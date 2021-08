Suomen lähetystön henki­vartija pyrki keski­viikkona Kabulin lento­kentälle – Evakuointi­listan laajentamisesta huolimatta kaupunkiin on jäämässä kymmeniä lähetystölle töitä tehneitä

Suomi on evakuoimassa Kabulin-suurlähetystönsä henkivartijoista perheineen 83 henkeä eli noin kolmanneksen. Kabuliin on jäämässä vielä nelisenkymmentä työntekijää perheineen eli noin 150 henkeä.

Afganistanissa Suomen Kabulin-suurlähetystön henkivartijana työskennelleen miehen harras toive kävi tiistai-iltana viimein toteen, kun Suomi ilmoitti evakuoivansa myös suurlähetystön afganistanilaisia turva-alan työntekijöitä.

Viikko sitten HS:n Kabulista tavoittama mies pyysi ja anoi puhelimessa Suomen hallitusta, eduskuntaa ja Kabulin-suurlähetystöä auttamaan häntä kollegoineen pääsemään pois Talebanin valtaamasta Kabulista.

”Pyydän kohteliaasti viemään meidät Suomeen tai johonkin toiseen maahan ja pelastamaan henkemme. Olkaa niin hyviä, me haluamme sitä”, mies sanoi puhelimessa viime viikolla.

Keskiviikkona häntä on ollut vaikeaa tavoittaa. Puhelimeensa hän vastasi lyhyesti iltapäivällä Suomen aikaa.

”Olen pyrkimässä lentokentälle. En voi nyt puhua”, mies sanoi.

Suomi päätti tiistai-iltana lisätä evakuoitavien joukkoon 83 suurlähetystön henkivartijaa perheineen. Evakuoitavat työntekijät ovat työskennelleet lähiturvatiimeissä eli he ovat esimerkiksi liikkuneet saattueissa suurlähetystön päällikön mukana, kun häntä on kuljetettu tapaamisiin.

Suomi on evakuoimassa noin kolmanneksen suurlähetystön afganistanilaisista työntekijöistä, jotka ovat työskennelleet alihankintasopimuksella Afganistaniin rekisteröidyn turvallisuusalan yrityksen kautta.

Kabuliin on jäämässä vielä nelisenkymmentä työntekijää perheineen eli noin 150 henkeä. Yrityksellä on ollut suurlähetystössä 57 työntekijää, jotka muodostavat perheineen yli 280 hengen joukon.

Evakuoitavien joukosta ovat valtioneuvoston tuoreen päätöksen perusteella jäämässä pois etukäteistiedustelua eri paikoista tehneet työntekijät, vartijat ja vahtimestarit, kertoo yrityksen toimintaa tunteva mies.

Hänen tunteensa Suomen evakuointipäätöksestä ovat ristiriitaiset. Hän pitää päätöstä epätasa-arvoisena ja pelkää, että Taleban saa Kabuliin jäävien nimet selville paikallisten virastojen rekistereistä.

”Kaikki työntekijät ovat aivan yhtä vaarassa. Olen erittäin huolissani, jos jotain käy.”

Miehen mukaan ainakin kaksi yrityksen työntekijää perheineen on pääsemässä Yhdysvaltoihin erään järjestön kautta. Kyseinen järjestö tiettävästi hyväksyy muillekin valtioille työskennelleitä Yhdysvaltain evakuointilennoille.

Kabulissa on epätoivoinen tilanne, sillä evakuointien on määrä päättyä elokuun loppuun mennessä. Vielä on epäselvää, ehtivätkö kaikki evakuointiin oikeutetut ylipäätään päästä lentokentälle ja sieltä lennoille.

HS:n haastattelema henkivartija jaksoi vielä viikko sitten olla luottavainen vaikeasta tilanteesta huolimatta.

”Vaimoni itkee, että mitä teemme, kun työskentelen ulkomaalaisten kanssa. Olen sanonut hänelle, että älä murehdi, Jumala on kanssamme. Suomi auttaa meitä varmasti, kun olemme työskennelleet heidän kanssaan.”

