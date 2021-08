Amerikkalaisista 45 prosenttia pitää Kiinaa suurimpana vihollisena. Afganistanin mainitsee vain yksi prosentti. Professorin mukaan suurvaltasuhteiden kärjistyminen voi johtaa jopa sotaan Taiwanista.

Mielipiteitä mittaava Gallup-yhtiö julkaisi viime maaliskuussa hätkähdyttävän tutkimustuloksen. Se liittyi kysymykseen, mikä maailman valtio on amerikkalaisten mielestä Yhdysvaltain merkittävin vihollinen.

Vastaajista 45 prosenttia sanoi, että Kiina on Yhdysvaltain suurin vihollinen. Vuotta aiemmin tätä mieltä oli ollut 22 prosenttia kansasta ja kaksi vuosikymmentä aiemmin 14 prosenttia.

Helmikuussa tehdyssä kyselyssä vain yksi prosentti kansasta kutsui Afganistania maansa suurimmaksi viholliseksi ja kaksi prosenttia nimesi Irakin. Kiinan jälkeen toiseksi yleisimmin mainittu suurvihollinen oli Venäjä, jonka mainitsi 26 prosenttia.

Kyllä kansa tietää. Näin on päätellyt presidentti Joe Biden, joka on perustellut Yhdysvaltain joukkojen vetämistä Afganistanista nimenomaan Kiinan ja Venäjän aiheuttamilla uhkakuvilla.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain voimavarat on jatkossa suunnattava ”todellisten strategisten kilpailijoiden” vastustamiseen. Hänen mukaansa Afganistan ei kuulu Yhdysvaltain elintärkeisiin kansallisiin intresseihin, eikä niihin kuulu enää edes Irak.

Paljon on virrannut vettä Tyyneenmereen sen jälkeen kun demokraattipresidentti Bill Clinton (1993–2001) määritteli Kiinan ”strategiseksi kumppaniksi”.

Clintonin vuosina Yhdysvallat katseli vielä Kiinaa ylhäältä alaspäin ja mielsi maan melko harmittomaksi ”maailman tehtaaksi”, joka tuotti halpaa tavaraa Walmart- ja Best Buy -kauppaketjujen hyllyille.

Tulevina vuosina Kiina tuotti lisäiloa lainaamalla rahaa velalle ahnaalle Amerikalle, joka oli kiireinen sodissaan. Kiinan vähäeleinen presidentti Hu Jintao (2003–2013) välitti viestiä maansa ”rauhanomaisesta noususta”, joka koituisi kaikkien hyödyksi.

Kiinan presidentti Jiang Zemin ja Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton tapasivat Washingtonissa lokakuussa 1997.

Mutta nyt Kiina nähdään Yhdysvalloissa maana, joka uhkaa militarisoida Etelä-Kiinan meren, joka uhkaa Taiwania sodalla, joka on lyönyt Hongkongin demokratian lyttyyn, joka hakkeroi amerikkalaisyrityksiä, jonka ”susisoturidiplomaatit” levittävät perättömiä väitteitä Yhdysvalloista – ja jonka yritykset valloittavat maailman.

Moni odotti Yhdysvaltain äänenpainojen lieventyvän Kiinan suhteen, kun demokraatti Biden ryhtyi presidentiksi republikaani Donald Trumpin jälkeen. Siitä ei kuitenkaan ole nähty merkkejä, ja joidenkin mielestä asia on päinvastoin.

Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump tapasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin G20-maiden kokouksessa Japanin Osakassa kesäkuussa 2019.

Amerikkalaisessa Foreign Policy -lehdessä on julkaistu useita artikkeleita, joissa on pohdiskeltu Bidenin odotettua tiukempaa asennetta. Lehden entinen päätoimittaja Jonathan Tepperman kirjoitti heinäkuussa ”Bidenin vaarallisesta Kiina-doktriinista”, jossa näkyy joidenkin mielestä merkkejä ”uuden kylmän sodan” virittämisestä.

Talouspolitiikassa Biden on jatkanut Trumpin aggressiivisella linjalla syytöksineen ja sanktioineen. Biden on myös puskenut Kiinan uhkaa Euroopan unionin, sotilasliitto Naton, G7-ryhmän ja muiden kumppaneiden agendalle.

”Käymme kilpailua Kiinan ja muiden maiden kanssa siitä, kuka on 21. vuosisadan voittaja. Olemme historiamme suuressa käänne­kohdassa”, Biden totesi linjapuheessaan kongressille huhtikuussa.

Teppermanin mukaan Bidenin aggressiivisuus on tullut suorastaan šokkina. Vain pari vuotta aiemmin Biden vähätteli Kiinan uhkaa ja sanoi, ettei Kiinasta ole haastajaksi.

”Biden ei ole koskaan ollut ulkopolitiikan ideologi tai haukka, ja presidenttiehdokkaana hän painotti näiden kahden maan yhteistyötä – – On epäselvää, mikä muutti Bidenin mielen ja miksi hän vaihtoi yhteistyön vastakkain­asetteluksi”, Tepperman kirjoitti.

Helsingin yliopiston Kiinan-tutkimuksen professori Julie Yu-Wen Chen puolestaan sanoo, ettei hän ole ollut yllättynyt Bidenin linjauksista. Hänen mukaansa Yhdysvaltoihin on viime vuosina syntynyt konsensus tiukasta Kiinan-politiikasta ja Biden on omaksunut Trumpin perusasenteen, vaikka onkin muokkaillut sen sävyjä enemmän kansain­välistä rintamaa kokoavaan muotoon.

Trumpin ulkoministeri Mike Pompeo esimerkiksi määritteli Xinjiangin maakunnan uiguurien kohtelun kansanmurhaksi Trumpin kauden viimeisenä päivänä tammikuussa. Törkeää trumpilaista propagandaa, ajatteli Kiina varmasti, mutta Bidenin hallinto toisti kansanmurhasyytöksen ulkoministeri Antony Blinkenin suulla heti tammikuun lopussa.

Viime huhtikuussa kiinnitettiin paljon huomiota Bidenin ilmoitukseen amerikkalaisjoukkojen vetämisestä pois Afganistanista syyskuun 11. päivään mennessä. Ilmoituksen laajempana taustakankaana toimi kuitenkin edelliskuussa julkaistu Valkoisen talon kansallisen turvallisuusstrategian ohjeistus, jossa Afganistan mainittiin vain ohimennen turhanpäiväisen ”ikisodan” tapahtuma­paikkana.

Strategiassa sen sijaan mainittiin Kiina kahdeksantoista kertaa ja painotettiin, että se ”on ainoa kilpailija, jolla on kykyä yhdistää taloudelliset, diplomaattiset, sotilaalliset ja teknologiset voimansa muodostaakseen pysyvän haasteen vakaalle ja avoimelle kansainväliselle järjestelmälle”.

Tämä ajattelu ohjasi myös Bidenin varapresidenttiä Kamala Harrisia, kun hän matkasi viime viikolla Singaporeen ja Vietnamiin. Matkallaan hän soimasi Kiinaa esimerkiksi ”pakottamiseen ja pelotteluun” perustuvasta politiikasta Etelä-Kiinan merellä.

”Olen täällä, koska Yhdysvallat on globaali johtaja ja otamme tämän roolin vakavasti”, Harris totesi.

Samanaikaisesti Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa oli meneillään kaoottinen evakuointioperaatio. Yhdysvallat teki lähtöä 20 vuotta kestäneestä sodastaan, kun taas ääri-islamilainen Taleban-liike valmistautui jälleen pyörittämään ”imperiumien hautausmaataan”.

Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris tapasi pääministeri Lee Hsien Loongin Singaporessa viime maanantaina.

Professori Chenin mielestä Yhdysvaltain kriittinen asenne Kiinaa kohtaan alleviivaa, että Yhdysvallat ja Kiina ovat ajautuneet ideologiseen kamppailuun siitä, onko demokratia vai autoritaarinen johtamistapa voittava malli. Kiinan mahtava talouskasvu levittää viestiä, että ilman demokratiaakin voi pärjätä.

”Kiina on hyvin kiehtova malli monelle maalle Keski-Aasiassa, Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa”, Chen sanoo.

Kiina on myynyt lukuisille autoritaarisille hallinnoille esimerkiksi internetin kahlitsemiseen ja kyttäämiseen sopivaa teknologiaa. Samalla kun länsimaat karttavat kiinalaisen teknologiajätin Huawein tekniikkaa, yhtiö on tehnyt 5g-verkoista 70 eri sopimusta ainakin 41 maassa, kertoi CSIS-ajatushautomo äskettäisessä selvityksessään.

Chen arvioi, että suhteiden kiristyminen on seurausta sekä Trumpin vuosista että Kiinan presidentin Xi Jinpingin valtaannoususta. Chenin mielestä Xi toi mukanaan Kiinan ulkopolitiikkaan selvästi aggressiivisemman ja nationalistisemman sävyn, mihin Yhdysvallat nyt osittain reagoi.

Pitääkö tässä todella pelätä jopa Yhdysvaltain ja Kiinan sotaa Taiwanista, jota Kiina pitää omana maakuntanaan?

”Meidän on oltava siitä huolissamme. En olisi vastannut näin vuosi tai kaksi sitten. Mutta pandemian aikana Kiina on käynyt aiempaa aggressiivisemmaksi. Olen hyvin pessimistinen asian suhteen”, sanoo Chen, joka on kotoisin Taiwanista.

Hänen mukaansa tilannetta kärjistää se, että Xi on keskittänyt viime vuosina itselleen valtaa ja sovitellut itselleen ”ikuisen johtajan” asemaa. Koska Kiinan johtajien näkemyksen mukaan ”Taiwanin ongelma” pitää joskus ratkaista, ratkaisu tuntuisi lankeavan Xille.

Haukkoja on siis molemmin puolin valtamerta. Esimerkiksi Kiinan kommunistisen puolueen englanninkielinen äänitorvi, Global Times -lehti, käyttää hyvinkin sotaisia äänensävyjä Yhdysvaltain ja Taiwanin suuntaan.

”Jos Yhdysvallat tulee taistelemaan Kiinaa vastaan Taiwaninsalmessa tai Etelä-Kiinan merellä, Kansan vapautusarmeijalla on riittävästi kykyä hakata heidät henkihieveriin”, sanottiin lehden pääkirjoituksessa heinäkuussa.

Kun Kiinan kommunistinen puolue täytti heinäkuun alussa sata vuotta, poissa oli Hu Jintaon kauden rauhanomaisen nousun tematiikka. Mao Zedongin aikaiseen pukuun sonnustautunut Xi julisti, että hänen maansa nousu on pysäyttämätön fakta, Kiina ei enää muiden luentoja kuuntele ja maan tielle asettuvat tahot saavat vastaansa hurjan vihollisen.

”Kiinan kansa ei koskaan salli ulkomaisten joukkojen uhkaavan, sortavan tai orjuuttavan meitä. Kuka sellaisesta haaveileekaan, sen kallo murtuu ja veri virtaa Kiinan teräksiseen muuriin”, Xi sanoi.

Mao Zedongin aikaiseen pukuun sonnustautunut Xi Jinping Tiananmenin aukiolla Pekingissä.

Vaikka ilmapiiri kahden suurvallan suhteissa on tulehtunut, Tyynenmeren molemmilla puolilla on pidäkkeitä laajempaa yhteenottoa vastaan. Pidäkkeistä tärkein on raha.

Kaikesta toraisuudestaan huolimatta Kiina ja Yhdysvallat hyötyvät toisistaan taloudellisesti. Lisäksi niillä on potentiaalisesti paljon saatavaa toisiltaan pandemioiden ja ilmastonmuutoksen kaltaisten suurongelmien taltuttamisessa.

Molemmissa maissa kansan mielipide omista johtajista on tiukasti kytköksissä siihen, miten ihmisillä menee taloudellisesti. Näin on myös Kiinassa, vaikkei asiaa kovin avoimesti mielipidekyselyissä tiedustellakaan.

Sota Taiwanista voisi olla kohtalokas Kiinalle ja Yhdysvalloille. Viimeksi mainittu on juuri saanut kaksi katkeraa muistutusta, että mahtavat asevoimat eivät ole mikään tae sotilaallisesta voitosta.

Kiinan hallituksen käytös Afganistanissa taas osoittaa, että maata kiinnostaa jatkossakin vaalia vakauden ja vaurastumisen kaksoisprojektiaan.

Kiinan johtajat ovat pyrkineet lähentymään Talebania, jottei ääri-islamilainen liike keksisi ryhtyä luomaan epävakautta islamin­uskoisessa Xinjiangissa uiguuriveljien tukena. Lisäksi Kiinaa kiinnostavat Afganistanin mineraalit.

”On hyvin ironista, että kotimaassaan Kiina on pyrkinyt tuhoamaan Xinjiangin ääriaineksia ja terroristeja. Mutta nyt ollaan valmiita tekemään yhteistyötä Talebanin kanssa, vaikka heidän tiedetään olleen tekemisissä ääriajattelun ja terrorismin kanssa. Kiina on hyvin peloissaan epävakaudesta Xinjiangissa”, professori Chen sanoo.

Niinpä Kiinan strategia Talebanin suhteen näyttää Chenin mukaan olevan ”puhutaan heidän kanssaan ja kesytetään heidät”.

Mikään suurvalta ei ole onnistunut kesyttämään heitä. Jos Kiina siinä onnistuisi ja vieläpä laukaustakaan ampumatta, se voisi olla 21. vuosisodan tähän mennessä suurin strateginen oppitunti Yhdysvalloille ja Kiinalle.

Maailmanpolitiikassa järki ei läheskään aina voita. Mutta sekä Yhdysvaltain että Kiinan historiassa on esimerkkejä siitä, että niinkin voi toisinaan käydä.