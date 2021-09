Sieppaukset ja väkivalta ovat jatkuneet Ugandassa tammikuun kiisteltyjen vaalien jälkeen. Oppositio saa nuorista kaupunkilaisista kannattajia pelottelusta huolimatta.

Kampala

Eräänä yönä Ugandan tammikuisten vaalien alla ovelta kuului koputus. Oppositiota tukeva ugandalainen Paul Mwanani kurkisti ulos nähdäkseen, kuka ovella oli.

Oven takana seisoi hänen työntekijänsä baarista, jonka hän omistaa Ugandan pääkaupungin Kampalan lähiössä. Hän arveli, että työpaikalla on ongelmia, joten hän avasi oven.

Samalla ovenavauksella Ugandan armeijan sotilaat puskivat sisään.

Kello oli kolme aamulla, joten vaimo ja lapset olivat kotona. Vaimo pysytteli makuuhuoneessa, kun sotilaat käskivät Mwanania istumaan alas.

”He panivat minut käsirautoihin ja käskivät mukaansa. Pyysin, etteivät he kahlitsisi minua omassa kodissani, koska perheeni on paikalla”, Mwanani kertoo kampalalaisessa kahvilassa.

Sotilaat sanoivat vaimolle, että he toisivat miehen pian takaisin.

Mies sullottiin autoon yhdessä työntekijänsä kanssa. Pian heidät siirrettiin toiseen autoon. Mwanani kertoo, että heitä kuulusteltiin ja kovisteltiin.

Hän ei palannut kotiin kuukauteen.

Mwananin kaltaisia tapauksia on Ugandassa satoja, mahdollisesti tuhansia. Eivätkä kaikki ole yhtä onnekkaita. Tammikuun kiisteltyjen presidentinvaalien jäljiltä kesällä oli yhä satoja ihmisiä kateissa.

Tarkkaa tietoa siepattujen aktivistien ja opposition edustajien todellisesta määrästä ei ole.

Ugandan pääkaupungissa Kampalassa oli vielä kesällä näkyvillä vaalijulisteita.

Presidentinvaalien alla ja niiden jälkeen ugandalaiset poliisit ja sotilaat ampuivat kuoliaaksi kymmeniä ihmisiä.

Tuhannet mieltään osoittaneet ugandalaiset, opposition jäsenet, toimittajat ja ihmisoikeus­aktivistit kärsivät mielivaltaisista pidätyksistä, virkavallan väkivallasta, sieppauksista ja uhkailusta.

Ugandan vaalilautakunnan mukaan 76-vuotias presidentti Yoweri Museveni sai presidentinvaaleissa 58 prosenttia äänistä. Hänet haastanut muusikko, National Unity Platform -puolueen (NUP) ehdokas Bobi Wine, oikealta nimeltään Robert Kyagulanyi Ssentamu, sai 35 prosenttia.

Museveni on johtanut Ugandaa rautaisella otteella 1980-luvulta saakka.

Presidentinvaalit järjestettiin päiviä kestäneen maanlaajuisen internetkatkon aikana. Kansainväliset järjestöt epäilevät vaalien olleen vilpilliset.

Winea tukivat erityisesti nuoret, kaupungeissa asuvat ugandalaiset. Sellaiset kuin Mwanani – tai DJ ja muusikko Ras Brown sekä hip hop -artisti ja tanssija Jura MC.

Vaikka vaalien jälkeen Ugandassa on vallinnut pelon ilmapiiri, miehet haluavat kertoa, miltä maa heidän silmissään näyttää ja miksi he äänestivät oppositiota.

”Jollen rakastaisi maatani ja etsisi oikeudenmukaisuutta, en ikinä puhuisi politiikasta. Minut pidätettiin kotonani keskellä yötä, vaikka en ollut osallistunut poliittiseen toimintaan kyseisenä ajankohtana”, Mwanani sanoo.

”Yritimme äänestää oppositiota hullun lailla. Haluamme näyttää lapsillemme, että on olemassa vaihtoehtoja”, sanoo puolestaan Ras Brown.

”Tilanne on epäreilu ja surullinen. Tammikuun vaaleissa meillä oli toivoa. Koimme, että aikamme on tullut, koska Bobi Wine sai valtavan tuen sekä nuorilta että vanhemmalta väeltä”, Jura MC sanoo.

Oppositiota tukeva ugandalainen muusikko Ras Brown uskoo, että poliittinen muutos Ugandassa käynnistyy nuorista.

Bobi Winen kutsuessa ihmisiä mielenosoituksiin vaalien alla, Jura MC suuntasi Kampalan keskustaan. Hän aloitti suoran lähetyksen sosiaalisessa mediassa ja tallensi tapahtumia kerätäkseen todistusaineistoa. Pian paikalle saapui kaksi poliisiautoa.

”Kolmas ajoneuvo oli armeijan, ja he alkoivat ampua kohti mielenosoittajia. Säikähdin ja aloin juosta, ja yritin löytää turvallisen reitin kotiini.”

Hän sanoo selvinneensä tapahtuneesta säikähdyksellä.

Mwanani kertoo, että vaalien aikaan vaikutti siltä kuin olisi sota tai muu vakava turvallisuusuhka, vaikka ihmiset vain osoittivat mieltään rauhallisesti.

Taiteen parissa työskentelevät Ras Brown ja Jura MC vaativat parempia työmahdollisuuksia nuorille ugandalaisille.

Ugandan väestö on maailman nuorimpia. 78 prosenttia asukkaista on 12–35-vuotiaita. Ongelma on se, että jopa 70 prosenttia alle 35-vuotiaista työikäisistä on työttömiä.

”Täällä on paljon koulutettuja ja valmistuneita, jotka eivät löydä töitä. Valtaapitävät ja hyvissä asemissa olevat eivät halua eläköityä, vaikka olisivat jo eläkeiässä’”, Mwanani sanoo.

Kuten monissa muissa Afrikan maissa, suuri osa yrittäjiksi laskettavista työntekijöistä kuuluu niin sanottuun epäviralliseen työvoimaan. Ugandassa vain muutamalla prosentilla on virallinen työsopimus.

Lisäksi maan väestöstä noin 74 prosenttia elää maaseudulla ja saa elantonsa pienimuotoisesta maanviljelystä tai tiloilla työskentelystä. Kaupungit puolestaan ovat täynnä katukauppiaita ja pienliikkeiden pitäjiä.

Ugandan tulevaisuus näyttää epävarmalta, miehet sanovat. Monilla maaseutualueilla erityisesti Pohjois- ja Länsi-Ugandassa Musevenin valtapuolue on ainoa, jonka paikalliset tuntevat ja jolta he kokevat saaneensa apua.

Ugandaa vaivaa nuorisotyöttömyys. Kaupungeissa monet työskentelevät epävirallisissa töissä, esimerkiksi katukaupustelijoina.

Maaseudulla asuvilla voi olla radio mutta ei välttämättä televisiota taikka pääsyä internetiin.

”Monissa maakunnissa opposition ei ollut mahdollista kampanjoida. Valtaapitävä puolue jakelee vaalien alla muun muassa ruoka-apua, vaikka se ei muuten kehittäisi alueiden olosuhteita lainkaan”, Mwanani sanoo.

Mwananin mukaan Ugandan nuori enemmistö on heikossa asemassa, mutta he janoavat yhä muutosta.

”Hallintomme on ollut sama kaikki nämä vuodet. Ihmiset ovat eläneet melko kurjaa elämää. Odotamme muutosta, edes muutoksen pilkahdusta.”

