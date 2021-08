Uuden-Seelannin asukkaat kannattavat edelleen laajasti hallituksen tiukkaa linjaa.

Uusi-Seelanti ei aio luopua tiukasta koronavirusstrategiastaan deltamuunnoksen aiheuttamien uusien tartuntojen kasvaessa, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters. Maata on pitkään pidetty yhtenä parhaiten pandemian hoitaneista maista maailmasta.

Uuden-Seelannin eliminointistrategiaksi kutsuttu lähestymistapa perustuu tiukkoihin sulkutiloihin pienenkin tartuntamäärän takia. Kansallisten sekä paikallisten sulkutilojen lisäksi taktiikkaan kuuluvat tiukat rajamuodollisuudet sekä nopea jäljitys.

Viime viikolla Uudessa-Seelannissa havaittiin aiempaa tehokkaammin tarttuvan deltamuunnoksen aiheuttamia tartuntoja ja laaja sulkutila otettiin jälleen nopeasti käyttöön. Keskiviikkona Uusi-Seelanti ilmoitti 63 uudesta tartunnasta.

Maan koronavirusstrategia on toiminut verrattain hyvin. Ilmaantuvuusluku on pysynyt hyvin alhaisena, alle viidessä, koko kesän. Siitäkin huolimatta, että deltamuunnos aiheutti maassa viime viikolla uusia tartuntaryppäitä. Yhteensä koko pandemian aikana maassa on todettu vain noin 3 000 koronavirustartuntaa.

Suomessa ilmaantuvuusluku, eli tartuntojen määrä 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohti, on 172.

Deltamuunnoksen eliminoimiseksi maan pääministeri Jacinda Ardern asetti kolmen päivän sulkutilan viime viikon keskiviikkona. Tänä maanantaina hän ilmoitti, että tiukka sulkutila jatkuu edelleen.

Sulkutilan jatkuminen ja maan verrattain hidas rokotustahti ovat nyt kirvoittanut kritiikkiä eliminointistrategiaa kohtaan. Vain 23 prosenttia Uuden-Seelannin noin 5 miljoonasta asukkaasta on saanut täyden rokotesuojan. Suomessa täysin rokotettujen osuus 12 vuotta täyttäneistä on 53 prosenttia.

Rokotetahdin lisäksi kritiikki on kohdistunut sulkutilojen ja maan rajojen sulun aiheuttamiin talousvaikutuksiin.

Kritiikkiä on kuitenkin näkynyt lähinnä ulkomaisessa mediassa, muutamaa paikallista kommentaattoria lukuun ottamatta. Uuden-Seelannin media ja varsinkin maan asukkaat ovat edelleen hallituksen tiukkojen sulkutoimenpiteiden kannalla.

Paikallisen The Spinoff -lehden kyselyssä peräti 69 prosenttia vastanneista kannatti hallituksen koronastrategiaa. 21 prosenttia ei osannut sanoa ja vain 10 prosenttia vastusti.

Epidemian hoidosta vastaava ministeri Chris Hipkins sanoi tällä viikolla, ettei Uusi-Seelanti aio hellittää toimissaan.

”Olemme tulleet näin pitkälle, olisi täydellistä haaskausta luovuttaa nyt.”

”Tietenkin haluamme päästä pisteeseen, jossa sulkutilat eivät enää ole vastaus mahdollisiin tartuntamäärien kasvuun, mutta emme ole siinä vielä. Emmekä todellekaan ole valmiita luovuttamaan ennen sitä.”