Kuka on Ruotsin seuraava pääministeri? HS esittelee yllättäen väistyvän Löfvenin mahdolliset seuraajat

Ruotsin seuraava pääministeri on suurella todennäköisyydellä nainen. Pääministerin tehtävän jättävän Stefan Löfvenin suosikki näyttää selvältä.

Tukholma

Kenestä tulee Ruotsin seuraava pääministeri?

Kysymys nousi Ruotsissa esille yllättäen sunnuntaina, kun Stefan Löfven kertoi jättävänsä sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajan ja samalla pääministerin tehtävät.

Löfven jättää paikkansa marraskuussa, jolloin sosiaalidemokraatit valitsevat uuden puheenjohtajan kymmenen vuotta puoluetta johtaneen Löfvenin tilalle.

Sosiaalidemokraatit on ollut pääministeripuolueena nyt seitsemän vuotta, ja puolueen riveistä löytyy suuri joukko kokeneita ja näkyviä ministereitä, joista yksi on noussut alkuvaiheen spekulaatioissa ykkösvaihtoehdoksi.

Hän on valtiovarainministeri Magdalena Andersson, josta voisi siis tulla Ruotsin historian ensimmäinen naispääministeri.

Anderssonin valinta ei kuitenkaan ole läpihuutojuttu. HS käy seuraavassa läpi poliitikkoja, jotka ovat vahvoilla Löfvenin seuraajaksi ja Ruotsin seuraavaksi pääministeriksi.

Magdalena Andersson, valtiovarainministeri

Magdalena Andersson on suosikki Löfvenin seuraajaksi.

Stefan Löfvenin eroilmoitus tuli yllätyksenä Ruotsin politiikan kommentaattoreille ja myös monille puolueen keskeisille hahmoille.

Vihjeitä oli kuitenkin ilmassa, ja yksi niistä oli luettavissa viime torstaina ruotsalaislehti Dagens Nyheterin sivuilta.

Silloin julkaistiin pääministerin haastattelu, joka oli epätavallinen, sillä Löfven oli ottanut mukaan haastatteluun valtiovarainministeri Magdalena Anderssonin. Dagens Nyheterin politiikan toimittaja Ewa Stenberg kertoi sunnuntaina Ruotsin yleisradion haastattelussa, että kyseessä oli kaksikon ensimmäinen yhteishaastattelu ja siitä toimituksessa heräsi epäilyjä, että jotain oli tekeillä.

Niin todella oli. Epäilyt vahvistuivat, kun Löfven vastasi haastattelussa epätavallisen epäselvästi kysymykseen omasta jatkostaan. Silti Löfvenin päätös jättää tehtävä tuli yllätyksenä, Stenberg sanoi.

Anderssonista on puhuttu jo pitkään Löfvenin mahdollisena seuraajana. Ruotsalaismedian haastattelemien demarilähteiden mukaan seuraavan puheenjohtajan paikka on Anderssonin, jos hän vain haluaa sen.

” Löfvenin hallituksissa Magdalena Andersson on toiminut avainroolissa.

Tukholman kauppakorkeakoulusta valmistunut, Harvardissakin opiskellut ekonomi Andersson on toiminut valtiovarainministerinä koko Löfvenin pääministeriajan. Löfvenin hallituksissa Andersson on toiminut avainroolissa, ja koronapandemian aikana hän on ollut paljon esillä muun muassa yritysten tukipaketteihin liittyen.

Talouslehti Dagens Industri valitsi hänet tänä vuonna Ruotsin talouselämän vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi.

Kun Löfven kertoi jättävänsä pääministerin tehtävät sunnuntaisessa kesäpuheessaan, hän mainitsi puheensa aikana vain yhden kollegan nimeltä. Hän oli juuri Andersson, Löfvenin sanoin ”maailman paras valtiovarainministeri”.

Mikael Damberg, sisäministeri

Mikael Dambergin ministerivastuulle kuuluvat Ruotsin jengirikollisuuden ongelmat.

Valtiovarainministerin tapaan sisäministeri Mikael Damberg kuuluu Löfvenin poliittiseen sisäpiiriin. Damberg on hyvin näkyvä ministeri, sillä hänen vastuullaan on Ruotsin kamppailu järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.

Jengirikollisuus, lähiöihin kasautuvat ongelmat ja ampumiset ovat Dambergin tonttia. Nämä ongelmat ovat myös ruotsalaisille äänestäjille hyvin tärkeitä.

Dambergin asema puolueessa on myös vahva, mutta ainakin tällä haavaa demarilähteet korostavat ruotsalaismedian tietojen mukaan sitä, että nyt olisi naisen vuoro johtaa puoluetta.

Lena Hallengren, sosiaaliministeri

Lena Hallengrenilla on ollut keskeinen rooli Ruotsin koronapolitiikassa.

Sosiaaliministeri Lena Hallengren on varmasti ollut pääministeri Löfvenin ohella Ruotsin näkyvin poliitikko viimeisen vuoden aikana. Hallengren on esiintynyt Löfvenin rinnalla tai yksin päivästä ja viikosta toiseen toistuvissa koronatiedotustilaisuuksissa.

Hallengren toimi Löfvenin hallituksessa aiemmin tasa-arvoministerinä, mutta koronapandemia teki hänestä koko Ruotsin tunteman poliitikon. Kriisin aikana hänen nimensä on noussut esille myös mahdollisena Löfvenin seuraajana.

Voi kuitenkin olla, että Hallengren ei halua lähteä ministerinpestiäkin rankempaan puoluejohtajan ja pääministerin tehtävään terveyssyistä. Hallengren kertoi keväällä sairastavansa rintasyöpää, mutta jatkavansa ministerin tehtävissä hoitojen ohessa.

Mustat hevoset

Energiaministeri Anders Ygeman tuli ruotsalaisille tunnetuksi vuoden 2015 pakolaiskriisin aikana, jolloin hän toimi sisäministerinä. Hänestä on puhuttu pitkään mahdollisena seuraajana Löfvenille, mutta viime aikoina esillä ovat olleet toiset nimet.

Löfvenin seuraajaspekulaatiossa mukana on myös sosiaaliturvaministeri Ardalan Shekarabi. Iranilaistaustainen Shekarabi saapui Ruotsiin pakolaisena äitinsä kanssa vuonna 1989. Helsingin Sanomien haastattelussa Shekarabi kertoi, kuinka hän joutui piileskelemään viranomaisia äitinsä kanssa perheen saatua kielteisen turvapaikkapäätöksen. Lopulta perhe sai kuitenkin jäädä, kun Ruotsi muutti turvapaikkapolitiikkaansa. Poliitikkona Shekarabi on puhunut voimakkaasti paperittomien karkotusten puolesta.

Shekarabi nähdään puolueessa tulevaisuuden nimenä, joten aika puoluejohtajana saattaa tulla vasta myöhemmin.

Lue Sherakabin haastattelu tästä: Ministeri Ardalan Shekarabi haluaa paperittomat ulos Ruotsista, vaikka hän oli itse lapsena yksi heistä – ”Rinnakkaisyhteiskunta ei ole vaihtoehto”

Valittiin Löfvenin seuraajaksi sitten kuka hyvänsä, voi olla, että seuraavan puoluejohtajan valtakausi jää lyhyeksi. Jos sosiaalidemokraatit eivät saavuta vaalivoittoa tai riittävän hyvää tulosta ensi vuoden syyskuussa järjestettävissä vaaleissa, edessä voi jälleen olla puoluejohtajan vaihto. Uusi puoluejohtaja saattaa olla vallassa siis vain alle vuoden.

Teoriassa on myös mahdollista, että Löfvenin jättäessä pääministerin tehtävät marraskuussa pääministeri tulisikin jostain toisesta puolueesta. Se johtuu siitä, että Löfvenin erotessa koko hallituksen tulee erota. Edessä ovat siis uudet hallitusneuvottelut, joissa hallitustunnustelijan rooli voisi langeta sosiaalidemokraattien puheenjohtajan sijaan esimerkiksi maltillisen kokoomuksen puheenjohtajalle Ulf Kristerssonille. Tätä ei kuitenkaan pidetä todennäköisenä, sillä toistaiseksi sosiaalidemokraateilla on valtiopäivillä riittävästi tukea.

Jos Löfvenin seuraaja valitaan myös pääministeriksi, kuten todennäköistä on, uudella pääministerillä on edessään heti vaikea paikka. Sosiaalidemokraattien pitäisi saada läpi budjetti, jolle ei tällä haavaa löydy valtiopäiviltä riittävää tukea.