännössä jatkuu.

”He ovat toivoneet kovasti, että avustusjärjestöt jatkaisivat työtään. He tunnustavat, että Afganistanissa on käynnissä humanitaarinen kriisi”, Charles kertoo.

Charles kertoo, että neuvottelut Talebanin kanssa ovat koko ajan käynnissä mutta edelleen kesken. Kynnyskysymyksenä on naisten asema.

”Vastaukset naisten oikeudesta tehdä töitä ovat vaihdelleet eri provinssien mukaan. Mutta tähän tarvitaan kattava suunnitelma, ja siitä voi ottaa vastuun vain Talebanin keskushallinto.”

Hänestä avustusjärjestöt eivät voi joustaa siitä, että myös naispuoliset työntekijät saisivat jatkaa. Muuten suuri osa 20 vuoden aikana tehdystä työstä menisi järjestöjen näkökulmasta hukkaan. Lisäksi noin puolet Afganistanin väestöstä oli jo viime vuonna humanitaarisen avun tarpeessa, ja naiset ja lapset ovat kaikkein heikoimmassa asemassa.

Tämä näkyy kabulilaisten mielialoissa. Charles kuvailee, että kaupunki osoittaa merkkejä elämän jatkumisesta, ja esimerkiksi pienet kaupat ovat auki. Mutta kaduilla on hiljaisempaa.

”Talebanin aseistetut taistelijat kiertävät kaduilla tarkistamassa ihmisten henkilöllisyyksiä. Naisia näkyy vähemmän, ja nuoret naiset eivät enää liiku omissa porukoissaan ulkona. Lapset leikkivät ulkona vähemmän eikä musiikki soi.”

Talebanin taistelijat tarkastivat autoa Kabulin kadulla maanantaina 16. elokuuta.

Tunnelma on epävarma ja odottava. Lisäksi on tunnustettava eräs valitettava tosiasia: kaikki halukkaat eivät evakuointilennoille pääse. Koko maata ei voi tyhjentää. Mitä Afganistanille tapahtuu, kun Yhdysvallat jättää lentokentän?

Asuntha Charles sanoo, että kaikki on Talebanin käsissä. Ihmiset pakenevat juuri siksi, etteivät he luota tulevaisuuteensa Talebanin johtamassa maassa.

”Pelkästään pois lähtevien aivovuoto voi viedä maan ei vain 20 vuotta vaan paljon kauemmas taaksepäin. Jos Taleban haluaa oman valtion, heidän on toimittava siten, että paikalliset voivat luottaa heihin”, hän sanoo.

Pankit olisi avattava. Avustusjärjestöjen työ pitää saada jatkumaan. Ihmisten usko tulevaisuuteen on voitettava.

Kabulin asukkaat jonottivat pankkiautomaatille lauantaina.

Charlesin mukaan vaikuttaa siltä, että Taleban yrittää nyt toimia siten, että afganistanilaiset luottaisivat heihin. Tästä hän käyttää esimerkkinä sitä, että taistelijat käyttäytyvät lentokentän läheisyydessä varovasti ja ampuvat vain ilmaan.

”Jos he tosiaan haluavat oman valtion, heidän kannattaa yrittää parastaan. Tämä on heidän kansaansa.”

Mutta nyt on jo kiire.

”Talebanin olisi muodostettava hallitus kiireesti. Mutta ihmisten pitää myös kokea, että heidän tulevaisuutensa on arvokas. Tähän kuuluvat ehdottomasti naisten oikeus työhön ja lasten oikeus koulunkäyntiin.”

Asuntha Charles painottaa, että juuri tästä syystä avustustyön pitää jatkua.

”Me olemme sitoutuneet Afganistanin lapsien tulevaisuuteen. He ansaitsevat sen, että saavat pitää unelmansa.”