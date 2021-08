Kuukausi­palkka 330 euroa, lisähappi sairaalle 1 700 euroa: ”Terveyden­huolto ei ole täällä perus­oikeus”, sanoo yksi perulaisista, joille koronavirus on ollut maailman tappavin

Peru suitsi epidemiaa kaikkien suositusten mukaan, mutta silti tautiin on kuollut väkilukuun suhteutettuna useampi kuin missään muussa maassa.

Lorena (oik.) ja Camila Hipani laittavat ruokaa kansankeittiössään Limassa avotulella, koska kaasu on kallista.

Lima

Kahden päällekkäisen kasvosuojaimen läpi on raskasta hengittää. Perussa kahden maskin käyttö on pakollista paikoissa, joissa on suuri altistumisriski, kuten toreilla ja kaupoissa.

”Toimitan ruokaa naapureille ja korona­potilaille mutta noudatan varotoimia, sillä en halua sairastua uudelleen”, sanoo Lorena, 39, maskiensa takaa.

Hän pyörittää kansankeittiötä yhdessä muutaman muun yksinhuoltajaäidin kanssa Villa María del Triunfon köyhällä asuin­alueella Perun pääkaupungissa Limassa.

Annos maksaa yhden solin eli noin 0,20 euroa, millä katetaan raaka-ainekuluja.

Kansankeittiön päivän annos.

Keittiön seinällä on kuva Lorenan ystävästä, kirkon ovenvartijana työskennelleestä José Bernalista, jonka nimeä kuppila kantaa.

”Hän menehtyi covidiin, koska ei päässyt sairaalaan emmekä saaneet ostettua happea. Hän oli perustamassa naapuri­apu­verkostoamme. Työmme kunnioittaa hänen muistoaan.”

José Bernalin kuva on seinällä muistuttamassa kansankeittiön perustajasta. Bernal kuoli covid-19:ään. Padan ääressä on Camila Hipani.

Annos syntyi tällä kertaa kirkon lahjoittamista perunoista.

Peru on noudattanut kaikkia Maailman terveysjärjestön WHO:n suosittelemia toimia – sulkenut koulut, rajoittanut ulkona liikkumista, testannut tartuntoja – mutta silti epidemia räjähti käsiin.

Lähes 200 000 perulaisen on vahvistettu kuolleen covid-19:ään. Väkilukuun, yli 30 miljoonaan, suhteutettuna se on enemmän kuin missään muussa maassa.

Miksi juuri Perussa on käynyt kaikkein huonoimmin?

Tärkeä selitys on eriarvoisuus, ja se on kasvanut koronapandemian aikana voimakkaasti. Perun kauppakamarin teettämän selvityksen mukaan yli kuusi miljoonaa perulaista on pudonnut pandemian aikana keskiluokasta köyhyyteen.

Köyhillä ei ole mahdollisuutta jäädä etätöihin. He tekevät epävirallista työtä, esimerkiksi kaupustelevat kadulla. He rikkovat liikkumisrajoituksia, koska muuten ei olisi tuloja. Perun hallituksen myöntämät kertaluontoiset avustukset helpottivat tilannetta vain vähän.

”Viime vuonna minulta loppuivat työt ja rahat, kun pandemia alkoi. Sen vuoksi aloimme pyörittää keittiötä muiden äitien kanssa. Asuinalueemme ihmiset ripustivat ikkunaan pienen valkoisen lipun merkiksi siitä, kuka tarvitsi ruoka-apua”, Lorena kertoo.

Osa naapureista on ilmoittanut etukäteen, montako annosta noutavat.

Kansankeittiö toimii kukkulan juurella. Kaupunginosan vaatimattomat kodit on rakennettu rinteille.

Samankaltaisia asuinalueita on ympäri Perua, ja juuri sellaisten asukkaat ovat korona­viruksen keskellä haavoittuvimmassa asemassa.

Pandemia on koetellut Villa María del Triunfon asuinaluetta. Taustalla avautuu Liman suurkaupunkialue ja sen takana Tyynimeri.

”Pandemian hoidossa on keskitytty liikaa lääketieteelliseen puoleen. Yhteiskunnallisten syiden analysointi on jäänyt varjoon”, sanoo kansanterveyskysymyksiin perehtynyt perulainen antropologi Jorge Rodríguez.

”Köyhiä on 30 prosenttia Perun väestöstä. Heillä on diabeteksen, verenpainetaudin ja tuberkuloosin kaltaisia hoitamattomia perussairauksia, mikä lisää kuolleisuutta.”

Rodríguez kertoo, että Perussa julkiseen terveydenhuoltoon on investoitu Latinalaisen Amerikan mittapuulla vähän. 1990-luvulla presidentti Alberto Fujimori yksityisti maan taloutta laajasti. Terveydenhoitoala keskittyi harvoille omistajille, ja julkista sektoria supistettiin voimakkaasti. Apteekit pitävät yllä hintakartellia, minkä vuoksi lääkkeet ovat elintasoon suhteutettuna kalliita.

”Terveydenhuolto ei ole täällä perusoikeus kuten Euroopassa.”

Myös miljoonakaupunkien puutteelliset asuinolot pahentavat tartuntalukuja, Rodríguez selittää. Ihmiset asuvat ahtaasti, eikä peruspalveluita ole.

”Kahdeksalla miljoonalla asukkaalla ei ole kunnallista talousvettä käytössään, minkä vuoksi käsien pesu on vaikeaa.”

Villa María del Triunfon asukas matkalla torille.

Kansankeittiöt ostavat ruoka-aineet paikalliselta torilta. Kanan ja öljyn hinta on noussut, mikä vaikeuttaa avustustyötä. Annoksia pitää pienentää.

Pullovesi maksaa, samoin hengityssuojaimet, käsidesi ja lääkkeet sekä internetliittymä. Jos sitä ei ole, pitää tehdä töitä tai opiskella pätkivän mobiilidatan varassa, kertoo Guliana Linares, joka työskentelee kansankeittiössä Lorenan apuna. Hän on kolmen lapsensa yksinhuoltaja.

”Jaamme älypuhelimen toisen perheen kanssa. Sillä lapset pääsivät Zoomiin puhumaan opettajan kanssa, mutta yhteys katkeaa aina puolen tunnin välein.”

Zoomin ilmaisversiossa on mahdollista puhua 30 minuuttia kerrallaan.

Guliana Linares auttaa kansankeittiössä ehtiessään.

Mikrobiologiaan erikoistuva lääkäri Saúl Levy työskenteli pandemian alussa Limassa. Nyt hän tekee erikoistumisjaksoaan Vall d’Hebronin sairaalassa Espanjan Barcelonassa.

Levy kertoo, että perulaiset joutuvat ottamaan lainaa tai myymään talojaan sairaalamaksuista selviytyäkseen. Ne, jotka eivät pääse sairaalaan, sairastavat kotonaan. He kärsivät yleensä happivajeesta, jota hoidetaan lisähapella.

Pandemian alussa potilaiden perheenjäsenet jonottivat happipulloja tehtaiden edessä ja veivät niitä sairaille omaisilleen. Hinnat karkasivat pilviin: yksityisen yrityksen myymä happipullo maksoi jopa 8 000 solia eli noin 1 700 euroa. Perussa keskikuukausiansio on noin 1 600 solia eli 330 euroa.

Levyn mukaan pelkkä lisähappi ei riitä, jos potilas on saanut taudin vakavan muodon.

”Kun potilaan keuhkot eivät enää jaksa toimia ja elimistö alkaa kärsiä vakavasta hapen­puutteesta, tarvitaan erikois­sairaanhoitoa.”

Terveydenhoitojärjestelmä kuitenkin romahti, tehohoitopaikkoja ei riittänyt, ja yli 500 lääkäriä kuoli. Uusia ei saada tilalle noin vain.

”Joko pitää odottaa kandien valmistumista tai houkutella ammattilaisia ulkomailta. Lisäksi sairaaloilla on tapana palkata lääkäreitä ruuhkahuippuihin ja irtisanoa heitä tilanteen rauhoittuessa”, Levy kertoo.

Nyt tilanne on rauhallisempi eikä uusia kuolemantapauksia ilmoiteta päivittäin kuten pahimpina hetkinä. Hallitus rakensi lisää happitehtaita, mutta sairaaloiden kapasiteetti on yhä rajallinen 32 miljoonan asukkaan tarpeisiin nähden.

Ihmiset koettavat järjestellä hoitoa suhteiden avulla. Levylle tulee kyselyitä, voisiko hän järjestää jonkun tutulle sairaalapaikan.

”Se asia ei ole minun päätettävissäni.”

Helpotusta pandemiatilanteeseen on tulossa idästä.

”Pidän Sinopharmia yhtä luotettavana kuin kaikkia muitakin rokotteita”, sanoi heinäkuussa virkaansa astunut Perun vasemmistolainen presidentti Pedro Castillo otettuaan kiinalaisrokotteen televisio­kameroiden edessä.

Kiina on pystynyt toimittamaan maahan rokotteita, joiden etuna pidetään hyvää säilyvyyttä. Sinopharm ei vaadi säilytystä jääkylmässä. Rokotteita voi kuljettaa myös maaseudun vaikeakulkuisia teitä pitkin.

Perussa monet suhtautuvat kiinalais­rokotteeseen skeptisesti. Limassa ihmiset ovat kääntyneet rokotusasemien ovelta kuultuaan, että tarjolla on Sinopharmia, vaikka WHO hyväksyi toukokuussa rokotteen ”hätä­käytön”. Rokotusohjelmassa on myös länsimaisia rokotteita, ja rokotekattavuus on tällä hetkellä 20 prosenttia.

Castillolla on hallintonsa ensimmäisinä kuukausina kiire saada rokotekattavuus paremmaksi, sillä parhaillaan maassa kiertelevät aggressiiviset virusmuunnokset. Rokotetahti on ollut toivottua huonompi, sillä rokotteiden saamisessa Peruun on kestänyt.

Yksi syy on maailmanpolitiikassa. Länsimaat ovat hamstranneet kehittämänsä rokotteet itselleen, mistä syystä niitä toimitetaan kehittyviin maihin hitaasti. Euroopan unioni on vastustanut patenttien avaamista WHO:ssa, eikä humanitaariseksi tarkoitettu Covax-ohjelma ole toiminut kunnolla.

Sen vuoksi Latinalaisen Amerikan johtajat ovat suunnanneet katseensa kiinalaisiin ja venäläisiin laboratorioihin. Argentiina on ehtinyt omavaraisuudessa pisimmälle: se on alkanut ensimmäisenä maanosan maana valmistaa venäläistä Sputnik V -rokotetta. Myös Peru otti Sputnikin rokotusohjelmaansa.

Päivä lähestyy loppuaan Villa María del Triunfossa. Lorena sulkee keittiötään. Hän pakkaa mukaansa eväsrasioita ja lähtee viemään niitä kukkulan rinteillä asuville vanhuksille, joiden on vaikea laskeutua portaita.

Mitkä ovat hänen terveisensä poliitikoille?

”Laittakaa terveyspalvelut kuntoon.”