Talebanin valtaannousun pelätään johtavan pakolais­kriisiin, mutta käytännössä maasta poistuminen on vaikeaa – Näin eri maat ovat luvanneet auttaa pakolaisia

Maasta poistumista saattaa hidastaa se, että Talebanilla on hallinnassaan lähes kaikki ulospääsyreitit Afganistanista.

Yhdysvallat liittolaisineen on evakuoinut kymmeniätuhansia afganistanilaisia maasta sen jälkeen, kun ääri-islamilainen Taleban-liike valtasi Kabulin elokuun puolivälissä.

Yli 80 000 evakuoidun joukossa on länsimaiden kansalaisia ja afganistanilaisia, jotka ovat työskennelleet länsivaltojen palveluksessa tai tehtävissä, joita Taleban pitää uskontonsa vastaisina.

Nopeasti pystytetyn ilmasillan kautta evakuoitavien lisäksi maailma valmistautuu siihen, että Afganistanista voi lähteä liikkeelle suurempikin ihmisjoukko.

Toistaiseksi pakolaisia on tullut naapurimaihin vain muutamia tuhansia. Yksi selitys tälle voi olla se, että kaikki Afganistanista ulos johtavat reitit ovat Talebanin hallinnassa lukuun ottamatta Kabulin kansainvälistä lentokenttää, joka on Yhdysvaltain hallinnassa elokuun loppuun saakka.

Afganistanissa oli jo ennen evakuointilentojen alkamista arviolta 3,5 miljoonaa maansisäistä pakolaista. Afganistanin naapurimaissa taas asuu noin 2,2 miljoonaa afganistanilaista pakolaista.

Taleban on ilmoittanut, ettei se estä kansalaisten poistumista maasta, jos näillä on asiaankuuluvat matkustusasiakirjat.

Käytännössä maasta poistuminen on ainakin virallisia reittejä pitkin vaikeaa, sillä lähes kaikki raja-asemat on suljettu. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n Afganistanin-edustaja Caroline Van Buren sanoi keskiviikkona, että vain Spin Boldakin raja-asema Pakistanin vastaisella rajalla on auki mutta liikenne siellä ei poikennut normaalioloista.

Van Burenin mukaan Iraniin pääsee viisumilla, kun taas Tadžikistan, Uzbekistan ja Turkmenistan päästävät rajan yli vain tavaralähetyksiä.

Talebanin valtaannousu ei ole siis evakuointeja lukuun ottamatta käynnistänyt ainakaan vielä huomattavaa pakolaisvirtaa ulos Afganistanista.

Naapurimaat Pakistan ja Iran kokivat suuret pakolaisryntäykset jo viime vuonna, kun taistelut olivat kiivaita. Tuolloin noin 1,5 miljoonaa ihmistä pakeni Pakistaniin, kun taas Iran otti vastaan noin 780 000 afgaanipakolaista, selviää UNHCR:n tilastoista.

Jos katsotaan afganistanilaisten turvapaikka­hakemuksia maailmalla, viime vuonna listalla ylimpänä olivat Turkki (125 000 hakemusta), Saksa (33 000) ja Kreikka (20 000).

HS kävi läpi, millaisia lupauksia eri maat ovat antaneet Afganistanista pakeneville ihmisille.

Evakkoleiri puistossa Kabulissa. Afganistanissa on arviolta 3,5 miljoonaa maansisäistä pakolaista.

Britannia

Britannia on luvannut ottaa vastaan korkeintaan 20 000 afgaania seuraavan viiden vuoden aikana. Etusijalle asetetaan naiset, lapset ja vainon kohteena olevat vähemmistöt.

Arviolta vain viidelle tuhannelle ollaan myöntämässä turvapaikka tulevan vuoden kuluessa, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Yhdysvallat

presidentti Joe Bidenin hallinto ilmoitti keskiviikkona uutistoimisto Bloombergin mukaan, että avustusjärjestöjen tulisi valmistautua 50 000 afganistanilaisen saapumiseen evakuointilennoilla. He saisivat Yhdysvaltoihin vuoden oleskeluluvan, jonka aikana voi hakea esimerkiksi turvapaikkaa Yhdysvalloista.

Tätä ennen Yhdysvallat lupasi 500 miljoonan euron hätärahoituksen ”odottamattoman kiireelliseen” pakolaisapuun.

Australia

Australia suunnittelee ottavansa vastaan noin 3 000 afganistanilaista pakolaista jo olemassa olevan pakolaisohjelman puitteissa. Pääministeri Scott Morrison korostaa, että laittomasti maahan tuleviin suhtaudutaan tiukasti ja että ihmisiä otetaan vastaan vain ”virallisia kanavia” pitkin.

”Olen huomannut, että jotkut puhuvat jopa 20 000:sta, mutta voin kertoa, ettei selkeitä suunnitelmia sille ole. Australia ei lähde sille linjalle”, Scott sanoi brittilehti The Independentin mukaan.

Venäjä

Venäjä on sanonut, että se vastustaa afganistanilaisten pakolaisten siirtämisen entisen Neuvostoliiton alueen maihin, joista ihmiset voisivat matkustaa helposti ilman viisumia Venäjälle.

”Emme halua, että militantit ilmestyvät tänne pakolaisina esiintyen”, presidentti Vladimir Putin sanoi sunnuntaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kreml on myös kiittänyt Talebania siitä, että se on tuonut järjestyksen maahan.

Keskiviikkona Venäjän puolustusministeriö kuitenkin ilmoitti aloittaneensa noin viidensadan Venäjän kansalaisen ja liittolaismaidensa kansalaisten evakuointilennot Kabulista.

Turkki

Presidentti Recep Tayyip Erdoğan on luvannut auttaa Afganistanin vakauttamisessa, mutta hän on vaatinut Euroopan maita ottamaan vastuun mahdollisesta siirtolaiskriisistä.

Erdoğan on sanonut, ettei Turkista tule ”Euroopan siirtolaisten varastointiyksikköä”, Reuters kertoo. Turkki on myös käynnistänyt Iranin kanssa muurin rakentamisen rajalle estääkseen siirtolaisia.

EU-maat

EU-maista Ranska ja Saksa ovat sanoneet, etteivät ne halua vuoden 2015 pakolaiskriisin toistuvan Afganistanin tilanteen vuoksi. Saksa on ilmoittanut ottavansa afganistanilaisia turvapaikan­hakijoita vastaan, mutta tarkoista lukumääristä ei ole varmuutta.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on sanonut Ranskan suojelevan vaarassa olevia mutta korostanut sitä, että Euroopan pitää ”suojella itseään merkittäviltä laittomien siirtolaisten aalloilta.”

Uganda

Itä-Afrikassa sijaitseva Uganda ilmoitti viime viikolla, että se ottaa väliaikaisesti vastaan Afganistanista evakuoitavia ihmisiä Yhdysvaltojen pyynnöstä.

Ensimmäiset 51 afganistanilaista saapuivat Ugandaan keskiviikkona. Epäselvää on, kuinka paljon tulijoita mahdollisesti olisi ja kuinka pitkäksi aikaa he olisivat jäämässä.

Ugandassa on ennestään yli 1,5 miljoonaa pakolaista, neljänneksi eniten maailmassa.