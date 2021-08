Tutkimuslaitos Forsan kyselyssä SPD oli kristillisdemokraatteja suositumpi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2006.

Saksan syyskuun liittopäivävaaleista on kehkeytymässä todella tiukka kisa, käy ilmi tuoreimmasta mielipidekyselystä.

Maanantaisessa kyselyssä Saksan sosiaalidemokraattinen puolue SPD on kiilannut hivenen kristillisten eli CDU/CSU:n edelle, kertoo muun muassa Der Tagesspiegel -lehti.

Tiistaina julkaistun kyselytutkimuksen mukaan SPD:n kannatus on nyt 23 prosenttia ja CDU/CSU:n 22 prosenttia.

CDU on kristillisdemokraattinen puolue, ja kristillissosiaalinen CSU on sen baijerilainen sisarpuolue. Tähän saakka CDU/CSU on johtanut kyselyissä ja ollut siten ennakkosuosikin asemassa.

Kyselyn toteutti tutkimuslaitos Forsa kahden televisiokanavan, RTL:n ja N-tv:n toimeksiannosta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta 15 vuoteen, kun SPD on CDU/CSU:ta suositumpi. Vuonna 2006 kummankin puolueen kannatus oli tosin yli 30 prosentissa.

Saksan liittopäivävaalit eli parlamentin alemman kamarin vaalit pidetään kuukauden päästä eli 26. syyskuuta. Vaalit ovat eurooppalaisittain merkittävät, koska pitkään hallinnut liittokansleri Angela Merkel väistyy tehtävästään.

CDU/CSU:n suosion alamäki selittynee sillä, että kansleriehdokas Armin Laschetia pidetään vaisuna.

Sen sijaan SPD:n kansleriehdokas, valtiovarainministeri Olaf Scholz on onnistunut tuomaan puolueelleen nostetta. Forsan kyselyissä SPD:n kannatus on loppukesällä noussut suorastaan rakettimaisesti. Sama trendi näkyy melkein kaikkien saksalaisten tutkimuslaitosten tuoreissa kyselyissä.

Kolmanneksi suosituinta puoluetta vihreitä kannattaa Forsan kyselyn mukaan 18 prosenttia äänestäjistä.