Ulkoministeri Haaviston mukaan on ollut päiviä, jolloin tilanne lentokentän ulkopuolella on ollut niin vaarallinen, ettei evakuoitavia ole voitu kutsua sinne.

Suomi on evakuoinut Kabulista kaikkiaan noin 110 ihmistä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi ulkoministeriön sunnuntai-illan tiedotustilaisuudessa, että Kabulin lentokentällä evakuointia koordinoineen suomalaisen viisihenkisen avustustiimin toimintakyky moninkertaistui lauantaina, kun se sai vahvistuksekseen puolustusvoimien suojausjoukon. Suojausjoukko on ollut suureksi avuksi, Haavisto kiitti.

"Tulos ei olisi ollut mahdollinen ilman näitä suojausjoukkoja”, ministeri sanoi.

Ulkoministeriö tiedotti sunnuntaina illalla, että Kabulista evakuoitiin lauantaina kymmenisen henkeä ja sunnuntain aikana Kabulista evakuointilennoille saatiin 52 hengen ryhmä.

Haaviston mukaan nyt Suomeen evakuoitujen joukossa on paljon suurlähetystön nykyisiä tai entisiä afgaanitaustaisia työntekijöitä.

"He tulevat perheineen. Nuorin tulija on tietääkseni pari viikkoa vanha lapsi", Haavisto kertoi.

Suomi on kertonut pyrkivänsä evakuoimaan yhteensä noin 240 ihmistä Afganistanista. Heistä 70 on Suomen kansalaisia tai pysyvästi Suomessa asuvia ja noin 170 Suomelle, EU:lle ja Natolle töitä tehneitä henkilöitä perheineen.

”Hätäavun tarpeessa oman ilmoituksensa mukaan olevista Suomen kansalaisista ja Suomessa pysyvästi asuvista ulkomaalaisista on nyt saatu lähes puolet turvaan”, Haavisto kertoi.

Haaviston mukaan tilanne Kabulissa on erittäin hauras. Turvallisuustilanne lentokentällä heikkenee päivä päivältä.

Toistaiseksi suuria sotilaallisia yhteydenottoja ei ulkoministeriön tietojen mukaan ole ollut. Kaupungista on kuitenkin raportoitu pienimuotoisista yhteenotoista ja lisääntyneistä kotietsinnöistä.

Pääesikunnan valmiuspäällikkö Kari Nisula kertoi tiedotustilaisuudessa, että turvallisuustilanne lentokentän alueella on ollut Suomen arvioiden mukainen.

Suomen joukot toimivat Nisulan mukaan Kabulin lentokentällä ja sen välittömässä läheisyydessä.

Kabulin lentokentällä turvallisuusuhkia aiheuttavat pääasiassa suuret ihmismassat ja kaoottinen tilanne. Esimerkiksi pieniä lapsia on hukkunut vanhemmiltaan. Haaviston mukaan tiedot terroristi-iskujen mahdollisuudesta on myös otettava huomioon lentokentän ympäristössä.

Evakuoitaviin on pyritty pitämään yhteyttä erilaisin välinein ja saattamaan heidän tietoonsa, milloin olisi hyvä hetki saapua kentälle.

"Eilen tiedettiin että kaksi alaikäistä tyttöä oli saapumassa Suomeen. Ainoa tuntomerkki heille annettuna oli sininen huivi”, Haavisto kertoi ja kuvasi tyttöjen löytämistä neulan etsimiseksi heinäsuovasta.

"Onneksi nämä kaksi alaikäistä tyttöä saatiin evakuoitua.”

Useat maat, muun muassa Saksa sekä Kabulin kansainvälistä lentokenttää hallinnoiva Yhdysvallat, ovat ohjeistaneet evakuoitaviaan, ettei lentokentälle kannata saapua.

Lue lisää: Älkää tulko Kabulin lento­kentälle, USA ja Saksa varoittavat evakuoitaviaan

Myös Haavisto kertoi sunnuntai-iltana, että on ollut päiviä, jolloin tilanne lentokentän ulkopuolella on ollut niin vaarallinen, ettei evakuoitavia ole voitu kutsua sinne.

”Siellä on tallattu ihmisiä elävältä. On ollut sellainen ruuhka ja ryysis. Emme tietenkään voi vastuullisesti kehottaa sellaisena hetkenä saapumaan sinne. Tämä on ollut yhtenä vaikeutena”, Haavisto kertoi.

Haaviston mukaan se, miten kauan evakuointityötä voidaan jatkaa, on Yhdysvalloista riippuva tekijä.

"Kumppanimaiden operaatioiden on toivottu päättyvän 27. elokuuta mennessä, että jäisi joitakin päiviä Yhdysvalloille oman evakuoinnin loppuunsaattamiseen. Toimitaan kriisialueella, jossa jokainen päivä voi olla se, jonka jälkeen toiminta vaikeutuu tai toiminta loppuu kokonaan. Teemme etupainotteisesti kaiken, minkä voi tehdä."