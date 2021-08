Virheelliselle lausunnolle on irvailtu innokkaasti sosiaalisessa mediassa kuvin ja videoin. Maan koronavirustilanne on viime aikoina heikentynyt.

Uuden-Seelannin koronaviruksen torjunnasta vastaava ministeri Chris Hipkins antoi sunnuntaina kyseenalaisen lausunnon.

”Suuren väestötiheyden alueella ihmisten on haastavaa päästä ulos ja avata jalkansa muiden ihmisten ympäröimänä”, Hipkins sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ministeri puhui turvavälien tärkeydestä ulkoillessa ja yritti käyttää ilmaisua ”stretch their legs”, jolla viitataan kävelyyn pitkän istumisen jälkeen. Verbiksi kuitenkin lipsahti ”spread”, ja jalkojen verryttely vaihtui niiden levittämiseksi.

Hipkinsin lausunnosta uutisoivat esimerkiksi The Guardian ja New Zealand Herald.

Hopkinsin vierellä seissyt Uuden-Seelannin terveysministeriön johtaja Ashley Bloomfield nosti ilmaisulle kulmakarvoja tuoreeltaan.

Hipkins huomasi virheensä myös itse.

”Lähden nyt verryttelemään jalkojani. Pidätte varmasti hauskaa kustannuksellani myöhemmin”, Hipkins totesi hymyillen puheenvuoronsa päätteeksi.

Ministeri arveli oikein, sillä sosiaalinen media täyttyi nopeasti päivityksistä, joissa erheen kustannuksella pilailtiin. Monet jakoivat kuvia tai videoita jalkojen levittelystä tai hallinnon ilmoituksia jäljitteleviä julisteita.

Uudessa-seelannissa siirryttiin 17. elokuuta koronasulkuun, kun maassa todettiin ensimmäinen tapaus kuuteen kuukauteen.

Sittemmin tartuntarypäs on kasvanut 107 tapaukseen. Sulun on kerrottu jatkuvan ainakin tulevaan perjantaihin saakka. Aucklandissa sulun on ilmoitettu jatkuvan ainakin kuun loppuun saakka.

Saarivaltiolla on ollut käytössään kunnianhimoinen strategia, jolla on pyritty taudin täyteen tukahduttamiseen. Elokuun tartunnat ovat olleet siinä merkittävä takaisku.