Ruotsi on evakuoinut Afganistanista 544 ihmistä – Lennot jatkuvat, kone poimii evakuoitavia Kabulin lento­kentältä moottorin käydessä

Ruotsi tekee evakuointioperaatiossa yhteistyötä Suomen ja kymmenen Nato-maan kanssa.

Tukholma

Ruotsi on evakuoinut Afganistanista yhteensä 544 ihmistä, kertoi ulkoministeri Ann Linde tiistai-iltana Twitterissä.

Operaatio jatkuu myös keskiviikkona, ja Ruotsin listalla olevien evakuoitavien määrä kasvaa. Viimeisen vuorokauden aikana ulkoministeri on kertonut tasaisesti uusista evakuoinneista.

Ruotsin puolustusvoimat tekee evakuointilentoja yhteensä kolmella lentokoneella: kahdella kuljetuskone Herculeksella ja yhdellä Boeingin rahtikoneella. Puolustus­voimien erikoisjoukkojen sotilaat tukevat operaatiota.

Ruotsi evakuoi maasta afganistanilaisia, jotka ovat työskennelleet maan palveluksessa Kabulissa. Samalla Ruotsin koneita käytetään kansainvälisessä evakuointi­operaatiossa.

Ruotsi lentää Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin sekä Pakistanin Islamabadista että Georgian Tbilisistä. Lennoilla on mukana myös muiden maiden evakuoitavia. Ruotsi tekee evakuointi­operaatiossa yhteistyötä Suomen ja kymmenen Nato-maan kanssa.

Tiistaina puolustusvoimat kertoi, että rahtikoneilla oli kansainvälisen operaation puitteissa evakuoitu Kabulista noin 1 000 ihmistä.

Ruotsin puolustusvoimien julkaisema kuva Boeing C-17 Globemasterin sisältä. Kone lentää jatkuvasti Tbilisin ja Kabulin välillä.

”Eri kansalaisuuksia, sekä lapsia että aikuisia. Lennämme monta kierrosta joka päivä. Koska lennämme Tbilisistä Kabuliin, voimme antaa lentokoneen moottorin olla käynnissä ja lähteä saman tien takaisin ilman tankkaamista”, kansainvälistä operaatiota johtava Peder Söderström kertoi Ruotsin puolustusvoimien verkkosivuilla.

Puolustusvoimat kuvaa operaatiota intensiiviseksi. Aikataulu Kabulin lentokentällä on tiukka, joten koneiden on noustava ilmaan, vaikka niissä olisi vielä tilaa. Jokaisella Hercules-koneella tehdyllä lennolla on puolustusvoimien mukaan tilaa noin 70 ihmiselle.

Iltapäivälehti Aftonbladetin tietojen mukaan Tukholman kansainväliseltä lentokentältä Arlandalta on varattu evakuoitaville kokonaan oma terminaalinsa, joka ei muuten olisi käytössä.

Lentokentällä evakuoitavia on vastassa sekä ulkoministeriö, maahanmuutto­virasto että hoitohenkilökuntaa. Lehden tietojen mukaan Ruotsin passin haltijat otetaan vastaan normaalin rajakontrollin kautta, kun taas pakolaisina Ruotsiin saapuvien asioita hoitavat rajaviranomaiset ja maahanmuuttovirasto.

Maahanmuuttovirasto on vahvistanut lehden tiedot.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi tiistai-iltana Suomen evakuoineen Afganistanista 250 henkilöä.

Suomi myös laajensi evakuointi­operaationsa koskemaan Suomen Kabulin-suurlähetystöä palvellutta turvallisuus­henkilökuntaa, joka ei aiemmin ollut operaation piirissä.

Evakuointioperaation piirissä olevien ihmisten määrä siis kasvoi valtioneuvoston uusien päätösten myötä 128 hengellä 298 afgaanitaustaiseen henkilöön.

Ranska kertoi keskiviikkona päättävänsä evakuointioperaationsa todennäköisesti torstain aikana. Suomen ja Ruotsin osalta operaation päättymispäivä on vielä auki.

Yhdysvallat on kertonut vetäytyvänsä Kabulin lentokentältä kuun loppuun mennessä, ja Suomi on kertonut toimivansa Yhdysvaltain asettaman aikataulun puitteissa.