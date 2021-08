HS:n grafiikat näyttävät, miten rokotekattavuuden nousu vertautuu kuolemantapauksien määrään.

Vielä kesäkuussa tilanne näytti Israelissa erittäin hyvältä: koronaviruksesta johtuvien uusien kuolemantapausten määrä oli pudonnut lähelle nollaa ja lähes 60 prosenttia oli jo saanut kaksi rokoteannosta.

Heinä–elokuussa koronakuolemien määrä kuitenkin kasvoi yhtä suureksi kuin mitä se oli viime joulukuussa. Silloin Israel vasta käynnisti rokotuksia.

Unkarissa taas koronakuolemien määrä alkoi vähentyä siinä vaiheessa kuin noin kolmannes väestöstä oli saanut ensimmäisen rokotteen. Nyt reilulla puolella unkarilaisista on kaksi rokotetta eikä maassa ole juuri lainkaan koronasta johtuvia kuolemantapauksia.

Helsingin Sanomat kokosi yhteen tilastotietoja rokotekattavuudesta ja koronakuolemien määristä eri maista. Grafiikoista näkyy, että rokotekattavuus ja koronaviruksesta johtuvien kuolemien määrät suhtautuvat toisiinsa eri maissa hyvin eri tavoin.

Tutkimusnäyttö siitä, että käytössä olevat rokotteet ehkäisevät tehokkaasti vakavaa tautimuotoa ja kuolemantapauksia, on kiistatonta, eikä grafiikoiden perusteella tule tehdä johtopäätöksiä rokotteiden tehosta.

Joissain maissa uusien koronaviruksesta johtuvien kuolemantapausten määrä on alkanut kasvaa, vaikka rokotekattavuus on samalla parantunut. Tätä selittää ensisijaisesti pahentunut epidemiatilanne.

”Maissa, jossa vasta pienessä osassa väestöstä on kahden rokotteen antama suoja, epidemian vaiheen ja rajoitustoimenpiteiden vaikutus on suurempi kuin rokotteiden vaikutus. Niinpä tällaisesta aineistosta ei voi isoja johtopäätöksiä vetää”, summaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tutkimusprofessori Markku Peltonen.

Erityisesti se, että virus leviää rokottamattomien keskuudessa, voi joidenkin maiden osalta selittää lisääntyneiden kuolemantapausten määrää.

”Vaikka suomalaisista olisi 90 prosenttia rokotettu, mistä ollaan siis hyvin kaukana, niin edelleen meillä olisi 500 000 ihmistä, joita ei olisi rokotettu. Nyt Suomessa alle puolet on saanut kaksi rokoteannosta, joten nykyoloissa on täysin mahdollista, että kuolleisuus kasvaa, jos tapausten määrät kasvavat”, Peltonen sanoo.

Israel tarjoaa kolmatta rokoteannosta

Israel aloitti rokotukset ensimmäisten maiden joukossa. Alkuun rokotustahti oli ripeä, mutta nyt rokotukset ovat junnanneet jonkin aikaa paikallaan.

Helposti tarttuva deltavariantti levisi maahan kesäkuussa, kun maa oli luopunut valtaosasta koronarajoituksiaan. Sittemmin rajoituksia on otettu uudestaan käyttöön.

Vakavasti sairastuneiden joukossa on myös kahdesti rokotettuja.

Heinäkuussa Israel alkoi tarjota kolmatta rokoteannosta yli 60-vuotiaille. Elokuussa kolmannet rokotukset laajennettiin yli 30-vuotiaisiin, joiden kakkosrokotteesta on yli viisi kuukautta.

Vaikka tutkimusten mukaan rokotteiden teho vähenee jonkin verran ajan kuluessa, pidetään kahden rokotteen tuomaa suojaa silti yleisesti hyvänä. Maailman terveysjärjestö WHO onkin vaatinut, että koronavirusrokotteet käytettäisiin korkean tulotason maiden tehosteannoksien sijasta alueilla, joissa rokotekattavuus on vielä matalaa.

Unkarissa on luovuttu monista rajoituksista

Vielä keväällä Unkari piti kyseenalaista ykkössijaa eurooppalaisissa koronatilastoissa: maassa oli sekä kiivain rokotustahti että eniten koronaviruksesta johtuvia kuolemantapauksia.

Sittemmin rokotustahti on hiipunut, ja Unkari on luopunut monista koronarajoituksista. Tilastoissa kuolemantapausten määrä ei ole kasvanut.

Unkarin vauhdikkaasti alkaneita rokotuksia selittää omalta osaltaan se, että maassa kansalaisia rokotetaan kiinalaisilla ja venäläisillä rokotteilla.

Bulgaria myy käyttämättömiä rokotteita ulkomaille

Bulgariassa kiinnostus rokotteisiin on ollut niin vähäistä, että maa on päätynyt myymään käyttämättä jääneitä rokotteitaan muille maille, myös Suomelle.

Maassa liikkuu paljon väärä tietoa koronaviruksesta ja rokotteista, ja myös osa terveydenhuollon ammattilaisista suhtautuu rokotteisiin epäillen. The Economistin mukaan noin 30 prosenttia lääkäreistä ja 60 prosenttia hoitajista on rokottamattomia.

Lähes 50 miljoonaa saksalaista on rokotettu kahdesti

Saksassa on elokuussa oltu huolissaan rokotustahdin hiipumisesta. Noin 60 prosenttia saksalaisista on saanut kaksi rokotetta, ja koronaviruksesta johtuvien uusien kuolemien määrä on painunut maassa lähelle nollaa. Elokuussa rokotustahti on hidastunut.

Saksan hallituksen tavoitteena on ollut, että 70 prosenttia väestöstä olisi saanut kaksi rokotetta kesän loppuun mennessä. Nykyisellä rokotustahdilla tavoitteen saavuttamiseen menee vielä useampi kuukausi.

Ruotsin tilanne on tasoittunut

Koronapandemian alkuvaiheessa Ruotsi tuli tunnetuksi vähäisistä koronarajoituksistaan ja pohjoisomaisittain korkeista tartunta- ja kuolinluvuistaan.

Nyt noin puolet väestöstä on rokotettu kahdesti, ja koronaviruksesta johtuvia uusia kuolemantapauksia on vähän.

Koronatautitapausten määrän uskotaan Ruotsissa lisääntyvän syksyllä, kun kontaktien määrä kasvaa. Rokotteet kuitenkin vähentävät vakavia tautitapauksia eikä sairaalahoidolle ole enää samanlaista tarvetta kuin epidemian aikaisemmissa vaiheissa.

Ruotsissa on suunniteltu nykyisten rajoitusten helpottamista syyskuun alussa. Terveysviranomaiset ovat kuitenkin sanoneet, että jos tartuntamäärät kasvavat, ei rajoituksia voida purkaa suunnitellusti.

Suomi on koronarokotteissa eurooppalaista keskitasoa

Suomessa koronaviruksesta johtuvien kuolemantapausten käyrä on pysynyt matalampana kuin monissa muissa Euroopan maissa. Sen sijaan rokotekattavuuden suhteen Suomi on hyvin samankaltaisessa tilanteessa monien Euroopan maiden kanssa.

Suomessa kaksi rokoteannosta on saanut vajaa puolet väestöstä. Esimerkiksi Saksassa yli puolet väestöstä on rokotettu jo kahdesti.

Koronavirustartunnat alkoivat lisääntyä Suomessa, kuten myös monessa muussa Euroopan maassa, heinäkuussa. Viime viikkoina myös uusien, koronaviruksesta johtuvien kuolemantapausten määrä on jonkin verran kasvanut.

