Ääri-islamilainen liike yrittää hakea laajaa hyväksyntää, koska se ei pysty hallitsemaan Afganistania yksin. Avuksi kelpaa myös entinen presidentti Hamid Karzai.

Talebanilla on käsissään kaikki kortit, kun se parhaillaan järjestelee Afganistaniin uutta hallintoa. Elokuun puolivälissä saavutettu hämmästyttävän nopea voitto on ääri-islamilaiselle liikkeelle makea, mutta maku voi hapantua hyvinkin nopeasti.

Viimeiset 20 vuotta Taleban on ollut pääasiassa Afganistanin syrjäseuduilla sissisotaan keskittyvä aseellinen järjestö. Nyt sen pitäisi alkaa hallita 38 miljoonan asukkaan maata, joka on yksi maailman köyhimmistä ja joka on pysynyt pystyssä lähinnä kansain­välisen avun turvin.

Samaan aikaan ulkomaisiin pankkeihin tallennettu Afganistanin varallisuus on jäädytetty ja ulkovallat sulkevat avustus­hanoja. Kaiken lisäksi iso osa väestöstä pelkää uutta isäntää kuin ruttoa ja monet pyrkivät pois maasta.

Nopean voiton jälkeen edessä voi olla sitäkin nopeampi taloudellinen romahdus.

”Lyhyellä aikavälillä se on mahdollisesti katastrofaalista”, sanoi ajatushautomo Center for Global Developmentin tutkija Justin Sandefur viikonloppuna The New York Times -lehdelle.

Todennäköisesti Talebanin johto ymmärtää olevansa tilanteessa, josta sen on mahdoton selvitä yksin.

Tämän voi päätellä siitä, että Taleban on pyrkinyt viime päivinä luomaan yhteyksiä vanhan hallinnon edustajiin. Se on konsultoinut myös ulkovaltoja, kuten Venäjää.

Taleban ei omien puheidensa mukaan yritäkään pystyttää maahan omaa diktatuuriaan. Se on toistuvasti sanonut haluavansa Afganistaniin koalitiohallituksen, johon otetaan mukaan ”kaikki”.

Esimerkiksi Talebanin kulttuuristen asioiden neuvostoa johtava Ahmadullah Waseq sanoi viikonloppuna, että Taleban on valmistautumassa virallisiin hallitus­neuvotteluihin. Waseq kertoi The New York Timesille, että järjestö ”keskustelee muiden osapuolten kanssa, jotta Afganistaniin saataisiin kaikkien hyväksymä, kattava hallitus”.

Jo viime viikolla Taleban julisti Afganistanin islamilaiseksi emiraatiksi. Sen jälkeen Taleban on antanut ymmärtää, ettei uutisia uuden hallinnon koostumuksesta tai rakenteesta kerrota ennen kuin Yhdysvallat on poistunut maasta.

Mullah Abdul Ghani Baradar neuvotteluissa Moskovassa maaliskuussa 2021.

Kabulissa on kuitenkin jo täysi tohina päällä uuden hallinnon luomiseksi. Talebanin ulkopuolelta merkittävään asemaan vaikuttaisi nousseen tutun näköinen mies, Afganistanin entinen presidentti Hamid Karzai.

Taleban on nimittänyt Kabulin-päällikökseen mullah Abdul Rahman Mansourin, joka uutistoimistojen mukaan kävi viikonloppuna neuvotteluja Karzain ja Afganistanin kansallista sovintoneuvostoa vetävän Abdullah Abdullahin kanssa.

Hamid Karzain (vas.) ja Abdullah Abdullahin kerrotaan tavanneen toisensa ja Talebanin edustajia Afganistanin uuden hallinnon luomiseksi. Kuva Abdullahin Facebook-sivuilta.

Karzai johti Afganistania vuodet 2001–2014, mutta lännessä hänen maineensa on kärsinyt korruptiosyytteiden vuoksi. Nyt Karzai näyttäisi kuitenkin saaneen jonkinlaisen neuvottelijan paikan.

Toisin kuin Karzai, Afganistanin tuorein presidentti Ashraf Ghani pakeni maasta viikko sitten sunnuntaina eli samana päivänä, kun Taleban marssi Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin.

Afganistanin presidentti Ashraf Ghani 18. elokuuta.

Kabulissa on nähty viime päivinä muitakin Talebanin ylimpään johtoon kuuluvia neuvottelemassa tulevasta hallitusmuodosta. Heidän joukossaan on muun muassa mullah Abdul Ghani Baradar, joka toimi talebanien hallituksessa 1990-luvulla.

Viikko sitten tiistaina Qatarista Afganistaniin saapunut Baradar on ehtinyt tavata Afganistanissa jo sotapäälliköitä, entisen hallinnon johtoa ja uskonnollisia johtajia, kertoi Talebanin edustaja uutiskanava Al Jazeeralle viikonloppuna.

Baradar oli keskeisenä hahmona neuvottelemassa viime vuonna sopimusta Yhdysvaltain hallinnon kanssa, ja hänen tiedetään pitäneen yhteyksiä myös entiseen presidenttiin Karzaihin.

Karzain kerrotaan tavanneen hallitusneuvotteluissa myös Talebanin johtoon kuuluvan Khalil Haqqanin, jonka Yhdysvallat on luokitellut terroristiksi.

Tosin Karzain roolista ”hallitusneuvottelijana” vallitsee epäselvyys. Esimerkiksi Muslem Hyatt, Afganistanin entinen sotilasasiamies Lontoossa, kertoi The New York Timesille, että Karzai ja Abdullah joutuvat toimimaan Talebanin kanssa kireässä ilmapiirissä eivätkä välttämättä pysty työskentelemään vapaasti.

Riippumattoman Tolo TV -kanavan omistaja Saad Mohseni totesi puolestaan, että tapaamiset Talebanin ja Afganistanin entisten johtajien kanssa ovat pitkälti show’ta.

Millaista hallintoa Taleban sitten kaavailee Afganistaniin?

Kabulin valtauksesta lähtien liike on pyrkinyt luomaan itsestään kuvan aiempaa maltillisempana. Taleban on luvannut vastustajilleen armahduksen, kehottanut naisia osallistumaan maan hallintaan ja vakuutellut kansainväliselle yhteisölle olevansa muuttunut järjestö.

Moni suhtautuu tähän skeptisesti, sillä ollessaan vallassa vuosina 1996–2001 Taleban kielsi tytöiltä koulunkäynnin, rajoitti erityisesti naisten julkista elämää ja langetti julmia rangaistuksia islamilaisen sharialain rikkomisesta. Talebanin valtakausi tekikin Afganistanista köyhän hylkiövaltion.

Uutistoimisto Reutersille puhuneet Talebanin edustajat sanoivat, että tulevina viikkoina Afganistaniin luodaan uusi hallintomalli. Hallinto ei tule olemaan demokratia samassa mielessä kuin se länsimaissa tunnetaan, mutta ”kaikkien oikeuksia suojellaan”, sanoivat Talebanin nimettömänä pysyneet edustajat.

Talebanin mukaan erillinen ryhmä nimitetään ratkomaan sisäisiä turvallisuusongelmia sekä rahoituskysymyksiä.

”Entisen hallituksen asiantuntijat tuodaan mukaan kriisinhallintaan”, sanoi Talebanin edustaja Reutersille.

Uuden hallituksen edessä olevista valtavista haasteista pienin ei ole se, että Talebanilla ei ole laajaa hyväksyntää afganistanilaisten eikä kansainvälisen yhteisön silmissä.

Peruspalvelut, kuten sähköntuotanto, ovat vaarassa, sillä monet infrastruktuuria ylläpitävät työntekijät ovat Talebanin vuoksi pelänneet palata töihin. Meneillään voi olla aivopako, jonka jälkeen ammattilaisia ei enää riitä pitämään yllä valtion perustoimintoja, varoitti vanhempi tutkija Omar Samad ajatushautomo Atlantic Councilista The New York Timesissa.

Avustusjärjestöjen mukaan kaksi kolmasosaa afganistanilaisista kärsii aliravitsemuksesta, ja humanitaarisen kriisin pelätään pahenevan nopeasti.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on puolestaan estänyt Afganistania pääsemästä käsiksi hätärahoitukseen, koska maan hallituksesta ei ole selvyyttä. Samaan aikaan Afganistanin valuutan arvo on syöksynyt, käteisvarannot hupenevat ja elintarvikkeiden hinnat nousevat.

Afganistanin talous on käytännössä täysin riippuvainen ulkomaisesta avusta, joka Maailmanpankin mukaan muodostaa lähes puolet maan kansantaloudesta.

YK:n ruokaohjelma WFP varoitti maanantaina, että ruoka saattaa käydä Afganistanissa vähiin jo syyskuussa.

”Maailman katse on kohdistunut evakuoitaviin ihmisiin ja lähteviin lentokoneisiin, mutta meidän pitää saada tarvikkeita niille, jotka jäävät”, sanoi Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Richard Brennan maanantaina sanomalehti The Guardianin mukaan.