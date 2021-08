Taleban jakaa videoita, joissa tytöt tungeksivat kouluun hymyssä suin – Näin äärijärjestön sosiaalisen median strategia on vaikuttanut sen valtaannousuun

Afganistanin ääri-islamilaisten vallanpitäjien suhde internetiin on hyvin erilainen kuin 20 vuotta sitten.

Ilmeisesti Talebania edustava mies haastatteli kabulilaista siviiliä Kabulin valtauksen jälkeen viime viikolla. Kuva on kuvakaappaus sosiaalisesta mediasta.

”Takaisin kouluun uudessa Afganistanissa.”

Niin videon englanninkielisessä saatetekstissä lukee. Video on 12 sekuntia pitkä, ja siinä näytetään, kuinka tyttöjoukko tungeksii koulun portista sisään. Tytöt näyttävät iloisilta.

Video on viestipalvelu Twitterissä. Sen laittoi sinne tiistain vastaisena yönä Suhail Shaheen, joka on ääri-islamilaisen Taleban-liikkeen kansainvälisten asioiden tiedottaja.

Elämä jatkuu pitkälti ennallaan, Suhail Shaheen haluaa viestittää.

Kun Taleban oli elokuun puolivälissä ottanut haltuunsa maan pääkaupunki Kabulin, Shaheen vakuutti – niin ikään Twitterissä –, että ”Afganistanin islamilainen emiraatti” takaa Afganistanissa oleville diplomaateille ja avustusjärjestöjen työntekijöille turvalliset olot.

Tiedottaja Shaheenin tviitit ovat vain yksi osoitus siitä, miten Talebanin suhtautuminen viestintään on muuttunut.

”Talebanilla on jo vuosien ajan ollut sosiaalisen median strategia”, sanoo yhdysvaltalaisen ABC-kanavan haastattelema tutkija Tom Joscelyn, joka työskentelee Foundation for Defense of Democracies -ajatushautomossa Washingtonissa.

”He reagoivat nopeasti – nopeammin kuin mitä Afganistanin [syrjäytetyllä] hallituksella oli tapana.”

Edellisen kerran Taleban oli vallassa vuosina 1996–2001, jolloin sosiaalista mediaa ei ollut. Internet oli, mutta se oli kielletty. Taleban kielsi myös television, videot ja musiikin.

Kieltojen rikkomisesta rangaistiin ankarasti. Esimerkiksi videonauhurin omistamisesta saattoi seurata raipparangaistus, joka pantiin täytäntöön julkisesti.

” ”Taleban ymmärtää, että informaatiosota on modernia sodankäyntiä.”

Kahden viime vuosikymmenen aikana Talebanin suhtautuminen tiedonkulkuun on ollut kaksijakoinen. Yhtäältä Taleban-kapinalliset panivat melko usein tukiasemia matalaksi. Se oli sodankäynnin taktiikkaa maakunnissa.

Toisaalta Taleban on oivaltanut älypuhelinten ja sosiaalisen median voiman. Se taas on strateginen valinta ja merkittävämpää.

Talebanin etujen mukaista on ainakin toistaiseksi pitää data kulkemassa. Näin se voi syöttää omaa tarinaansa.

Afganistanissa on arviolta 22 miljoonaa kännykänkäyttäjää. Asukkaita on liki 40 miljoonaa, joista lasten osuus on huomattava – eli useimmat aikuiset käyttävät matkapuhelinta.

”Kaupungeissa kaikilla afgaaneilla on älypuhelimet, ja siitä tulee uskoakseni [Talebanille] hyödyllistä”, sanoi yhdysvaltalaisen The New York Times -lehden haastattelema Yhdysvaltain merivoimien tutkijakoulu NPS:n professori Thomas Johnson.

”He [Taleban-johtajat] tulevat käyttämään sosiaalista mediaa kertoakseen kansalle, miten kansan kuuluu toimia.”

Sosiaalinen media saattoi olla merkittävä osaselitys sille, että Taleban pystyi valtaamaan Afganistanin niin helposti.

”Kyse ei ole koulutuksesta ja tulivoimasta vaan sydämistä ja mielistä”, kirjoitti yhdysvaltalainen Richard Stengel maanantaina The New York Timesissa julkaistussa asiantuntijakolumnissaan. Stengel on työskennellyt Yhdysvaltain hallinnossa kehittämässä vastatoimia ääri-islamilaisen Isis-järjestön propagandalle.

”Sydämet ja mielet” (”hearts and minds”) on yhdysvaltalaisten käymien sotien vakio­sanastoa. Pitäisi toisin sanoen saada väestö puolelleen.

”Taleban ymmärtää, että informaatiosota on modernia sodankäyntiä”, Stengel kirjoittaa.

Viime kädessä kyse on siitä, kuka tarjoaa uskottavimman tarinan. Taleban on viime viikkoina tykittänyt sanomaansa tuhansien Twitter-tilien voimalla.

Twitterin merkitystä lisää se, että esimerkiksi Facebook ja Youtube sulkevat Taleban-sisältöä levittävät tilit. Twitter ei ole tehnyt samaa päätöstä, koska Taleban ei ole Yhdysvaltain virallisella terroristilistalla.

Kansainväliselle yleisölle Taleban levittää sopuisaa viestiä. Kotiyleisölle Taleban on viestittänyt niin ikään tyynnyttelevästi.

Ääri-islamilaisten vallanpitäjien ei toisaalta tarvitsekaan esiintyä uhkailevaan sävyyn, koska afganistanilaiset tietävät jo muutenkin entuudestaan, mitä heidän vastustamisestaan seuraa.

Afganistanin mediakentässä vallanvaihdolla on järisyttävät seuraukset.

Suuri joukko internetinkäyttäjiä on viime viikkoina poistanut omaa viesti­historiaansa tuhotakseen todisteet ”vääränlaisesta” toiminnasta. Sodan vuosina Taleban-kapinallisilla oli tapana tarkastaa tiesuluille pysäyttämiensä ihmisten puhelimia.

Vapaalle tiedonvälitykselle Taleban-valta on tuhoisa. Uutistoimisto AFP:n mukaan Afganistanissa on noin 50 tv-kanavaa, 165 radiokanavaa ja kymmenittäin erilaisia julkaisuja.

Niiden tulevaisuus on epävarma. Joukoittain toimittajia piileskelee tai on yrittänyt päästä evakuointilennoilla pois maasta.

”Meidän elämämme ovat uhattuina”, sanoi toimittaja Shabnam Dawran AFP:n mukaan.

Dawran on Afganistanin tunnetuimpia naispuolisia uutisankkureita. Hänet käskettiin viime viikolla kotiin, koska ”järjestelmä on vaihtunut”.

Taleban-tiedottaja Suhail Shaheen sen sijaan tyynnytteli sunnuntaina, että ”media­ongelmiin” kyllä tartutaan.

”Kabulissa on asetettu kolmijäseninen komitea median rauhoittelemiseksi”, Shaheen kirjoitti Twitterissä.