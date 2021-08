Lontoo

Vanhan sanonnan mukaan mielenosoitukseen pitäisi panna aina puku päälle: poliisi ei ole hanakka pamputtamaan pukumiehiä ja -naisia. Ja jos pamputtaa, näyttää se uutiskuvissa erityisen dramaattiselta.

Pukuakin parempi suoja on isoäiti-ikä.

”Jos minut pidätetään, saan varttuneena, valkoisena ja keskiluokkaisena naisena mitä todennäköisimmin aina hyvää kohtelua”, sanoo Elokapina-liikkeen mielenosoituksiin Lontoossa osallistuva Janice Brown, 67, ironiseen sävyyn.

Hänen mielestään vanhemmilla ikäluokilla on nyt suorastaan velvollisuus olla nuorten tukena vaatimassa lisää ilmastotoimia.

Kolmisen vuotta sitten Britanniassa perustetulla Elokapina-liikkeellä (Extinction Rebellion eli XR) on parhaillaan käynnissä parin viikon mielenosoitusputki Lontoossa.

Mielenosoituksia järjestetään ympäri metropolia eri paikoissa ja eri teemoin. Liikenteen tukkimiset ovat jo päässeet odotetusti otsikoihin. Neljän ensimmäisen mielenosoituspäivän aikana Lontoon poliisi on pidättänyt 236 mielenosoittajaa.

Janice Brown ja hänen ystävänsä Geraldine Roberts, 71, ovat tulleet Lontoon-mielenosoituksiin Pohjois-Englannin Sheffieldistä asti.

Janice Brown (vas.) ja Geraldine Roberts kehuvat Elokapina-liikkeen yhteishenkeä ja tunnelmaa.

”Maapallo on hirvittävässä ilmastokriisissä. Uhista on tiedetty vuosikymmenet, mutta tarpeeksi ei tehdä vieläkään. Nyt on pakko toimia”, Roberts sanoo.

Eläkeikä on vapauttanut osoittamaan mieltä ilmastonmuutosta vastaan.

”Meillä on aikaa joutua pidätetyiksi. Jos lastenlapset kysyvät kymmenen vuoden kuluttua, että mitä teit ilmastonmuutoksen torjumiseksi, niin ainakin voin kertoa, että tein mitä pystyin”, Brown kertoo Piccadilly Circuksen mielenosoituksessa keskiviikkona.

Brown tietää, mistä puhuu. Poliisi otti hänet kiinni Lontoossa vuoden 2019 mielenosoituksissa. Silloin elokapinalliset tukkivat Leicesterin aukion liikenteen.

Enää ei kuitenkaan tarvitse huolehtia siitä, mitä työpaikalla sanottaisiin siitä, että joutuu poliisin kantamaksi. Brown työskenteli aiemmin oikeuslaitoksen palveluksessa ehdonalaisvankien parissa. Roberts puolestaan oli collegen vararehtori.

”On vaikeaa oppia kapinalliseksi, kun on ollut koko ikänsä hyvin lainkuuliainen kansalainen”, Brown naurahtaa.

Suomessa paikallisten elokapinallisten teiden tukkimiset ovat herättäneet närkästystä ja suuttumustakin.

Britanniassa taas korkein oikeus linjasi kesäkuussa, että liikenteen estäminen voi olla laillinen osa mielenosoitusoikeutta. Asiaa pitää kuitenkin harkita tapauskohtaisesti. Huomioon tulee ottaa myös se, millaisia voimakeinoja poliisi tilanteessa käyttää.

Millainen tunnelma on Lontoossa, kun liikenne on poikki ja tilanne päällä?

”Pelottava.”

Naiset kertovat, että viimeksi edellispäivänä he olivat tukkimassa keskustassa katua nuorempien mielenosoittajien kanssa.

”Seisoimme siinä käsi kädessä, ja hetken aikaa todella pelkäsin, että autot olivat oikeasti ajamassa päällemme. Onneksi poliisit tulivat paikalle ja puhuivat kuskeille, ja tilanne rauhoittui”, Roberts kertoo.

Aiempien mielenosoitusten aikana Elokapina-liike on estänyt myös Lontoon julkista liikennettä. Työmatkalaisilta ei ole riittänyt ymmärrystä, kun esimerkiksi Lontoon maanalaisen eli metrojunien kulkua tukittiin.

Nyt julkinen liikenne on jätetty mielenosoitusiskujen ulkopuolelle. Toisaalta työmaaliikenne on nyt muutenkin normaalioloja hiljaisempaa. Elokuu on kesälomakuukausi, ja monet tekevät vielä pandemian takia etätöitä.

Tällä kertaa polemiikkia on herättänyt se, kun yksi Elokapina-liikkeen perustajista myönsi ajavansa dieselautoa. Perustelu kuului, että sähköautoon ei ole varaa.

Myöhemmin tänä vuonna Britannia emännöi tärkeää COP26-ilmastokokousta. Se järjestetään Skotlannin Glasgow’ssa marraskuun alussa.

”Siitä tulee täysi pannukakku. Meillä ei ole mitään toivoa asioiden edistymisestä niin kauan kuin nykyinen hallitus on vallassa”, Piccadillyn mielenosoitukseen keskiviikkona osallistunut Ann, 61, sanoi pääministeri Boris Johnsonin konservatiivihallitukseen viitaten.

Ann ei halunnut kertoa sukunimeään.

Skotlannissa asuva Ann kertoo sen sijaan olevansa hänkin nyt eläkkeellä ja vapaa osoittamaan mieltään niin paljon kuin haluaa.

”Ennen se ei olisi ollut mahdollista, kun työskentelin kätilönä.”

Skotlannissa asuva Ann on vapaa käymään mielenosoituksissa jätettyään kätilöntyöt. Marraskuun isosta ilmastokokouksesta hän ennustaa pannukakkua.

Hän suunnittelee jo osallistuvansa Glasgow’n mielenosoituksiin loppuvuonna.

Lontoon Elokapina-tempausten osallistujakuntaa leimaa toisaalta nuoruus ja toisaalta varttuneisuus. Paikalla näkyy alle kolmekymppisiä ja yli viisikymppisiä. Nuorehkot keski-ikäiset siitä välistä ovat vähemmistössä.

Tunnelma on rauhallinen vaan ei hiljainen. Poliiseja kadmiuminkeltaisissa pusakoissaan on vartioimassa järjestystä runsain määrin.

Lontoolainen Leonora Mead, 30, on tullut paikalle pienen Lyra-tyttärensä kanssa.

Miksi lähditte elokapinaan?

”Tuntuu täysin triviaalilta tiivistää jotain näin tärkeää yhdeksi lauseeksi, mutta tätä planeettaa pitää suojella jo tyttäreni takia.”

Lontoolainen Leonora Mead perheineen yrittää rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Perhe ei esimerkiksi lennä. Mielenosoituksessa on mukana Lyra-tytär.

Meadin mielestä hänen vanhempiensa sukupolvi on tottunut pitämään elintasoaan itsestäänselvänä. Heidän on vaikeaa muuttaa asenteitaan ja elintapojaan.

”Itse yritämme puolisoni kanssa elää mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Emme lennä, ja ensi vuonna aiomme pitää päästöttömät vegaanihäät.”

Äitiyslomalla mielenterveyspalvelujen asiantuntijatehtävistä oleva Mead kertoo miettivänsä erikoistumista ilmastoahdistuksen hoitoon.

”Moni ei siitä vielä kärsi mutta tulevaisuudessa todennäköisesti yhä useampi.”